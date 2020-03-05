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Компании
«Русмолко» открыла первую очередь комплекса на 5,2 тысячи коров
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
5 марта 2020
Общая стоимость проекта составит 4,5 млрд рублей
К 2021 году на площадке будет содержаться 7,2 тысячи коров
Фото: Т. Кулистикова

«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской Olam International), один из крупнейших производителей молока в России, запустила первую очередь молочного комплекса на 5,2 тыс. дойных коров в Пензенской области. Это часть проекта стоимостью 4,5 млрд руб., который компания начала летом прошлого года.

По информации компании, новый комплекс состоит из семи коровников, четырех телятников, доильно-молочного блока с двумя доильными залами «Карусель», инфраструктуры для хранения кормов и др. Сейчас на площадке содержится 5 тыс. голов КРС, суточный надой молока составляет 40 т. Все производственные процессы объединены в единую IT-систему, позволяющую вести постоянный контроль всех технологических работ и состояния животных. В коровниках работают роботы, обеспечивающие доступность кормосмеси на кормовом столе, также внедрена инновационная система выращивания телят с рождения до двух месяцев с использованием  автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга здоровья животных. Кроме того, на комплексе внедрена система переработки продуктов жизнедеятельности КРС, отсутствуют промышленные стоки и применяются энергосберегающие технологии, говорится в сообщении «Русмолко».

На открытии комплекса губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сказал, что инвестиции холдинга в экономику региона за последние пять лет превысил 16 млрд руб. «Это наш крупнейший инвестор, и у компании большие перспективы развития», — подчеркнул он (цитата по сообщению на сайте правительства области). Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов напомнил, что молочное животноводство является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства, поэтому запуск нового комплекса имеет значение не только для Пензенской области, но и всей агроотрасли. Также он отметил, что за пять лет производство молока в регионе увеличилось на 11% и есть большой потенциал для дальнейшего расширения сектора, в том числе с перспективой выхода на внешние рынки.

Гендиректор «Русмолко» Суманта Кумар Де на открытии комплекса уточнил, что к 2021 году проект будет расширен до 7,2 тыс. коров. В частности, предполагается построить еще два коровника, телятники, открытые навесы для телят. Общее стадо КРС увеличится до более чем 16 тыс. животных, производство молока достигнет 250 т в сутки. По собственным данным компании, ее площадка станет самым большим в России молочно-товарным комплексом замкнутого цикла. Когда он выйдет на полную мощность, валовой надой «Русмолко» достигнет 160 тыс. т, по итогам 2019 года он составил 91 тыс. т. В этом году производство молока планируется увеличить на 33% до 120 тыс. т, ранее рассказывал «Агроинвестору» Суманта Кумар Де.

«Русская молочная компания» («Русмолко») основана Наумом Бабаевым в 2007 году. В 2012-м 75% компании купил сингапурский холдинг Olam International, в 2019-м он увеличил свою долю до 100%. Компания планирует увеличивать производство молока, намерена преодолеть отметку в 500 т в сутки и войти в топ-3 производителей. На конец прошлого года общее стадо КРС холдинга достигало 23,8 тыс. животных. Под управлением компании находится свыше 150 тыс. га земли, кроме молочного животноводства она развивает растениеводство и семеноводство в Пензенской области.

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