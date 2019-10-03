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Компании
«ЭкоНива» увеличила производство молока в 1,7 раза
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
3 октября 2019
71% выручки по-прежнему приходится на молоко-сырье
К середине 2019 года дойное стадо «ЭкоНивы» превысило 80 тысяч коров
Фото: М. Стулов

«ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший российский производитель сырого молока, в первом полугодии 2019 года нарастила его выпуск на 68% к аналогичному прошлогоднему периоду, до 352 тыс. т. Об этом говорится в отчете Ekosem-Agrar AG, материнской компании «ЭкоНивы». Таким образом, группа не сбавляет темпы роста: по итогам 2017-го производство молока-сырья увеличилось на 35% до 297 тыс. т, по итогам 2018-го — на 62% до 484 тыс. т. Общее поголовье КРС молочных пород в течение первых шести месяцев этого года выросло со 133,1 тыс. до 159,2 тыс. животных, в том числе дойное стадо — с 63,1 тыс. до 80,5 тыс. коров. Совокупное суточное производство молока в хозяйствах группы к концу июня достигло 2,15 тыс. т.

Продажи в январе-июне показали рост на 62% до €156 млн. 71% совокупной выручки приходится на сырое молоко, которое «остается главным источником дохода группы», указано в отчете. Еще 11% выручки приносит переработка молока (в первом полугодии она принесла €17,6 млн, в годовом выражении увеличившись на 41%), 9% — растениеводство. Прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) поднялась на 96% до €88,4 млн. Чистая прибыль в январе-июне составила €23 млн против €1,8 млн в первом полугодии 2018-го.

«С начала года в сегменте производства молока мы открыли восемь новых комплексов, а сеть продаж продукции собственной переработки расширена до более 2 тыс. точек. Не менее важным событием стал заход группы в Ленинградскую область в первой половине года», — прокомментировал Дюрр показанные группой результаты. Как сообщалось ранее, «ЭкоНива» взяла под управление у «Агрокомплекса» им. Н. И.Ткачева хозяйство «Труд» в Ленинградской области, а летом получила его в собственность. Общая стоимость активов с учетом восьми новых введенных комплексов и еще семи, находящихся в стадии строительства, на 30 июня составляла €1,9 млрд. Сумма финансовых обязательств, включая лизинговые, оценена в €1,1 млрд.

Земельный банк «ЭкоНивы» к концу июня вырос до 579 тыс. га против 504 тыс. га на 31 декабря 2018-го (с таким показателем группа входила в топ-5 рейтинга крупнейших российских землевладельцев, составленном BEFL), а сейчас составляет 590 тыс. га, отмечается в сообщении. Урожай в этом году показал «крайне удовлетворительный» результат благодаря хорошей погоде, прогнозы сбора поздних агрокультур также позитивны. «Рекордный урожай с очень высоким качеством был достигнут по силосу и кукурузе, так что создана хорошая кормовая база для высоких надоев в следующем году. В то время как цены на подсолнечник и сою находятся на очень низком уровне, цены на кукурузу и пшеницу остаются на том же уровне, что и в прошлом году. Таким образом, в целом правление [группы] считает результат уборочной кампании на сегодняшний день положительным», — говорится в сообщении Ekosem-Agrar AG.

«ЭкоНива» основана в 2002 году и в настоящее время является крупнейшим производителем молока-сырья в России. Cельхозпредприятия компании работают в 12 регионах России. Компания подтвердила озвученную ранее цель увеличить этот объем до 800 тыс. т по итогам 2019 года. В будущем компания намерена самостоятельно перерабатывать все производимое молоко, а в конце 2018-го презентовала новый бренд молочной продукции — «ЭкоНива».

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