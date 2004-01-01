Земельный банк участников рейтинга BEFL достиг 13,5 млн гектаров
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Фото: Pixabay
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Площади земель у лидеров выросли на 4%
Консалтинговая компания BEFL опубликовала очередной рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 2019 года. В него вошли 56 компаний, в сумме контролирующих 13,5 млн га — на 4% больше, чем в прошлом году и почти в два раза выше показателя семь лет назад. Причем 27% этого банка или свыше 3,6 млн га приходится на долю топ-5 лидеров, у каждого из которых свыше 500 тыс. га. У 44 участников списка в собственности или аренде более чем по 100 тыс. га, еще у 12 игроков ровно или примерно по 100 тыс. га. В прошлом рейтинге BEFL было 48 компаний, чей земельный банк превышал 100 тыс. га. Так, из списка лидеров выбыла «РАВ Агро Про» (PPF Group), сократившая площадь сельхозземель со 106 тыс. га до 66 тыс. га. В частности, 36 тыс. га осенью прошлого года у нее купил «Мираторг». Также рейтинг покинули нижегородская «АгроКапиталИнвест» и татарстанская «Сэт Иле». Земельный банк первой уменьшился со 105 тыс. га до 60 тыс. га, у второй вообще не осталось земли под контролем, тогда как в прошлом списке был указан показатель в 105 тыс. га.
Фото: Pixabay
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«Продимекс» больше не первый
По сравнению с рейтингом прошлого года в первой пятерке произошли изменения. «Продимекс», занимавший первую строчку на протяжении нескольких лет, уступил эту позицию «Мираторгу» и переместился на второе место с 865 тыс. га (с учетом «Агрокультуры»). Год назад, по данным BEFL, у холдинга было 790 тыс. га. У «Мираторга», по данным BEFL, весной 2018-го было 676 тыс. га, сейчас земельный банк увеличился до 1 млн га. Между тем, в сентябре прошлого года замгендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский рассказывал «Агроинвестору», что хотя официальный земельный банк холдинга составляет около 862 тыс. га, реально в пользовании находится до 1 млн га земель сельхозназначения с учетом полей, используемых на условиях краткосрочной аренды или временно. При этом площадь земель под контролем «Мираторга» эксперты и участники рынка тогда оценивали более чем в 1 млн га.
Фото: Pixabay
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Рекордный взлет «ЭкоНивы»
Группа «Русагро» сохранила за собой третье место, хотя объем земель под контролем компании и снизился на 25 тыс. га до 650 тыс. га. Это связано с выбытием земель, непригодных для возделывания, в том числе пастбищ, поясняет компания в своем отчете за 2018 год. При этом в нем указано, что под контролем «Русагро» немного больше земли — 652 тыс. га. Земельный банк «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева по сравнению с прошлым списком крупнейших латифундистов вырос на 5 тыс. га до 649 тыс. га, компания осталась на четвертой строчке. Замыкает топ-5 «ЭкоНива», поднявшаяся сразу на восемь позиций. Холдинг увеличил площадь земель с 344 тыс. га до 504 тыс. га. Это самое значительное расширение земельного банка среди участников рейтинга в 2018 году, а также самое большое изменение позиции в топе. Правда, на сайте компании говорится, что по данным на 1 апреля 2019 года у нее под контролем 535 тыс. га в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Алтайском крае. Впрочем, разница в 31 тыс. га все равно не влияет на место компании в рейтинге. В прошлом списке крупнейших латифундистов пятую строчку занимал «Волго-Дон Агроинвест» с 452 тыс. га. В новом списке он оказался шестым с таким же показателем.
Фото: Pixabay
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«РосАгро» и «Иволга» выбыли из первой десятки
Из первой десятки рейтинга выбыли «РосАгро» и «Иволга Холдинг». Первая переместилась с девятого на 14-е место, поскольку ее земельный банк уменьшился со 377 тыс. га до 326 тыс. га. Вторая опустилась с десятой на 11-ю позицию, хотя площадь земель осталась прежней — 362 тыс. га. На данный момент компания теряет контроль над своими земельными активами, часть предприятий, входящих в холдинг, находится в стадии ликвидации, отмечает BEFL. Вместо этих игроков кроме «ЭкоНивы» в топ-10 также вошел работающий в Приволжье «Био-Тон». В прошлом году он был 12-м с 350 тыс. га, сейчас занимает восьмую строку с 403 тыс. га. При этом после публикации прошлого рейтинга заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Михаил Харламов говорил «Агроинвестору», что актуальная площадь земельных активов компании в мае 2018 года составила 382 тыс. га, и она должна была находиться на седьмом месте. С учетом этого, «Био-Тон» не поднялся на четыре позиции, а опустился на одну. В этом году компания планирует расширить земельный банк еще на 50 тыс. га.
