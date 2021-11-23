Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с части фабрик Германии и Великобритании

В последние годы зависимость от импорта инкубационного яйца составляла около 20% М. Стулов

Россельхознадзор провел совместную проверку с ветеринарными службами Германии и Великобритании и принял решение с 22 ноября возобновить поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с шести немецких и девяти британских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что указанные предприятия находятся в благополучных по гриппу птиц районах.



Сейчас в связи со вспышками гриппа птиц действуют временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из отдельных регионов Германии (за исключением 65 предприятий) и всей территории Великобритании (за исключением 43 предприятий).



По словам исполнительного директора «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, ключевым является не столько возобновление поставок, сколько признание улучшения эпизоотической ситуации в регионах. Он отметил, что это положительный знак в плане возможности дальнейших поставок. Эксперт также рассказал, что проблема со стабильным и регулярным обеспечением российских предприятий инкубационным яйцом пока сохраняется. «Дело в том, что возможность купить яйцо у разных производителей есть, но у них будет разное качество, выводимость и сохранность. В итоге не все цыплята выведутся, а те, которые выведутся, будут с разной жизнеспособностью», — сказал Корнеев «Агроинвестору». Он также отметил, что чем больше предложений будет по поставкам инкубационного яйца, тем больше возможностей для формирования единой партии появится у производителей.



Существенным преимуществом открытия большого количества предприятий также является то, что при поставке от одного предприятия минимизируются ветеринарные риски, добавил он. «Потому что, когда формируется сборная поставка, есть вероятность занесения болезни даже с небольшим количеством яиц. После этого будет трудно выяснить, какой именно поставщик виноват», — объяснил Корнеев.



В августе председатель правительства Михаил Мишустин говорил, что племенные птицеводческие заводы и фермы смогут рассчитывать на господдержку. Речь шла о возмещении части прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов. Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца, считает кабмин. Государство компенсирует до 20% стоимости реализованного объекта. По расчетам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал отечественным.



Тогда гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов говорил «Агроинвестору», что в последние годы зависимость от импорта инкубационного яйца составляла около 20%. «Анонсирование этой меры поддержки подстегнуло птицеводов активно заявлять новые проекты по строительству репродукторов второго порядка», — отмечал Лахтюхов. Он считает, что полное импортозамещение племенного материала вполне возможно. «Если мера начнет работать уже в следующем году, при условии, что нормативный правовой акт сможет распространяться на проекты, которые были начаты в последние два года, в ближайшие пять-семь лет мы сможем выстроить свою племенную цепочку», — уверен глава союза.

