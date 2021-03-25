Группа «Ресурс» увеличит производство инкубационного яйца

Россия обеспечена инкубационным яйцом примерно на 80% Pixabay

В начале марта заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину разработать предложения по полному импортозамещению инкубационного яйца. На снижение зависимости от импорта нацелена и группа агропредприятий «Ресурс», сообщила компания. Сейчас ее уровень самообеспеченности оценивается в 80%, еще 20% до последнего времени ввозилось из Нидерландов и Бельгии. После введения ограничений на поставки из этих стран на фоне распространения гриппа птиц, агрохолдинг был вынужден начать сотрудничество с другими экспортерами, однако это решение несет ряд обоснованных рисков.



В первую очередь, речь идет об увеличении цен до 30% в сравнении с предыдущими контрактами, что может негативно отразиться на объеме производства мяса птицы, обращает внимание «Ресурс». По этой причине компания направляла в Россельхознадзор свои предложения по совместной подготовке комплекса мер обеспечения биобезопасности для снятия запрета на ввоз живой птицы и инкубационного яйца из Нидерландов и Бельгии. Результатом в том числе этой работы стало разрешение на поставки с 17 марта инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Нидерландов, расположенных в провинциях, которые максимально удалены от территорий страны с неблагополучным статусом по высокопатогенному гриппу птиц, сообщила пресс-служба компании.



Параллельно «Ресурс» активно развивает собственное производство инкубационного яйца. Решение вопроса по импортозамещению — одна из ключевых целей перезапуска ростовского дивизиона группы «Белая Птица», которые «Ресурс» взял в аренду. В структуру комплекса в Ростовской области входит четыре площадки для содержания ремонтного молодняка и родительских стад. По предварительным подсчетам, объем производства инкубационного яйца составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности «Ресурса».



По данным Национального союза птицеводов, Россия обеспечена инкубационным яйцом более, чем на 80%, импорт составляет 15-20% рынка. «Наша страна в конце прошлого года действительно столкнулась с некоторыми проблемами, когда основные поставщики, в частности, Нидерланды, которые ввозят основной объем инкубационного яйца для производства бройлера, пострадали от гриппа птиц, и Россельхознадзор ограничил экспорт, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Союза Сергей Лахтюхов. — Это была вынужденная и обоснованная мера, так как существовал реальный риск заражения патогенными микроорганизмами поголовья, содержащегося на наших птицефабриках». В целом, по оценке Лахтюхова, с начала года в Россию было поставлено больше инкубационного яйца, чем за аналогичный период прошлого года, что позволяет надеяться на более быстрое восстановление объемов производства мяса птицы.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что во второй половине марта ситуация с инкубационным яйцом стала выправляться относительно первой половины месяца и конца февраля, когда нехватка инкубационного яйца, по разным оценкам, составляла от 10% до 20%.



«При этом в контексте продовольственной безопасности вопрос полного импортозамещения по инкубационному яйцу все же актуален, — подчеркивает Лахтюхов. — Мы уже несколько лет полностью обеспечиваем себя мясом птицы, однако для того чтобы совсем не зависеть от импорта, необходимо полностью выстроить племенную цепочку, начиная с полного обеспечения птицефабрик инкубационным яйцом. Чтобы этого достичь, нам нужны собственные репродукторы первого и второго порядков». Для решения этого вопроса союз рассчитывает на помощь государства. В частности, чтобы мотивировать предприятия строить собственные репродукторы, необходимо рассмотреть возможность возмещения части капитальных затрат на строительство и субсидирование закупки ремонтного молодняка.



Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц Минсельхоз рассматривает возможность поэтапного повышения ставки ввозной таможенной пошлины на них: с 1 января 2022 года — с нуля до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%. Также министерство обсуждает возможность возмещения части капзатрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года.

В целом, Россия может полностью обеспечить себя инкубационным яйцом, считает Давлеев, но для этого нужно создавать отдельную отрасль — его промышленное производство не только для внутренних нужд товарных птицефабрик, но и для продажи «третьим лицам» - другим компаниям и на экспорт. Это требует существенных вложений, особенно в части содержания родительского поголовья. «По оценкам Рабобанка, до кризиса себестоимость производства инкубационного яйца в нашей стране была на 10-15% выше, чем в США, Бразилии, Европе, — приводит данные эксперт. — Сейчас, после значительного снижения обменного курса рубля, этот разрыв на 5% снизился».



Но главное — это даже не высокая цена вопроса, необходим постоянный источник продаж инкубационного яйца. По словам Давлеева, все крупные птицефабрики с объемом производства более 20 тыс. т мяса бройлера, как правило, имеют родительское стадо, однако, в зависимости от периода, они производят от 50% до 80% яйца для собственных нужд — остальное докупается как у российских, так и у зарубежных производителей. «Иначе предприятиям со 100%-ной самодостаточностью по этому показателю на низком пике или замене несушки реммолодняком придется решать вопрос с реализацией продукции, особенно на пике продуктивности. Это серьезная проблема, так как заказы на закупку инкубационного яйца размещаются ровными долями, причем с перспективой на год», — подчеркивает Давлеев.



Он уверен, что развитие и укрепление отечественного производства инкубационного яйца возможно только в том случае, если качество и стоимость российского продукта будет не ниже зарубежных аналогов или будет налажен стабильный экспорт — опять же по конкурентоспособным ценам и с приемлемым качеством. Например, спрос на инкубационное яйцо есть в соседних странах: Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Грузии, а также в Узбекистане, где активно развивается птицеводство, но нет своей племенной базы.



Эта особенность отрасли не была учтена при введении ограничительных мер на импорт инкубационного яйца из большинства стран Европы в осенне-зимний период. «Понятно, что мотивацией Россельхознадзора было предотвращение заноса вируса гриппа птиц на территорию России. Однако традиционные и проверенные европейские поставщики сами строго контролируют безопасность своего инкубационного яйца, боясь потерять клиентов», — отмечает Давлеев. Кроме того, все фабрики там находятся в жестком режиме компартментализации, и даже в случае возникновения вспышек гриппа птиц в каком-либо личном хозяйстве или дикой природе, они изолированы от внешнего мира, а их продукция безопасна. Запретительные же меры привели к тому, что значительное количество поставщиков качественного инкубационного яйца, в частности, из Нидерландов, Германии, Великобритании были закрыты.



Давлеев подтверждает, что неделю назад Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений на поставки с более двадцати племенных хозяйства из Нидерландов. Кроме того, пошел импорт инкубационного яйца из других стран, однако некоторые наши производители относятся к новым поставщикам с настороженностью, так как ими замечен ряд негативных моментов, связанный с состоянием здоровья их птицы. «Нужно отдать должное оперативному вмешательству Минсельхоза в корректировку ситуации: ведомство постоянно проводит селекторные совещания по состоянию рынка, в том числе с инкубационным яйцом», — добавляет эксперт.



«Ожидается, что с завозом реммолодняка племенных стад ситуация с инкубационным яйцом в стране стабилизируется к концу года — именно тогда произойдет вывод птицы на пик продуктивности. Ускорить восстановление всего рынка мяса птицы поможет только дальнейшее снятие ограничений с поставщиков инкубационного яйца при условии строжайшего контроля со стороны не только Россельхознадзора, но и самих покупателей — российских птицеводческих компаний», — обращает внимание Давлеев.

