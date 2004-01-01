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«Агрохолдинги России — 2019»
декабрь 2019
«Агроинвестор» провел XIX ежегодную конференцию об инвестициях в АПК
«Агрохолдинги России&nbsp;&mdash; 2019»
1/11
«Агрохолдинги России — 2019»

«Агроинвестор» провел традиционную конференцию об инвестициях в АПК
Конференция состоялась 6&nbsp;декабря в Москве
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Конференция состоялась 6 декабря в Москве

В работе конференции приняли участие около 250 игроков рынка: производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поставщиков ресурсов и услуг для АПК, ведущих отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков, союзов и ассоциаций, банков, консалтинговых компаний.
Партнеры конференции
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Партнеры конференции

Конференция прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства России, а также отраслевых союзов. Генеральным партнером «Агрохолдингов России» стала компания «ФосАгро-Регион», стратегическим партнером — Corteva Agriscience, интеллектуальным партнером — FOSS, отраслевым партнером — «Ростсельмаш», спонсор конференции — «Агро Диджитал».
Гостями и участниками конференции стало около 250 человек
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Гостями и участниками конференции стало около 250 человек

«Агрохолдинги России» - традиционное место встреч с бизнес-партнерами
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«Агрохолдинги России» - традиционное место встреч с бизнес-партнерами

Стартовая панель
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Стартовая панель

В ходе стартовой панели заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала об итогах развития АПК в 2019 году и новых мерах господдержки отрасли. Начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко выступила с докладом о конкурентной среде на агрорынках. Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Александр Казначеев поделился с участниками конференции особенностями кредитования агросектора.
Стартовая панель&nbsp;&mdash; отраслевые эксперты
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Стартовая панель — отраслевые эксперты

Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов озвучил прогнозы развития молочного сектора с учетом стагнирующего спроса на молочную продукцию, председатель Картофельного союза Сергей Лупёхин подвел итоги уборки урожая картофеля и рассказал о росте интереса инвесторов к переработке агрокультуры.
Стартовая панель&nbsp;&mdash; отраслевые эксперты
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Стартовая панель — отраслевые эксперты

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут прогнозирует активизацию экспорта зерна во второй половине сезона. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал о падении цен на свинину и уходе неэффективных игроков на фоне насыщения внутреннего рынка и ограниченного экспорта. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил о рекордном урожае масличных агрокультур и также рекордном объеме поставок за рубеж масложировой продукции.
Стратегическая панель
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Стратегическая панель

В ходе стратегической панели, модератором которой стал директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Александр Чулок, «Агроинвестор» представил топ-лист крупнейших M&A сделок года в АПК. С приветственной презентацией выступил генеральный директор компании Foss (Россия) Дмитрий Керимов.
Стратегическая панель
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Стратегическая панель

Также в ходе стратегической панели управляющий директор компании BEFL Владислав Новоселов рассказал о сделках на земельном рынке, а исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев — о том, как научиться работать с Китаем, и нужно ли это делать. Президент ассоциации «Афанасий Никитин» Дмитрий Потапенко рассказал о развитии международного сотрудничества с использованием возможностей кооперации стран-участниц МТК «Север-Юг».
Стратегическая панель
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Стратегическая панель

Ассоциативный директор Ernst & Young Максим Никиточкин в своем выступлении постарался ответить на вопрос, что такое цифровые экосистемы — модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для АПК на внутреннем и внешнем рынках. Руководитель проектов «Ростсельмаш» Олег Александров также рассказал о цифровизации и о том, что электронные системы — драйвер экономической эффективности в сельском хозяйстве. Заместитель гендиректора холдинга «Агросила» Иван Морозов поделился своим видением особенностей продвижение агро- и продовольственной продукции на новые для России рынки.
«Агрохолдинги России&nbsp;&mdash; 2019»
Конференция состоялась 6&nbsp;декабря в Москве
Партнеры конференции
Гостями и участниками конференции стало около 250 человек
«Агрохолдинги России» - традиционное место встреч с бизнес-партнерами
Стартовая панель
Стартовая панель&nbsp;&mdash; отраслевые эксперты
Стартовая панель&nbsp;&mdash; отраслевые эксперты
Стратегическая панель
Стратегическая панель
Стратегическая панель
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