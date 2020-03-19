Производство молока в этом году может составить 31,5 млн тонн

Объем производства молока в 2020 году может составить 31,5 млн т, прогнозирует «Центр агроаналитики» Минсельхоза. В 2019-м, по предварительным данным Росстата, валовой надой составил 31,3 млн т. По расчетам Минсельхоза, в 2020 году производство сырого молока в России будет на уровне 31,6-32 млн т. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на XI съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») говорила, что 32 млн т — это амбициозный показатель, при этом уровень самообеспеченности молоком, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности (90%), по-прежнему не достигнут.

В феврале Россия экспортировала 4,8 тыс. т молока и молочной продукции стоимостью $6,6 млн (без учета поставок в страны ЕАЭС). За февраль прошлого года было отгружено 5,3 тыс. т на $6,2 млн. Главным импортером в этой категории остается Украина: отгрузки туда составили $2,74 млн, основным поставщиком является Ростовская область, говорится в обзоре «Центра агроаналитики». Лидером по экспорту стала Московская область с поставками на сумму $2,9 млн. Основной прирост вывоза в феврале 2020 года относительно уровня аналогичного периода 2019-го произошел за счет прочей молочной продукции — с $2,21 млн до $2,46 млн и плавленых сыров — с $0,56 до $0,86 млн.

Центр также сообщает, что в феврале этого года внутренние цены производителей на молоко повысились. Так, средняя цена на сырое молоко за месяц увеличилась на 0,08 руб./кг и на 29 февраля составила 25,78 руб./кг. Это выше, чем на соответствующую дату 2019 года на 1,08 руб./кг. Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за февраль выросла на 0,46 руб./кг, до 45,28 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 2,58 руб./кг. Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива» (крупнейший в России производитель сырого молока) Сергей Ляшко ранее рассказывал «Агроинвестору», что в январе-феврале цены на сырое молоко увеличились на 8-10% (в зависимости от региона) к аналогичному периоду прошлого года. По его словам, в 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м.

Из обзора «Центра агроаналитики» также следует, что в феврале 2020 года наблюдался рост экспорта говядины в натуральном и стоимостном выражениях. За рубеж было отправлено 0,2 тыс. т, тогда как в феврале 2019-го — 0,09 тыс. т (без учета экспорта в страны ЕАЭС). За месяц вывоз в стоимостном выражении достиг $1,4 млн. Главные экспортеры российской говядины — Саудовская Аравия (закупила на $0,93 млн), Гонконг ($0,23 млн) и Вьетнам ($0,18 тыс. т). Почти все отгрузки на внешние рынки этого вида мяса велся из Брянской области.

Внутренние цены производителей говядины немного снизились, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. За месяц цена на это мясо в убойном весе упали на 1,21 руб./кг и на 29 февраля составила 235,8 руб./кг. Однако это на 9,2 руб./кг выше, чем было в прошлом году. Цена на говядину в живом весе за февраль 2020 года снизилась на 0,47 руб./кг до 120,06 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 4,13 руб., подсчитал «Центр агроаналитики».

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее говорил, что в этом году Россия может увеличить экспорт мяса всех видов примерно до $1 млрд в денежном выражении. В физическом выражении при благоприятном раскладе поставки могут вырасти до 400 тыс. т. В 2019-м, по предварительным оценкам НМА, за рубеж было отправлено 326,5 тыс. т мясной животноводческой продукции, включая субпродукты и живых животных, на $850 млн. По сравнению с 2018-м объем экспорта прибавил 36 тыс. т.