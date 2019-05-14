Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.4
eur
72.247
moex
2575.6
brent
72.23
пшеница
456
сахар
11.85

Рейтинги
«Мираторг» стал крупнейшим землевладельцем в стране
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
14 мая 2019
56 компаний рейтинга BEFL контролируют 13,5 млн гектаров
Пятерке лидеров принадлежит свыше 3,6 млн гектаров
Фото: Pxhere

Консалтинговая компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 2019 года. В него вошло 56 компаний, в сумме контролирующих 13,5 млн га — на 4% больше, чем в прошлом году и почти в два раза выше показателя семь лет назад. Причем 27% этого банка или свыше 3,6 млн га приходится на долю топ-5 лидеров.

По сравнению с рейтингом прошлого года в топовой пятерке произошли изменения. «Продимекс», занимавший первую строчку на протяжении нескольких лет, уступил эту позицию «Мираторгу» и переместился на второе место с 865 тыс. га (с учетом «Агрокультуры»). Год назад, по данным BEFL, у холдинга было 790 тыс. га. У «Мираторга» весной 2018-го было 676 тыс. га, сейчас земельный банк увеличился до 1 млн га.

Группа «Русагро» сохранила за собой третье место, хотя объем земель под контролем компании и снизился на 25 тыс. га до 650 тыс. га. Земельный банк «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева по сравнению с прошлым списком крупнейших латифундистов вырос на 5 тыс. га до 649 тыс. га, компания осталась на четвертой строчке. Замыкает топ-5 «ЭкоНива», поднявшаяся сразу на восемь позиций. Холдинг увеличил площадь земель с 344 тыс. га до 504 тыс. га.

BEFL отмечает, что в 2018 году наблюдалось продолжение тенденции расширения земельных активов крупными агрокомпаниями. Хотя год не был примечателен громкими сделками с большими объемами земель, 2019-й может это изменить, поскольку за прошедшие несколько месяцев было объявлено о нескольких возможных слияниях. В частности, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро», а также о соглашении между Sucden и ГК «Трио».

Показать еще

Статьи по теме
Крупнейшие латифундисты России – 2019
Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. Участники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка
25 хедлайнеров агробизнеса. «Агроинвестор» составил рэнкинг крупнейших инвестпроектов АПК
Топ-25 крупнейших российских производителей мяса. Лидеры рынка продолжат консолидацию
Топ-20 по кормам. Лидеры рынка за год увеличили производство в сумме на 1 млн тонн

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Онлайн-каталог запчастей Väderstad

Рекомендации
Рекомендации
Фото
Крупнейшие латифундисты России – 2019
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 6 по 12 мая
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект "Защита семян"
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией