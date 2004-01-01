Агрохолдинги России — 2019

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Ассоциативный директор Ernst & Young Максим Никиточкин в своем выступлении постарался ответить на вопрос, что такое цифровые экосистемы — модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для АПК на внутреннем и внешнем рынках. Руководитель проектов «Ростсельмаш» Олег Александров также рассказал о цифровизации и о том, что электронные системы — драйвер экономической эффективности в сельском хозяйстве. Заместитель гендиректора холдинга «Агросила» Иван Морозов поделился своим видением особенностей продвижение агро- и продовольственной продукции на новые для России рынки.