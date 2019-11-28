В Подмосковье появятся новые сырзаводы и молочные фермы

На прошедшем VI Международном агропромышленном молочном форуме правительство Московской области заключило 11 соглашений с инвесторами, которые готовы вложить в развитие молочной отрасли региона около 11,5 млрд руб.

Самый крупный проект намерена реализовать сербская компания Mlekara Sabac AD Sabas, которая планирует построить в индустриальном парке «Богородский» предприятие по производству брынзы и молочных продуктов. По данным Минсельхозпрода Подмосковья, в первую очередь будет вложено 1,4 млрд руб. Общие инвестиции в проект превысят 100 млн евро (7 млрд руб.), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Проект будет реализован в три этапа, на первом завод будет выпускать свыше 2 тыс. т брынзы и плавленого сыра в год. На втором объемы увеличатся до 7 тыс. т, и в линейке появятся другие молочные продукты. На третьем этапе производство расширится до 15 тыс. т. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, предприятие будет запущено в ближайшие два-три года.

Mlekara Sabac — один из крупнейших молокозаводов в Сербии. Ежегодно он перерабатывает 50 млн л молока и выпускает более 20 тыс. т готовой продукции. Около 60% продукции компания поставляет на экспорт, говорится на ее сайте.

АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» (АИСФеР) подписала соглашение о строительстве молочного завода мощностью переработки 300 т в сутки (76 тыс. т в год) и животноводческого комплекса на 5 тыс. коров дойного стада. Инвестиции в проект составят 4 млрд руб. Компания планирует расширить свое производство в Серебряных Прудах, достроив несколько ферм. По словам Разина, после реализации проекта компания станет одним из крупнейших производителей молока. «А с учетом того, что продолжается развитие переработки, это будет предприятие замкнутого цикла, которое будет отвечать за качество продукции от поля до прилавка», — отметил он (цитата по ТАСС).

АИСФеР занимается производством молока-сырья в Московской области с 2004 года, в 2014-м на месте старого Серебряно-Прудского молочного завода она открыла комбинат по переработке молока по новой для России технологии микрофильтрации и пастеризации мощностью 50 т в смену.

Компания «Русский буйвол» намерена вложить около 3,1 млрд руб. в производство коровьего и буйволиного молока в Наро-Фоминском округе. Она построит роботизированную ферму на 2,4 тыс. коров и 900 буйволиц и рассчитывает на валовой ежегодный надой 30 тыс. т коровьего и 1,4 тыс. т буйволиного молока. Проект планируется реализовать в 2023 году, сейчас прорабатывается вопрос предоставления инвестору земельных участков, уточняет Минсельхозпрод Московской области.

В течение двух лет в Электростали должны появиться ферма на 3 тыс. фуражных коз и цех по переработке молока мощностью 10 т в сутки. Инвестор проекта — компания «Каприка» - планирует вложить в него 1 млрд руб. Предполагается, что комплекс будет построен в три этапа, запуск первого намечен на 2020 год.

«Звезда Подмосковья» («УВА-молоко») хочет построить на территории «Сырного кластера» в Дмитровском городском округе завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Предприятие будет перерабатывать 146 тыс. т сыворотки в год и производить 4,5 тыс. т сыра. Завод планируется построить в течение двух лет, старт работ намечен на сентябрь 2020-го. По словам Андрея Разина, подписанное с компанией соглашение стало последним по резидентству в сырном кластере. «Мы весь кластер заполнили, больше свободных мест у нас на территории «Сырной долины» нет», — отметил он.

Летом в агропарке «Сырная долина» началось строительство заводов компаний «Экофарминг», «Сыровар», «Куршавальская сыроварня» и Savencia Fromage & Dairy Russie. В создание предприятий будет вложено 2-2,5 млрд руб. Первые сыры, выпущенные в подмосковном кластере, должны появиться в следующем году. Всем резидентам «Сырной долины» предоставлены участки в 1-3 га, инженерная инфраструктура на территории кластера построена за счет регионального правительства. При выходе на полную мощность в 2023—2024 годах предприятия кластера будут выпускать около 19 тыс. т сыров в год.

Также завод по производству сыров будет построен в Наро-Фоминском городском округе. «Рота-Агро» намерена вложить в проект 650 млн руб. и выпускать около 5 т продукции в сутки. На первом этапе будет запущен цех первичной переработки молока и линия по производству мягких сыров типа камамбер, на втором начнется выпуск полутвердых и твердых сыров, а также сыров по итальянской рецептуре паста филата. Ранее компания по соглашению с правительством региона уже построила в Подмосковье ферму на 4 тыс. голов КРС. Она была запущена в конце 2016 года, инвестиции составили 2 млрд руб.

Кроме разведения молочного КРС «Рота-Агро» занимается молочным овцеводством. Ферма с сырным производством находится в Краснодарском крае. Также недавно компания сообщила о начале реконструкции старого животноводческого комплекса в подмосковной деревне Благовещенье. Там будут содержаться молочные овцы французской породы лакон.

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