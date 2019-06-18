Участники рейтинга самых дорогих земель контролируют 7,9 млн гектаров

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. Топ-20 латифундистов в сумме владеют примерно 7,9 млн га общей стоимостью 471,6 млрд руб. или $7,3 млрд.



Первое место в списке занял «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Холдинг контролирует 649 тыс. га — это четвертый показатель в стране, однако по стоимости земли семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева самые дорогие: Forbes оценил их в 68,5 млрд руб. Компания работает в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Адыгее. В холдинг входит около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой сельхозпродукции. Выручка «Агрокомплекса» в 2018 году превысила 50 млрд руб.



Второе место занял входящий в АФК «Система» холдинг «Степь», земельный банк которого с учетом активов «РЗ Агро» (совместное предприятие с членами семьи Луи-Дрейфус), составляет 412 тыс. га на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области. Его стоимость оценивается в 45,6 млрд руб. По площади сельхозземель под контролем компания находится на девятом месте перечня крупнейших латифундистов, который составляет консалтинговая компания BEFL. Председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков ранее планировал собрать 1 млн га. Также корпорация может объединить «Степь» и «РЗ Агро». «”Степь” растет достаточно большими темпами, и мы договорились с нашими партнерами по “РЗ Агро”, когда закончится полностью формирование периметра контура “Степи”, мы завершим наши переговоры по слиянию», — говорил в ходе Петербургского международного экономического форума управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов.



Крупнейший землевладелец в стране — холдинг «Мираторг», контролирующий 1 млн га, — по стоимости земельного банка стал только третьим. Его земли Forbes оценивает в 45 млрд руб. Компания работает в Калининградской, Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Белгородской и Курской областях. Она является крупнейшим в России производителем свинины и говядины, также выпускает мясо бройлера, телятину, ягнятину, занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции, розничной торговлей.



На четвертом месте находится «Продимекс», 892 тыс. га которого стоят около 39,4 млрд руб. Холдинг работает в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Башкортостане. Компания является крупнейшим в стране производителем сахара, по площади земельного банка она вторая в России.



Пятую строчку в рейтинге Forbes занимает концерн «Покровский», под контролем которого 240 тыс. га в Краснодарском крае стоимостью 31,2 млрд руб. По размеру земельного банка холдинг находится на 20-м месте в списке BEFL. У компании 22 предприятия, которые занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических агрокультур, овощеводством и фруктовыми садами, животноводством и производством молока, свиноводством. Годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических агрокультур у «Покровского» превышает 300 тыс. т.



На шестой позиции — холдинг «Доминат». У него 320 тыс. га (15-е место по площади) стоимость которых оценивается в 30,6 млрд руб. Земли компании расположены в Краснодарском и Алтайском краях, Липецкой и Тамбовской областях. Холдинг занимается производством сахара, молочным животноводством, переработкой молока и мяса.



«Русагро» с 649 тыс. га сельхозземель находится на седьмой строчке. Ее земельные активы в Белгородской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской областях, а также в Приморье в сумме стоят около 27,7 млрд руб., подсчитал Forbes. Предприятия холдинга занимаются растениеводством, производством свинины, сахара, масложировой и молочной продукции. В 2018 году выручка группы составил 83 млрд руб. По площади земель под контролем «Русагро» занимает третье место.



На восьмой строчке — ГАП «Ресурс» с 200 тыс. га общей стоимостью 19,5 млрд руб. По площади земельного банка холдинг 21-й. Компания работает в Ростовской области, Ставропольском крае и Адыгее. Основное направление деятельности — производство мяса бройлера, по объемам его выпуска группа по итогам прошлого года стала второй в стране после «Черкизово». Также предприятия холдинга занимаются растениеводством, производством подсолнечного масла и кормов.



Девятую позицию в рейтинге Forbes занимает «Авангард-Агро». У него 451 тыс. га (седьмое место в списке латифундистов) стоимостью 18,8 млрд руб. Компания занимается растениеводством в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях. Выручка агрохолдинга в 2018 году составила 17,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,7 млрд руб. В апреле стало известно, что совладельцем «Авангард-Агро» стал миноритарий «Магнита» Алексей Богачев. Его компания «Меридиан» купила 11,3% агрохолдинга за 3,3 млрд руб.



Замыкает топ-10 «Юг Руси» с 200 тыс. га, которые оцениваются в 18,2 млрд руб. По площади земель под контролем компания находится на 22-й позиции. Ее угодья расположены в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Компания является крупнейшим производителем бутилированного растительного масла в России. Также она выпускает муку, крупы, плодоовощные консервы, майонезы и соусы.



