«ЭкоНива» запустит молочный комплекс в Подмосковье в 2021 году

Валовой суточный надой на новой площадке достиг 10,5 тонн «ЭкоНива»

«Ступинская Нива» (входит в холдинг «ЭкоНива») откроет молочный комплекс почти на 3,6 тыс. коров и 5,1 тыс. телят в Подмосковном Ступино в 2021 году, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Стоимость проекта оценивается в 3,9 млрд руб.



По информации Минсельхозпрода региона запуск предприятия намечен на четвертый квартал этого года, строительные работы выполнены на 45%, сейчас начато возведение доильного зала. На площадку уже завезены 3 тыс. нетелей, которые начали телиться в июле. Пресс-служба компании уточняет, что проект в Ступино реализуется по плану. Сейчас идет сборка доильной карусели на животноводческом комплексе «Бортниково», затем запланирован монтаж металлоконструкций. На предприятии отелились 547 коров, валовой суточный надой достиг 10,5 т молока.



Ранее в этом году «ЭкоНива» запустила комплекс в Бутурлиновском районе Воронежской области, который должен выйти на проектную мощность — 28 тыс. т молока в год — в 2021 году. На площадке будет содержаться 3,3 тыс. дойных коров и 3,6 тыс. голов молодняка КРС. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб. Также компания продолжает строительство фермы в Бобровском районе, в следующем году начнет возведение площадок в Лискинском районе и еще одной в Бобровском, ранее рассказывал президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. Кроме того, по его словам, в этом году холдинг запустит комплекс «Гусево» в Калужской области.



«ЭкоНива» - крупная компания со своей логикой развития, стратегия которой предполагает вертикальную интеграцию и выход на производство 1 млн т молока-сырья уже по итогам 2020 года, говорит управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. «Сейчас у компании два перерабатывающих актива в Центральной России — «МосМедыньагропром» и «Аннинское молоко», также строиться новый сырный завод в Воронеже, и пока эти предприятия холдинг полностью не обеспечит сырьем, он будет и дальше строить животноводческие комплексы, — считает он. — Исходя из официальных анонсов, ни карантинные ограничения, ни другие сложности в этом году не повлияли на планы компании, хотя относительно прошлых лет она постепенно сбавляет темпы строительства».



Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений «ЭкоНиве» пришлось корректировать инвестпрограмму и сокращать расходы, однако компания и так планировала несколько «умерить аппетиты» на этот год, напоминает заместитель гендиректора «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «Мы еще в прошлом году хотели инвестировать в 2020-м меньше, чем в предыдущие два года, и сейчас кризис лишь сделал нас более решительными в этом желании», — говорит он.



Среди трудностей, с которыми в этом году пришлось столкнуться при реализации инвестпроектов, Ляшко выделяет проблемы с логистикой и поставкой зарубежного оборудования. «Наш поставщик металлоконструкций на молочные комплексы — немецкая компания — в период самых жестких ограничений вообще закрывала завод, затем предприятие работало в одну смену, что отразилось на сроках поставки, — ранее рассказывал «Агроинвестору» топ-менеджер. — Также были проблемы с приездом иностранных специалистов, консультантов, хотя пока мы в них нуждались меньше, чем многие другие игроки. Я слышал от коллег по отрасли, которые были в стадии реконструкции молочных и сырных заводов, что возникали колоссальные сложности с привлечением иностранных специалистов». Несмотря на непростые обстоятельства, все комплексы, запуск которых был намечен на этот год, «ЭкоНива» введет вовремя, уточняет Ляшко.



Также компания продолжает строительство перерабатывающих мощностей. В частности, весной следующего года начнется выпуск продукции на сырном заводе в поселке Маслянино Новосибирской области. На предприятии будет перерабатываться 1150 т молока в сутки — это половина всего валового производства региона, отмечает компания. Завод будет запускаться в пять этапов, на старте предприятия будет производить пастеризованное молоко, йогурты и творог, также будет сделана первая закладка полутвердого сыра. Позже в линейке появятся ряженка, масло, кефир и сухая деминерализованная сыворотка.



По словам Груздева, сейчас все крупные игроки продолжают реализовывать намеченные планы по расширению производства. «В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, прирост производства молока, по нашим оценкам, будет выше, чем в 2019-м. По итогам первых семи месяцев прирост производства товарного молока уже сопоставим с прибавкой за все 12 месяцев прошлого года, — сравнивает он. — Во-первых, увеличивается продуктивность животных на действующих фермах. Во-вторых, строятся новые животноводческие комплексы, и, за редким исключением, инвесторы не замораживают свои проекты».



«ЭкоНива» - крупнейший в России производитель сырого молока. По итогам прошлого года валовой надой составил 758 тыс. т. Общее поголовье КРС холдинга составляет около 188,8 тыс. животных, из которых 101,3 тыс. — фуражные коровы. Сельхозпредприятия группы работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае.

