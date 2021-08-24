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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Птицеводам компенсируют до 20% затрат на создание племенных комплексов

Мера должна помочь развитию производства мяса птицы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз рассчитывает к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал отечественным
Pixabay
Минсельхоз рассчитывает к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал отечественным
Pixabay

Племенные птицеводческие заводы и фермы смогут рассчитывать на господдержку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца, считает кабмин.

«Речь идет о возмещении части прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов. Этот механизм поддержки позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий, — говорится в сообщении пресс-службы правительства. — Ранее таким инструментом могли пользоваться предприятия, занимающиеся в том числе созданием или модернизацией плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство».

Согласно постановлению, государство компенсирует до 20% стоимости реализованного объекта. Поддержку предоставят в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства. По расчетам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году почти полностью заместить импортный племенной материал отечественным.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Агроинвестору», что мера поддержки по строительству и модернизации репродукторов первого и второго порядка очень ожидаема птицеводческими предприятиями. «Мы выступали с этой инициативой еще в прошлом году, когда прорабатывали возможные меры поддержки в тяжелой экономической ситуации, когда начала увеличиваться себестоимость производства. Также мы говорили о необходимости полного импортозамещения нашей племенной цепочки», — рассказал он.

По его словам, в последние годы зависимость от импорта инкубационного яйца составляла около 20%. «Анонсирование этой меры поддержки подстегнуло птицеводов активно заявлять новые проекты по строительству репродукторов второго порядка», — отметил Лахтюхов. Он также отметил, что полное импортозамещение племенного материала вполне возможно. «Если мера начнет работать уже в следующем году, при условии, что нормативный правовой акт сможет распространяться на проекты, которые были начаты в последние два года, в ближайшие пять-семь лет мы сможем выстроить свою племенную цепочку», — считает глава союза.

В апреле «Агроинвестор» писал о том, что правительство решило дополнительно выделить 1 млрд руб. на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. «Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке», — говорил тогда Мишустин. Предполагалось, что эти меры должны помочь сбалансировать спрос и предложение на рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Екатерина Шокурова 

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