Площади земель у лидеров выросли на 4%

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Также за прошедший год земельный банк увеличили «Авангард-Агро» (+50 тыс. га до 450 тыс. га), тем не менее опустившийся с шестого на седьмое место; «Дельта-Агро» (+23 тыс. га до 143 тыс. га), поднявшаяся с 33-й на 31-ю строчку; «Степь» с учетом «РЗ Агро» (+21 тыс. га до 401 тыс. га), переместившаяся с седьмой на девятую позицию. По 20 тыс. га прибавили «АгроТерра» (до 300 тыс. га), «Сюкден» (до 180 тыс. га) и «Русмолко» (до 156 тыс. га). Первая при этом выросла на одну позицию в рейтинге и находится на 17-м месте, второй также переместился на одну строку вверх и стал 25-м. А вот «Русмолко» поднялась более существенно — с 31-го на 28-е место и вошла в число компаний, чья позиция в рейтинге изменилась наиболее заметно. Кроме уже упоминавшейся «ЭкоНивы» также значительно с точки зрения места в рейтинге выросли «Краснояружская зерновая компания», прибавившая семь позиций и расположившаяся на 34 месте, и «Сибирский деловой союз» (+пять строчек, 42-е место). Первая контролирует 126 тыс. га с учетом активов молочного комбината «Авида» (компании являются аффилированными лицами и имеют одного основного бенефициара). У второго 110 тыс. га — на 10 тыс. га больше, чем было годом ранее. Отрицательную динамику кроме «Русагро» и «РосАгро» продемонстрировала «Русская аграрная группа» (до прошлого года компания называлась «Молочный продукт», до 2015 года одним из ее совладельцев был Сергей Пластинин). Ее земельный банк уменьшился со 112 тыс. га до 100 тыс. га, поэтому компания опустилась с 36-го на 45-е место, став лидером падения.