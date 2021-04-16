Правительство выделит птицеводам 1 млрд рублей субсидий

Производство мяса птиц должно восстановиться в мае Pixabay

Правительство дополнительно выделит 1 млрд руб. на поддержку производства и переработки продукции птицеводства, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. «Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке», — уточнил глава правительства. Мишустин надеется, что эти меры помогут сбалансировать спрос и предложение на рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Ранее Минсельхоз увеличил предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. на одного заемщика.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Агроинвестору», что в текущей ситуации отрасли важна любая поддержка. «По информации, озвученной правительством, данная мера коснется увеличения лимита по льготным краткосрочным кредитам и пролонгации инвестиционных кредитов. В то же время, сейчас Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки, направленные на стабильное развитие птицеводства и формирование собственной племенной базы, в числе которых установление капексов на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядка и другие, что потребует дополнительного финансирования со стороны государства», — уточняет он.



Ранее для сохранения финансовой устойчивости производителей и стабилизации цен на мясо птицы и яйца агроведомство предлагало продлить до 12 лет льготные инвесткредиты для предприятий, пострадавших от гриппа птиц. Мерами поддержки отрасли может стать и возможность возмещения части капзатрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года и компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции.



По словам Лахтюхова, негативная тенденция в производстве мяса птицы нивелируется. Если за январь-февраль снижение выпуска мяса птицы было на уровне 6,2%, то в марте относительно марта прошлого года было минус 3,75%, в целом по первому кварталу снижение составило около 5,3%, привел данные он. «По яйцу идет восстановление, март к марту уже плюс 0,5%, а снижение за первый квартал составило чуть более 2%, — сравнил глава союза. — На этом фоне мы сохраняем наши прогнозы в части восстановления производства, по итогам мая мы сможем достигнуть показателей, соответствующих маю 2020 года, по итогам года тоже все должно быть стабильно».



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что при благоприятном стечении обстоятельств к маю-июню объемы производства выйдут на нормальный уровень, единственное, что этому может помешать — неоптимальные сроки улучшения эпизоотической ситуации на площадках различных производителей. «Приход весны тоже играет положительную роль — уменьшился падеж птицы при транспортировке, характерный для холодного времени года, что влияет на общий показатель сохранности поголовья», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что, дополнительная мера поддержки со стороны государства очень своевременна, однако, было бы лучше выделить деньги две-три недели назад, потому что сейчас у многих птицеводческих хозяйств наблюдаются определенные сложности с операционным и денежным потоком. «Себестоимость производства остается на очень высоком уровне, она была слегка компенсирована некоторым снижением стоимости кормовых ингредиентов, но из-за увеличения курса доллара по отношению к рублю за последние две недели процентная составляющая в себестоимости выросла», — объяснил эксперт.



По его словам, сумма дополнительной поддержки, разделенная на 59 бройлерных и 70 крупных яичных хозяйств в стране, безусловно, очень маленькая, «но даже это уже хорошо». По мнению Давлеева, это позволит компенсировать часть убытков, которые уже понесли птицефабрики. «Если в ближайшее время будут четко сформулированы другие меры поддержки, в частности по племенным хозяйствам, если включится механизм увеличения объемов кредитов с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб., это позволит пройти самый критичный момент, который ожидается как минимум до конца июня, пока не начнет поступать новый урожай, — считает Давлеев. — И если не будет дальнейшего ослабления рубля, то объемы производства восстановятся и цены на самые дорогие компоненты пойдут вниз, так как ожидается большой урожай сои в Бразилии».

