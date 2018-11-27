«Промагро» введет в севооборот 5 тысяч гектаров для производства льна

Компания «Русский лен» (входит в холдинг «Промагро») в 2019 году намерена ввести в севооборот более 5 тыс. га земли в разных районах Смоленской области. Как сообщила пресс-служба холдинга, 30-40% этих угодий не использовалось для сельхозработ более 20 лет. На этих землях компания планирует посеять лен.



«Это непростой процесс, для которого нужна специализированная техника и применение современных агрономических технологий. В частности, специалисты будут бороться с кустарниками и деревьями с помощью мульчирования, удаления и перемалывания корневой системы, ротовации. Далее последует ряд мер, предназначенных для обогащения почвы необходимыми органическими веществами, после чего в 2020 году на этих полях будет высеян лен», — рассказал гендиректор «Промагро» Константин Клюка. Ранее исполнительный директор «Русского льна» Андрей Карачев оценивал расходы на подготовку залежных земель к посеву льна до 60 тыс. руб./га.



К весне 2019 года к посеву льна-долгунца компания планирует подготовить около 2 тыс. га в Смоленской области. Сейчас идет подготовка полей к посевной кампании. «Почти 500 га земли обработано гербицидами сплошного действия, ведется вспашка. Еще более чем на 700 га планируется произвести два этапа дискования и вспашку — все будет зависеть от погодных условий», — рассказал управляющий директор по растениеводству компании «Русский лен» Александр Никитенко. Весной будет проведен завершающий этап подготовки к посеву льна-долгунца — выравнивание полей, предпосевная культивация дисковыми орудиями, а также непосредственно сев с одновременным внесением удобрений.



АПХ «Промагро» реализует проект строительства комбината по производству механического котонина (модифицированное льноволокно) — первого льнозавода, возводимого в России за последние 30 лет. Запуск предприятия намечен на 2019 год, в 2018-м комбинат уже начал прием на хранение льнотресты. Стоимость проекта — около 2 млрд руб. После выхода на полную мощность для завода потребуется 10 тыс. т сырья в год, более половины «Русский лен» собирался производить самостоятельно. С таким объемом «Промагро» планирует занять около 10% российского рынка льноволокна.



По данным Росстата, в 2017 году в России было собрано 39 тыс. т льна-долгунца (в переводе на волокно), посевные площади составили 45,7 тыс. га. В 2018-м сев сократился до 44,8 тыс. га, в том числе 4,1 тыс. га агрокультура заняла в Смоленской области. К 26 ноября лен был вытереблен с площади 41,8 тыс. га или 94% к уборочной, в том числе на 3,7 тыс. га (94%) — в Смоленской области.



По оценке Минсельхоза, в ближайшие годы посевы льна в стране могут быть расширены до 100 тыс. га. Для достижения этой цели начиная с 2018 года были утверждены субсидии из федерального бюджета в размере 10 тыс. руб. на гектар возделываемого льна-долгунца. Кроме того, обсуждалась возможность возмещения до 50% капзатрат на возведение и модернизацию льнозаводов. Однако в начале октября замглавы Минсельхоза Елена Фастова сообщала, что размер компенсации с 2019 года предполагается на уровне 25%. Как заверял Клюка, изменение уровня господдержки никак не скажется на реализации проекта строительства завода.