Фото: Pixabay
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Прирост больше, чем снижение
Также за прошедший год земельный банк увеличили «Авангард-Агро» (+50 тыс. га до 450 тыс. га), тем не менее опустившийся с шестого на седьмое место; «Дельта-Агро» (+23 тыс. га до 143 тыс. га), поднявшаяся с 33-й на 31-ю строчку; «Степь» с учетом «РЗ Агро» (+21 тыс. га до 401 тыс. га), переместившаяся с седьмой на девятую позицию. По 20 тыс. га прибавили «АгроТерра» (до 300 тыс. га), «Сюкден» (до 180 тыс. га) и «Русмолко» (до 156 тыс. га). Первая при этом выросла на одну позицию в рейтинге и находится на 17-м месте, второй также переместился на одну строку вверх и стал 25-м. А вот «Русмолко» поднялась более существенно — с 31-го на 28-е место и вошла в число компаний, чья позиция в рейтинге изменилась наиболее заметно. Кроме уже упоминавшейся «ЭкоНивы» также значительно с точки зрения места в рейтинге выросли «Краснояружская зерновая компания», прибавившая семь позиций и расположившаяся на 34 месте, и «Сибирский деловой союз» (+пять строчек, 42-е место). Первая контролирует 126 тыс. га с учетом активов молочного комбината «Авида» (компании являются аффилированными лицами и имеют одного основного бенефициара). У второго 110 тыс. га — на 10 тыс. га больше, чем было годом ранее. Отрицательную динамику кроме «Русагро» и «РосАгро» продемонстрировала «Русская аграрная группа» (до прошлого года компания называлась «Молочный продукт», до 2015 года одним из ее совладельцев был Сергей Пластинин). Ее земельный банк уменьшился со 112 тыс. га до 100 тыс. га, поэтому компания опустилась с 36-го на 45-е место, став лидером падения.
Фото: flickr.com
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Новые участники рейтинга
Также в рейтинге появилось четыре новых компании. ГК «Светлый» заняла 32-е место: за прошедший год она сделала несколько значимых приобретений и увеличила земельный банк до 143 тыс. га. На сайте «Светлого» говорится, что это крупнейшее сельхозпредприятие на севере Ростовской области. Компания выращивает озимую пшеницу, подсолнечник, ячмень, нут, кукурузу, сорго, просо, сафлор и лен. Племзавод «Комсомолец» из Забайкальского края стал 40-м в рейтинге, у него 112 тыс. га. Кроме растениеводства предприятие занимается разведением овец забайкальской породы, а также КРС мясного направления. Агрофирма «Рубеж» (Саратовская область) контролирует 101 тыс. га и находится на 44-й позиции. Кроме растениеводства она занимается производством молока и мяса КРС. Следом за ней идет «Агсен Проперти» - подразделение турецкого холдинга работает в Пензенской области, в том числе на бывших землях Volga Farming. У него около 100 тыс. га.
Фото: Pixabay
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В этом году возможны крупные сделки
BEFL отмечает, что в 2018 году крупные агрокомпании продолжили расширять земельные банки, хотя год не был примечателен громкими сделками с большими объемами земель. Однако 2019 -й может это изменить, поскольку за последние несколько месяцев было объявлено о нескольких возможных слияниях. В частности, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро», а также о соглашении между Sucden и ГК «Трио». Согласно данным рейтинга, сейчас у «Солнечных продуктов» 157 тыс. га, холдинг находится на 27-м месте. Если сделка с «Русагро» состоится и в нее войдет весь земельный банк, то под контролем последней может оказаться более 800 тыс. га, что не повлияет на ее место в топе латифундистов, если «Мираторг» и «Продимекс» не будут сокращать свои площади. У «Трио», по собственным данным, 89 тыс. га в Липецкой области. В случае завершения сделки земельный банк объединенной компании составит 269 тыс. га. В этом году это уровень 19-го места рейтинга.