«Ресурс» хочет купить птицефабрику у Beluga Group

Птицефабрика «Михайловская» называет себя крупнейшим производителем бройлеров в Саратовской области Pixabay

Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» подала ходатайство в ФАС о покупке 96,2755% акций в уставном капитале АО «Птицефабрика Михайловская» в Саратовской области. Предприятие входит в холдинг «Пентагро», который объединяет активы по производству продуктов питания Beluga Group — крупного производителя и дистрибутора алкоголя. Представитель «Ресурса» сказала «Агроинвестору», что компания пока не комментирует сделку, Beluga Group на не ответила запрос.



Для «Ресурса» птицеводческий бизнес профильный, группа выпускает мясо бройлеров под брендом «Благояр», «Наша птичка», Urussa и An-noor, сообщается на сайте компании. В 2020 году она произвела 708 тыс. т бройлера в живом весе, заняв по этому показателю второе место после группы «Черкизово» (794 тыс. т) в рейтинге Национального союза птицеводов. При этом «Ресурс» является крупнейшим российским экспортером мяса птицы, компания поставляет продукцию в страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.



Птицефабрика «Михайловская» называет себя крупнейшим производителем бройлеров в Саратовской области. Она выпускает продукцию под брендами «Михайловская курочка», «Михайловский гурман» и «Веселый цыпленок». По собственным данным компании, сейчас у нее 42 цеха по выращиванию птицы, 51 предварительный инкубатор и еще 10 выводных с ежегодной производительностью 16,5 млн яиц. «Михайловская», кроме мяса птицы, производит субпродукты, полуфабрикаты, деликатесы, продукты для детского питания, колбасные изделия, копчености и консервы. «Коммерсантъ» уточняет, что в 2019 году «Михайловская» получила 1,95 млрд руб. выручки и 28,05 млн руб. чистой прибыли.



По оценке источников «Коммерсанта», стоимость «Михайловской» оценивается до 500 млн руб. Однако исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что из-за непрофильности актива Beluga Group может продать птицефабрику с дисконтом. Аналогичного мнения придерживается старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. На снижение цены также может повлиять сложная ситуация в птицеводстве из-за роста стоимости кормов.



Козлова сказала «Агроинвестору», что птицефабрика «Михайловская» - достаточно крупный региональный производитель, основанный в 1967 году. «Предприятие произвело реконструкцию мощностей, в том числе, модернизацию инкубатория, поэтому с этой точки зрения оно является достаточно привлекательным активом. Однако развиваться компании особенно некуда, она балансирует на грани безубыточности», — прокомментировала эксперт.



Козлова также отметила, что для Beluga Group агропромышленное направление — не основное, и рентабельность его очень низкая, поэтому группа для оптимизации собственных активов готова продать актив. «При этом вряд ли это будет прямая сделка купли-продажи акций. Скорее всего, оптимальной будет среднесрочная аренда с последующим выкупом либо продажа с опционом, поскольку в текущей ситуации в отрасли реальную рыночную стоимость покупатели не готовы платить, — считает Козлова. — Обоснованной ценой птицефабрики является стоимость на уровне выручки минус долговая нагрузка, однако при росте цен на корма и снижении рентабельности обсуждение цены может быть на уровне с дисконтом».



Козлова считает, что для «Ресурса» «Михайловская» - достаточно привлекательный объект, поскольку она «гармонично встраивается в структуру и способна дать синергетический эффект за счет увеличения масштаба группы». Она также отметила, что птицеводство остается одним из наиболее перспективных сегментов для сделок M&A, особенно в регионах с высокой плотностью населения. «Повышение цен на корма при отстающем росте цен на продукцию требует от владельцев предприятий изменения стратегии для сохранения рентабельности производства», — заключила Козлова.



Корнеев добавляет, что местоположение «Михайловской» достаточно удачное — компания снабжает птицей «домашний» регион и у нее немного конкурентов. «”Ресурсу” это приобретение нужно для укрепления региональных позиций. После покупки они определят, как его позиционировать и встраивать в свою систему бизнеса: оставить для производства мяса или перепрофилировать под выпуск инкубационного яйца. Сам актив находится в работоспособном состоянии и может эксплуатироваться с момента приобретения. Он не требует каких-то существенных инвестиций для запуска, — рассуждает эксперт. — Поэтому, скорее всего, после закрытия сделки он будет работать в прежнем формате, а потом возможно его перепрофилирование или модернизация».



Эксперт не исключает вероятности активизации сделок в птицеводстве в 2021 году. «Интерес к активам есть всегда, вопрос какого они качества. В этом году интерес к птицеводческим предприятиям может быть чуть выше, чем в прошлом в связи с эпизоотической ситуацией, которая активно играет свою роль, — объяснил Корнеев. — Со своей стороны она повлияла на предложение на рынке, и объем производства на рынке мяса птицы снизился, а цена на продукцию увеличилась».



Кроме того, из-за повышения цены рентабельность птицеводческих предприятий, которые сохранили биобезопасность на нормальном уровне, повысилась. «Это может заинтересовать инвесторов, потому что в прошлом году на птицеводческие активы смотрели с недоверием из-за их низкой рентабельности, они и старались как-то выровнять ситуацию, поднять свою эффективность», — говорит Корнеев и добавляет, что в нынешнем году крупным игрокам может быть интересна дальнейшая географическая диверсификация бизнеса. «Если крупный игрок растет, у него есть потенциал к усилению своих позиций в других регионах, так он лучше контролирует ситуацию на рынке, сможет перераспределять товарные потоки, исходя из разбалансировки спроса и предложения, — заключает Корнеев.

