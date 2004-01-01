Конференция организована проектом «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и ведущих отраслевых союзов.

1 / 1

На конференцию зарегистрировались более 200 компаний: крупнейшие агрохолдинги, независимые сельхозпредприятия и фермерские хозяйства — участники рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынков техники и оборудования, семян, агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству; трейдеры сельскохозяйственной продукции. Сельхозпроизводители-участники конференции в сумме контролируют больше 7 млн га земель.