Вторую десятку списка открывает «Волго-Дон Агроинвест», который принадлежит семье бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры. У компании 452 тыс. га стоимостью 18,1 млрд руб. На 12-м месте — холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший в стране производитель сырого молока. У компании 524 тыс. га, которые оцениваются в 16,2 млрд руб. ГК «Светлый» из Ростовской области контролирует 143 тыс. га, стоимость земель составляет 15,4 млрд руб. — это 13-е место в списке Forbes. Агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) стал 14-м со 112 тыс. га, оцененными в 14,6 млрд руб. 15-м оказался крупнейший в стране производитель риса, «АФГ Националь». С учетом активов, принадлежащих его топ-менеджерам — агрофирм «Весна» и «Нижегородская» - у него 183 тыс. га стоимостью 10,6 млрд руб. На 16-м месте группа АСБ, у которой 297 тыс. га, которые стоят также 10,6 млрд руб. В такую же сумму оцениваются 155 тыс. га холдинга «Агрогард», который расположился на 17-й строчке, и 287 тыс. га «Черкизово» (18-е место). 19-ю позицию заняла «АгроТерра» с 200 тыс. га, которые стоят 10,4 млрд руб. Замыкает топ-20 «Био-Тон», 405 тыс. га которого Forbes оценил в 10 млрд руб.



В общем понимании сельхозземля стоит очень дешево и имеет какую-то стоимость только при определенных условиях, например, если предназначена для выращивания конкретных агрокультур. Также стоимость земли сильно повышается, если она являет орошаемой. «К примеру, в Ростовской области стоимость гектара составляет 30-35 тыс. руб., орошаемые участки обходятся в 50-60 тыс. руб./га, если же земля не используется, то цена падает до 20-25 тыс. руб./га», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента оценки и стоимостного консультирования компании «Евроэксперт» Анна Шлапакова. Земли, рассчитанные под строительство ферм и т. п. имеют стоимость только в составе самого имущественного комплекса, и тут точно нет никаких перегревов или недооцененности, а тем более — перспектив по росту цен, добавляет она.



В целом, в регионах с развитым или интенсивно развивающимся сельским хозяйством незначительный рост цен на землю еще возможен, однако по другим регионам складывается впечатление, что земли очень много, она никому не нужна и зачастую ее пытаются продать хоть за сколько-нибудь, лишь бы не платить налог, не стричь траву, не обрабатывать и т. д. , отмечает Шлапакова. «Часто в объявлениях сельхозземли предлагают обменять на машину, технику, иногда чуть ли не даром отдают, — знает она. — Большой объем программ льготного кредитования сельхозпредприятий потенциально может влиять на увеличение стоимости таких земель, но я не ожидаю каких-либо серьезных сдвигов по ценам».



Если же говорить о землях, которые ориентированы на смену назначения, например, под индивидуальное жилищное строительство, многоэтажное жилье и даже промышленность, то тут цена может быть какой угодно, продолжает Шлапакова. «Перегревы бывают колоссальные, так как в цене очень часто скрыта большая спекулятивная составляющая, — поясняет она. — И мы видим, что продать их пытаются годами». По ее мнению, повышение эффективности сельхозземель сейчас точно не находится в фокусе внимания собственников, как раз из-за низкой стоимости. Бизнес-модель некоторых успешных производителей масличных агрокультур, например, строится на непрерывном приросте земельного банка, что избавляет от необходимости затрат на восстановление почвы, которая сильно истощается подсолнечником, добавляет она.



Цены на сельхозземли во многом связаны с темпами роста и прибыльность агрокомпаний, считает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. «После девальвации рубля в 2014 году прибыли российских агрохолдингов в среднем резко поднялись, расширился экспорт. За 2015-2018 годы цены земель сельхозназначения в России выросли на 30-35%, — сравнивает он. — При этом в ближайшие годы мы ждем усиления глобального спроса и цен на сельхозпродукцию, что может стать драйвером повышения цен на землю». Кроме того, факторами роста цен на землю может стать увеличение обязательных платежей за ее использование, добавляет он.



Земля — это единственный актив на планете, который не может никуда исчезнуть или полностью обесцениться, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Вся история человечества — это история того, как среди прочего дорожала земля. Причем чем больше численность населения, чем больше выращивается сельхозпродукции, строится заводов, дорог, иных сооружений, тем дороже земля, — рассуждает он. — Да, бывают отдельные периоды, кода под воздействием экономических или политических факторов стоимость земли разворачивается в определенную коррекцию. Но, как правило, подобные коррекции не бывают продолжительными — земля дорожала, дорожает и будет дорожать».



По мере того, как сельскохозяйственные земли облагораживаются, обрастают соответствующей инфраструктурой и смежными производствами по хранению и переработке продукции, цена участков растет опережающими темпами, отмечает он. «Говорить, насколько сейчас цены справедливы, непросто, как как именно по земле нет четких критериев оценки ее фактической стоимости — цена тут определяется исключительно балансом спроса и предложения, — обращает внимание Коренев. — И если спрос есть, то и цена земли будет соответствующей. То же самое может относиться и к стремлению землевладельцев расширять принадлежащие им угодья». Все зависит от того, какой доход приносит земля и каково финансовое положение ее владельца. Если у латифундиста все в порядке, а земля приносит ему стабильный доход, то он, вполне естественно, будет стремиться расширять свои владения насколько у него хватит возможностей, считает аналитик, добавляя, что это не избавляет от необходимости наращивать качество использования уже имеющихся земель.









