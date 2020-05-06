«ЭкоНива» вошла в пятерку крупнейших производителей молока в мире

В прошлом году «ЭкоНива» укрепила свои позиции на мировом рынке и вошла в пятерку крупнейших производителей молока. Выручка компании превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. Совокупный доход увеличился примерно на 50% до более 560 млн евро. EBITDA выросла более чем на 40% и составила свыше 160 млн евро, что соответствует марже по EBITDA примерно в 30%, сообщает компания.

Почти две трети доходов получены за счет производства сырого молока. На конец прошлого года среднесуточный надой составил 2,4 тыс. т, поголовье фуражных коров — 97,6 тыс., земельный банк — 599 тыс. га. По состоянию на 30 апреля стадо насчитывает 103,4 тыс. коров, произведено 299 тыс. т молока. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти на 35%. Цена на сырое молоко в этот период была на 2-3 руб./кг выше уровня предыдущего года.

Переработка молока — самое молодое бизнес-направление «ЭкоНивы» - в прошлом году обеспечила компании 10% выручки. В первом квартале 2020-го доля выручки от реализации молочной продукции увеличилась по сравнению с прошлым годом с 11% до 66%. Также расширилось присутствие собственного бренда холдинга в крупных розничных сетях, что привело к росту продаж молочной продукции более чем в четыре раза.

Материнская компания «ЭкоНивы» - «Экозем-Аграр АГ» - не занимающаяся операционной деятельностью, завершила год с убытком в размере половины уставного капитала. По словам члена правления компании Вольфганга Блейзи, убыток не оказывает влияния на капитализацию группы и ликвидность материнской компании, говорится в сообщении «ЭкоНивы».

Глава холдинга Штефан Дюрр также отметил, что компания укрепила свои позиции не только на мировом, но и на российском рынке. При этом кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, «ЭкоНиву» почти не затронул, добавляет он. «Мы продолжаем работать и обеспечивать население продовольствием. Но последствия для экономики в целом, и для простых людей — значительны. Очень надеюсь, что меры, принимаемые правительством для стабилизации экономики, помогут поддержать покупательскую способность населения», — говорит Дюрр (цитата по сайту «ЭкоНивы»). По его словам, компания продолжает запланированное строительство животноводческих комплексов, занимается модернизацией мощностей переработки, активно работает над повышением эффективности производства и качества продукции.

Коммерческий директор «ЭкоНива-АПК-Холдинга» Сергей Ляшко рассказал «Агроинвестору», что в этом году компания вложит в новые проекты примерно 14 млрд руб. «Один из них располагается в Воронежской области. Будем достраивать и то, что начали в прошлом году: в Калужской, Московской областях, Воронеже и Татарстане. Каждый из этих проектов будет стоить около 3,5-4 млрд руб.», — говорит он.

Распространение коронавирусной инфекции и падение курса рубля относительно доллара и евро не создали глобальных проблем для компании, хотя сложности с логистикой все же есть, продолжает Ляшко. «Также где-то изменились предпочтения потребителей. Люди больше выбирают продукты длительного хранения. Но на текущий момент я не могу назвать изменения критичными или фатальными. Мы их чувствуем, но они носят не очень значительный характер», — уточняет он.

Ранее Дюрр в эфире своего Youtube-канала «Hallo, Штефан Дюрр» говорил, что себестоимость молочной продукции у «ЭкоНивы» немного увеличилась в связи с введением определенных мер безопасности из-за пандемии коронавируса, на что потребовались дополнительные расходы. «Также мы используем импортные средства, в том числе упаковочные», — говорил он. Рост себестоимости должен приводить к повышению конечных цен на продукцию на 3-10%. «Но мы сейчас прекрасно понимаем, что покупательская способность населения, которая, к сожалению, и так в нашей стране была не очень высокой, не улучшится», — добавляет он.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов ранее говорил, что с учетом девальвации рубля на уровне 25%, импортные составляющие будут влиять на себестоимость молочной продукции — она будет расти. В себестоимости производства молока зависимость от импорта сохраняется по многим позициям: корма (особенно премиксы и концентраты), племенной материал, ветеринарные препараты, упаковка. Также, несмотря на ситуацию на мировых рынках, стоимость горюче-смазочных материалов в России не падает. «При этом, как мы понимаем, возможности увеличения цены, как отпускной для производителей и переработчиков, так и для розничных сетей, достаточно ограничены. Поэтому, скорее всего, рост себестоимости будет бить по производителям и переработчикам», — комментировал Белов. В долгосрочной перспективе это плохо, потому что доходность — фактор, который определяет, насколько устойчиво себя чувствуют те или иные сектора, и насколько уверенно они будут развиваться. «Здесь есть определенный риск, который, я надеюсь, будет купирован в том числе и с помощью мер государственной поддержки», — отмечал он.