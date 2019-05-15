Дмитрий Медведев поручил решить вопрос о вовлечении в оборот сельхозземель

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник публично отругал чиновников министерств, ведомств и регионов за низкую исполнительскую дисциплину при выполнении поручений. Одним из поднятых вопросов стало вовлечение в оборот земель сельхозназначения, следует из стенограммы совещания. «Прошло уже два года. Решение, какой механизм для этого нужен, так и не было окончательно принято. Понятно, что если бы эти решения были, то благодаря использованию земли АПК мог бы показывать весьма и весьма значительные темпы роста», — указал Медведев.

Как рассказал на совещании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, поручение по включению в оборот неиспользуемых земель было дано Медведевым 22 сентября 2017 года. Предметно исполнение поручения стало прорабатываться после совещания у вице-премьера Алексея Гордеева в июле 2018 года, в сентябре в правительство были представлены предложения, а 21 марта — итоговый доклад, рассказал Патрушев. Указанные в нем предложения поддержали Гордеев и Банк России, однако «с Минэкономразвития, с Минфином есть определенные разногласия».

Одно из них касается вопроса изъятия неиспользуемых земель. Еще в 2012 году тогдашний министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял о необходимости создать фонд «для обеспечения качественного управления землями сельхозназначения, находящимися в федеральной собственности, и создания условий перехода земли к эффективным пользователям». Как пояснил Патрушев во вторник, создавать такой фонд Минсельхоз предлагает в виде унитарной некоммерческой организации на основании указа президента. Однако Минсельхоз не может согласовать свою позицию с министерствами финансового блока. Кроме того, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития давалось поручение разработать законодательные поправки, устанавливающие повышающий коэффициент при исчислении суммы налога на неиспользуемые земельные участки, а также ужесточающие административную ответственность для их владельцев. Также до 27 февраля 2018 года давалось поручение проработать вопрос оказания господдержки сельхозпроизводителям, которые занимаются восстановлением неиспользуемых земель.

Медведев объявил, что решение по этим вопросам должно быть принято в ближайший месяц. «Подготовьте мне вместе с вице-премьером Гордеевым таблицу разногласий: ваша позиция, позиция других ведомств по отдельным направлениям деятельности. Потом вместе с ним (я еще, может быть, кого-то приглашу) мне доложите, и я уже приму окончательное решение», — поручил Медведев Патрушеву.

О необходимости введения в оборот «миллионов гектаров пашни» заявлял президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2015 году. В частности, тогда он предложил изымать «у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе». В июле 2016 года соответствующая статья о возможности изъятия земель была внесена в Гражданский кодекс. Кроме того, Минсельхоз заявлял о намерении создать госреестр сельхозземель с тем, чтобы вести оперативный учет. Согласно поручению главы государства, всего к 2024 году посевные площади в России должны быть увеличены на 10 млн га. Как заявлял в апреле первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, «в ближайшие пять лет перед органами управления АПК стоит задача по введению в оборот 5 млн га земель, в том числе 2,5 млн га в ЦФО».

Всего, по оценке Минсельхоза, в России неиспользуется 40 млн га сельхозугодий. Однако проведенная в 2016 году сельскохозяйственная перепись показала, что их площадь значительно выше и составляет 97,2 млн га, или 44% всех сельскохозяйственных угодий страны, ранее подсчитали эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. В то же время сильно озадачиваться вопросом вовлечения земель в оборот, возможно, и не нужно, отмечала «Агроинвестору» директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Так, по ее словам, большинство экономически эффективных земель и так используются. «Реальный и экономически целесообразный масштаб сокращения неиспользуемых сельхозугодий за счет расширения посевов составляет, по нашим оценкам, примерно 5% к факту в горизонте двух-трех ближайших лет и до 13% к 2025 году», — рассказывала эксперт.