«Русмолко» увеличит производство молока на треть

Холдинг «Русмолко» (входит в Olam International) в 2020 году планирует увеличить производство молока на 33% до 120 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Суманта Де. В этом году валовой надой должен достигнуть 90 тыс. т — на 10% больше, чем в 2018-м.

В августе компания начала строительство молочного комплекса в Пензенской области стоимостью 4,5 млрд руб. По собственным данным, он станет самым большим в России молочно-товарным комплексом замкнутого цикла. Первую очередь планируется запустить в этом году, вторую — в четвертом квартале 2020-го, уточняет топ-менеджер. На первом этапе будут построены мощности на 2,5 тыс. коров, второй предполагает расширение дойного стада до 5,2 тыс. коров, при этом общее поголовье достигнет 10,4 тыс. животных. При выходе комплекса на полную мощность валовой надой «Русмолко» достигнет 160 тыс. т.

Общее поголовье КРС в компании в этом году увеличится на 8,5% до 22,2 тыс. животных. «Продуктивность в течение года также демонстрировала положительную динамику, средний надой на корову составит 10,8 т (10,4 т в 2018-м), — говорит Суманта Де. — Мы видим перспективы для дальнейшего роста показателей в молочном животноводстве».

В растениеводстве этот год также стал для «Русмолко» успешным. Валовой сбор технических и кормовых агрокультур составил 550 тыс. т, компания достигла рекордной для Пензенской области урожайности сахарной свеклы (55 т/га), кукурузы (8 т/га), подсолнечника (3 т/га), перечисляет гендиректор агрохолдинга. В этом году компания активно инвестировала в новые технологии и оборудование для производства кормов, что позволило заготовить более 225 тыс. т люцерны, сенажа, соломы, силажа, корнажа. «Полная обеспеченность кормами собственного производства создает устойчивую основу для бизнеса: это позволит компании в следующем году произвести запланированные объемы молока стабильно высокого качества и управлять его себестоимостью», — отмечает Суманта Де.

В этом году предсказуемые погодные условия позволили компании точно спланировать ключевые производственные процессы, однако ценовая ситуация на основные агрокультуры вызывает беспокойство, признает он. «Это особенно касается рекордно низких цен на сахар и на технические агрокультуры — подсолнечник и сою, — комментирует топ-менеджер. — Цены на молоко и зерновые оставались более стабильными, что позволило компании достичь запланированных финансовых результатов и продолжить инвестиционную программу».

В перспективе «Русмолко» планирует развивать бизнес по всем направлениям: производство молока, кормов и агрокультур, семеноводство. Также компания реализует проект по воспроизводству стада в рамках собственной генетической программы, делится Суманта Де.

«Русская молочная компания» («Русмолко») основана Наумом Бабаевым в 2007 году. В 2012-м 75% компании купил сингапурский холдинг Olam International, а в этом году он увеличил свою долю до 100%. Тогда сообщалось, что в планах Olam удвоение объемов производства молока на фермах «Русмолко» в ближайшие три года. Компания намерена преодолеть отметку в 500 т в сутки и войти в топ-3 производителей. В 2018-м валовой надой составил 85 тыс. т, поголовье КРС на конец года — 20,5 тыс. животных. Под управлением «Русмолко» находится 156 тыс. га земли — это 28-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев.