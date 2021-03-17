«Ресурс» арендовал ростовские активы «Белой птицы»

Благодаря собственному производству и переработке подсолнечника группа сможет сократить издержки на корма Pixabay

Группа «Ресурс» возьмет в аренду ростовские мощности некогда одного из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров — «Белой птицы». Соответствующее соглашение агрохолдинг подписал с основным кредитором обанкротившегося актива — банком «Траст». Возобновление производства обеспечит сотни местных жителей рабочими местами, поступление налогов в бюджет и уменьшение долговой нагрузки, говорится в сообщениях компании и банка. В то же время соглашение об аренде позволит «Ресурсу» в кратчайшие сроки снизить зависимость от импорта инкубационного яйца, отметил исполнительный директор «Ресурса» Дмитрий Незнанов.



По словам управляющего директора — директора управления активами агробизнеса банка непрофильных активов «Траст» Антона Уланова, сдача имущественного комплекса в аренду также поможет увеличить инвестиционную привлекательность предприятия. Кроме того, «Траст» планирует выставить на торги требования к юридическим лицам ростовского кластера и привлечь профильного инвестора, заинтересованного в дальнейшем развитии птицеводческого комплекса.



«Белая птица» ранее входила в периметр активов экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. После того, как в конце 2017 года ЦБ ввел в банке временную администрацию, кредитование «Белой птицы» приостановилось, и с бизнесом начались сложности. В 2018 году «Белая птица» была признана банкротом, производство в ростовском кластере остановлено и законсервировано. Позднее права требования на ростовский и белгородский активы перешли в банк непрофильных активов «Траст». Общий долг компании перед кредитной организацией превышает 23 млрд руб. Перед консервацией «Белая птица-Ростов» включала откормочные площадки на 68,5 тыс. т птицы, комбинат мощностью более 57 тыс. т мяса, репродукторы на 87 млн инкубационных яиц, инкубаторы, а также комбикормовый завод.

Если «Ресурс» будет использовать ростовские мощности «Белой птицы» исключительно для выращивания родительского стада, то таким образом группа, возможно, сможет полностью обеспечить свои потребности в инкубационном яйце и не зависеть от его импорта, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он напоминает, что стоимость инкубационного яйца сильно выросла, а также надо учитывать эпизоотическую ситуацию в странах ЕС, которые экспортируют эти яйца в Россию.



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Объем предложения мяса птицы на рынке сейчас недостаточен, так что, учитывая цены на продукцию, площадки «Белой птицы» для «Ресурса» могут быть интересным активом, считает эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка () Анна Кудрякова. «Цены на тушку бройлера и куриную разделку достигли максимального уровня. Даже несмотря на то, что стоимость зерна высокая, увеличились расходы на ветеринарию, упаковку, цена на мясо птицы может дать определенную выгоду для производителя, — сказала «» Кудрякова. — Кроме того,— крупный и разнонаправленный агрохолдинг, так что кому, если не ему, наращивать производство». ​Наращивание производства на сегодняшний день очень актуально для рынка курятины, считает она. ​

ГАП «Ресурс» занимает лидирующие позиции среди крупнейших отечественных производителей и является ведущим экспортером продукции из мяса птицы. В 2020 году группа произвела 708 тыс. т мяса птицы в живом весе. В группу входят 43 площадки для выращивания бройлеров, 39 племенных хозяйств, семь инкубаториев, пять комбикормовых заводов, шесть перерабатывающих комбинатов и четыре дистрибьюторских центра.

По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, аренда активов становится популярным методом решения проблем отдельных компаний на птицеводческом рынке, пишет «Коммерсантъ». По его мнению, площадки «Белой птицы» нужны «Ресурсу» в первую очередь для производства инкубационного яйца, чтобы снизить зависимость от импорта. Кроме того, за счет собственного производства и переработки подсолнечника группа может сокращать издержки на корма и наращивать долю рынка.



Давлеев также рассказал изданию, что стратегия «Ресурса» на сегодня заключается в скупке активов и географическом расширения присутствия. Так, в 2020-м стало известно о покупке группой птицефабрики «Уральский бройлер», а в этом году «Ресурс» стал владельцем московского производителя и дистрибутора колбас «Интегра» (марки «Дым Дымыч», «Россиянка»). Кроме того, «Ресурс» интересуется покупкой птицефабрики «Михайловская» у производителя и дистрибутора алкоголя Beluga Group.

