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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Компании

«Экоптица» вложит 2 млрд рублей в АПК Липецкой области

На эти средства будут построены две молочные фермы, комбикормовый завод и предприятие по производству сыров

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Мощность сырного завода составит 22 тонны сутки
Pixabay
Мощность сырного завода составит 22 тонны сутки
Pixabay

Входящая в кооператив «Экоптица» компания «КолоСС» реализует крупный инвестиционный проект в Задонском районе Липецкой области. Там компания планирует построить две молочные фермы, комбикормовый завод и предприятие по производству сыров. Соответствующее соглашение было подписано между инвестором и губернатором региона Игорем Артамоновым, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Общий объем инвестиций составит 2,1 млрд руб.

У компании уже есть два комбикормовых завода, новое предприятие мощностью 15 т продукции в час станет третьим, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Экоптицы». Компания также уточнила, что две молочные фермы будут рассчитаны на 1,9 тыс. голов КРС каждая, а предприятие по производству сыров будет выпускать 22 т сыра в сутки. «Выпуском сыров сейчас занимается "Кузминки-Молоко". Предприятие производит до 800 кг сыра в день», — добавила пресс-служба компании. В производство сыров планируется вложить 700 млн руб. от общих инвестиций.

ООО «КолоСС» занимается молочным скотоводством. Дойное стадо превышает 5 тыс. коров голштинской породы. Компания выпускает молочную продукцию под брендами «Счастливое детство» и «Слоненок». «Экоптица» основана в 2010 году путем слияния двух региональных птицефабрик. Основной деятельностью компании является производство мяса бройлеров. Сельхозкооператив владеет собственными инкубаториями, родительским стадом, комбикормовыми цехами, площадками выращивания, цехом убоя и переработки птицы и цехом технических фабрикатов.

Проект «Экоптицы» - не единственный, который планируется реализовать в Липецкой области. Игорь Артамонов подписал еще пять соглашений с предприятиями АПК, согласно которым до 2025 года в регионе будут реализованы крупные инвестпроекты, сообщает администрация области. Так, в Елецком районе появятся два сельхозпредприятия. Возле села Архангельское будет построен тепличный комплекс площадью 45,5 га. В его возведение УК «Агрокапитал» вложит 14,5 млрд руб. Также появится завод по глубокой переработке гороха за 4 млрд руб., его построит компания «Анева». Компания «Отрада Фармз» инвестирует в строительство центра искусственного осеменения свиней 350 млн руб. Такой же центр появится и в Хлевенском районе, его построит «Генетика ПИК» также за 350 млн руб. В Усманском районе по программе комплексного развития сельских территорий холдинг «Экокультура» построит малоэтажный жилой комплекс, вложит более 1 млрд руб.

Екатерина Шокурова 

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