«ЭкоНива» вложит еще 12 млрд рублей в новые фермы

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, планирует построить минимум три комплекса на 10 тыс. голов КРС в Самарской области. Компания и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт областной администрации. Плановый объем инвестиций оценивается в 12 млрд руб. Среди приоритетных площадок для реализации проекта рассматривается Клявлинский район, здесь строительство может начаться уже весной следующего года.

По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, выбор Самарской области для реализации проекта кроме прочего связан с тем, что она удобно расположена по отношению к уже существующим комплексам компании в соседних регионах. «И мы знаем, что в области много заводов по переработке сырого молока, а также здесь отмечается высокая покупательская способность молочных продуктов», — добавил он. По данным Росстата, по итогам января-июля сельхозорганизации Самарской области произвели 83,7 тыс. т молока, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По информации Минсельхозпрода области, в регионе 61 молокоперерабатывающее предприятие, в том числе четыре крупных. Их общая мощность оценивается в 550 тыс. т в год.

На прошлой неделе «ЭкоНива» открыла ферму «Курская Васильевка» на 2,8 тыс. коров в соседней Оренбургской области. Стоимость проекта составила 2,8 млрд руб. В том же регионе компания заложила первый камень в строительство еще одного мегакомплекса — «Мордово-Добрино» на 3,5 тыс. коров. Его открытие намечено на 2021 год. Холдинг планирует возвести в регионе еще три аналогичные фермы, общий объем инвестиций в проекты оценивается в 12 млрд руб. Новые площадки в сумме будут производить около 500 т молока в сутки. Также «ЭкоНива» строит молочные комплексы в граничащих с Самарской областью Башкирии и Татарстане.

Для выбора локации молочных ферм очень важны три фактора: наличие кормовой базы, достаточность перерабатывающих мощностей и спрос, прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Самарская область специализируется на выращивании зерновых и кормовых агрокультур, площадь естественных кормовых угодий (сенокосы и пастбища) в области превышает 800 тыс. га. По мощностям переработки молока ПФО — самый обеспеченный из всех федеральных округов, объем мощностей опережает даже ЦФО, — сравнивает она. — По количеству населения Приволжский федеральный округ — второй после Центра страны, в ПФО живет одна пятая часть населения России. С этой точки зрения, намерения “ЭкоНивы” выглядят очень логичными».

Благодаря реализации всех проектов в 2020 году компания планирует увеличить производство молока до 1 млн т. В этом году она рассчитывает достичь отметки почти в 800 тыс. т, превысив результат 2018-го в 1,7 раза, рассказал Дюрр «Интерфаксу» в кулуарах Всероссийского фестиваля молока и молочной продукции «Молочная страна». По итогам 2018 года «ЭкоНива» увеличила производство молока-сырья на 62% до 484 тыс. т. По словам Дюрра, в этом году компания ведет строительство 16 комплексов, шесть из них уже сданы. В прошлом году было запущено 25 площадок. «В 2020 году тоже будем строить, потому что [государственная] поддержка хорошая. Может быть, еще десяток объектов добавим», — не исключил он. Размещать новые фермы планируется в регионах присутствия компании, в частности в основных для нее Воронежской и Калужской областях, уточнил Дюрр.

Чем более быстрый рост демонстрирует компания, тем привлекательнее она для внешних инвесторов, говорит Шалихманова. Хотя IPO «ЭкоНивы» было отложено из-за геополитических рисков, все же компания не отказалась полностью от этих планов, а для успешного размещения важно быть не только большими, но и растущими, добавляет она.

В конце прошлого года в интервью «Агроинвестору» Дюрр рассказывал, что «ЭкоНива» больше не будет осваивать новые регионы за исключением Московской и Ленинградской областей. В последней в июле компания купила хозяйство «Труд» у «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева. На предприятии содержалось 1,52 тыс. голов КРС, в том числе 750 дойных коров. Земельный банк предприятия - почти 3,2 тыс. га. Тогда Дюрр говорил, что этот регион «особенно привлекателен для продаж молочных продуктов благодаря своей экономической значимости и растущей покупательской способности».

«ЭкоНива» - крупнейший производитель сырого молока в России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, в Татарстане, Башкортостане и Алтайском крае. По данным на 1 августа под контролем холдинга было 582 тыс. га земли, общее стадо насчитывало около 170,7 тыс. голов КРС, в том числе свыше 82,7 тыс. дойных коров. Фермы компании в сумме производят 2,1 тыс. т молока в сутки. Кроме производства сырья компания развивает собственную переработку: к 2025 году она хочет самостоятельно перерабатывать все свое молоко и рассчитывает вложить в это направление бизнеса около 70 млрд руб., рассказывал Штефан Дюрр.

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