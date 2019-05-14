«Мираторг» стал крупнейшим землевладельцем в стране

Консалтинговая компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 2019 года. В него вошло 56 компаний, в сумме контролирующих 13,5 млн га — на 4% больше, чем в прошлом году и почти в два раза выше показателя семь лет назад. Причем 27% этого банка или свыше 3,6 млн га приходится на долю топ-5 лидеров.



По сравнению с рейтингом прошлого года в топовой пятерке произошли изменения. «Продимекс», занимавший первую строчку на протяжении нескольких лет, уступил эту позицию «Мираторгу» и переместился на второе место с 865 тыс. га (с учетом «Агрокультуры»). Год назад, по данным BEFL, у холдинга было 790 тыс. га. У «Мираторга» весной 2018-го было 676 тыс. га, сейчас земельный банк увеличился до 1 млн га.



Группа «Русагро» сохранила за собой третье место, хотя объем земель под контролем компании и снизился на 25 тыс. га до 650 тыс. га. Земельный банк «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева по сравнению с прошлым списком крупнейших латифундистов вырос на 5 тыс. га до 649 тыс. га, компания осталась на четвертой строчке. Замыкает топ-5 «ЭкоНива», поднявшаяся сразу на восемь позиций. Холдинг увеличил площадь земель с 344 тыс. га до 504 тыс. га.



BEFL отмечает, что в 2018 году наблюдалось продолжение тенденции расширения земельных активов крупными агрокомпаниями. Хотя год не был примечателен громкими сделками с большими объемами земель, 2019-й может это изменить, поскольку за прошедшие несколько месяцев было объявлено о нескольких возможных слияниях. В частности, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро», а также о соглашении между Sucden и ГК «Трио».

