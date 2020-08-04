«ЭкоНива» вложит 4,6 млрд рублей в животноводческий комплекс в Самарской области

Компания планировала построить в Самарской области три животноводческих комплекса, однако сроки реализации двух проектов остаются открытыми Д. Абрамов

«Северная Нива Самара» (структура «ЭкоНива-АПК Холдинг»), правительство Самарской области и администрация Клявлинского района подписали инвестиционный меморандум о строительстве молочного животноводческого комплекса стоимостью 4,65 млрд руб., сообщает «Интерфакс». «ЭкоНива» уже приступила к реализации этого проекта, в этом году будут идти работы по проектированию комплекса и формированию кормовой базы. После выхода площадки на проектную мощность годовой объем производства молока составит не менее 30,5 тыс. т,



Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал агентству, что проект предполагает строительство ферм на 3,5 тыс. маточного поголовья, площадок для выращивания молодняка молочных пород на 5,1 тыс. голов и создание современного предприятия по разведению высокопродуктивного молочного скота голштинской породы и производству молока. Первый заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко уточнил «Агроинвестору», что в этом году будет проектироваться новый комплекс, а к строительству компания приступит не раньше 2021-го.



В прошлом году гендиректор холдинга Штефан Дюрр и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возведение в области животноводческих ферм общей стоимостью около 12 млрд руб. Пресс-служба правительства региона тогда сообщала, что компания намерена построить по крайней мере три крупных животноводческих комплекса минимум на 10 тыс. голов КРС. По словам Ляшко, строительство трех объектов в Самарской области — это стратегические планы, сроки реализации двух из них (за исключением комплекса в Клявлинском районе) пока не утверждены. В этом году «ЭкоНива» планирует завершить возведение комплексов в Новосибирской, Калужской, Воронежской и Московской областях, Татарстане и Башкирии, добавил он.



«Самарская область интересна с точки зрения переработки: там есть несколько крупных перерабатывающих предприятий, — говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Я думаю, что строительство одного или нескольких комплексов однозначно не будет лишним. Спрос на качественное сырое молоко там есть». Он также отмечает неплохие цены на молоко в регионе, уровень его товарности достаточно высокий. По данным Росстата, с января по июнь в Самарской области произвели 99 тыс. т молока, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го.



«ЭкоНива» — лидер по валовому надою молока в России, в прошлом году он составил 758 тыс. т, в этом должен вырасти до 1 млн т. Также компания входит в пятерку крупнейших в мире производителей молока. В прошлом году выручка холдинга превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. По данным на 1 июля, все предприятия «ЭкоНивы» производили более 2,5 тыс. т молока в сутки. Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Под контролем компании более 600 тыс. га земли, стадо КРС насчитывает почти 188,6 тыс. животных, включая 101,6 тыс. коров.

