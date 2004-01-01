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EUR

90.276 (-0,16%)

MOEX

2816.7 (0,48%)

BRENT

41.59 (-2,05%)

Пшеница

634.4 (1,90%)

Сахар

14.72 (-0,41%)

USD

76.218 (-0,42%)

EUR

90.276 (-0,16%)

MOEX

2816.7 (0,48%)

BRENT

41.59 (-2,05%)

Пшеница

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