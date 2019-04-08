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Регионы
Аграриям будут возмещать часть затрат на ввод земель в оборот
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
8 апреля 2019
В 2019 году на это предусмотрено 3 млрд рублей
В России можно ввести в оборот почти 10 млн гектаров
Фото: Pixabay

В этом году аграриям начнут возмещать часть затрат на ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. На это предусмотрено 3 млрд руб. субсидий, рассказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании по развитию АПК в Хабаровске, сообщает ТАСС. По словам чиновника, возмещение понесенных затрат при реализации инвестиционных проектов — один из важнейших инструментов поддержки отрасли. «При вводе в эксплуатацию фермы, [животноводческого] комплекса государство сегодня возмещает 20-30% понесенных затрат [в зависимости от региона]», — напомнил Хатуов, добавив, что ранее эта мера не распространялась на неиспользуемые земли. В ходе Всероссийского агрономического совещания он говорил, что предполагается компенсировать аграриям 30% затрат на ввод в оборот неиспользуемых земель.

По данным Минсельхоза, в 2016—2018 годах в оборот было введено 3,5 млн га пашни, при этом из него выбыло 2,2 млн га. Лидерами по балансу введения и выбытия земель стали Саратовская (+122,8 тыс. га), Волгоградская (+67,1 тыс. га) и Оренбургская (44,4 тыс. га) области. Самый значительный отрицательный баланс был зафиксирован в Омской и Курганской областях (-52,6 тыс. га и -45,8 тыс. га), а также в Башкортостане (-22,6 тыс. га).

В целом по стране к началу этого года, по оценке агроведомства, было около 9,8 млн га земель, пригодных для введения в оборот. Больше всего — 2,37 млн га — в Приволжском федеральном округе. Также дополнительно почти по 2 млн га можно возделывать в Центральном и Сибирском округах. На Северном Кавказе в оборот можно ввести лишь 62,6 тыс. га, на Юге — 740,8 тыс. га. Согласно планам регионов, к 2024 году в оборот предполагается вернуть 4,4 млн га пашни, в том числе примерно по 1,3 млн га в Приволжье и в Центре. Задача Минсельхоза — сделать так, чтобы пашни в оборот вернулось больше, поскольку это один из факторов увеличения производства и экспорта сельхозпродукции, отмечал ранее директор департамента растениеводства агроведомства Роман Некрасов. Поэтому министерство разрабатывало новый инструмент поддержки сельхозпроизводителей, который бы мотивировал их вводить в оборот неиспользуемые угодья, пояснял он.

По мнению гендиректора «АФГ Националь» Юрия Белова, ввести на федеральном уровне субсидию на возмещение части понесенных затрат при вводе в сельхозоборот залежных земель было бы неплохо. «В некоторых регионах такая мера существует, а в некоторых ее нет», — прокомментировал он «Агроинвестору». Холдинг возвращает в оборот земли в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. Стоимость введения в оборот одного гектара залежей зависит от степени запущенности этих земель. «Если на земле вырос лес, то сначала идет выпилка деревьев, раскорчевка пней, затем двойное дискование, вспашка и боронование. При таких „тяжелых“ залежах стоимость может доходить до 20 тыс. руб./га, — оценивал топ-менеджер год назад. — Если же поле просто поросло бурьяном, то стоимость составит около 6-7 тыс. руб./га». При этом работа с залежными землями — это всегда вопрос экономики, уточнял Белов, — на изначально неплодородной земле ничего, кроме бурьяна, расти не будет.

В прошлом году холдинг «Био-Тон» (контролирует 403 тыс. га земли в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях) ввел в оборот 14 тыс. га залежных земель, хотя планировал только 4-5 тыс. га. «В 2019-м мы рассчитываем вернуть в оборот около 3 тыс. га», — говорит гендиректор компании Ирина Логачева. Показатель может быть и выше в зависимости от бюджета. В целом с 2007 года холдинг ввел в оборот свыше 105 тыс. га залежных земель.

«Мираторг» в 2018 году вернул в оборот около 71,9 тыс. га земли в Брянской, Смоленской, Калужской и Тульской областях, инвестировав более 159 млн руб., сообщала компания. «Введение в оборот заброшенных земель — это трудоемкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций, — отмечала пресс-служба холдинга. — Мы приобретаем земли, которые десятилетиями простаивали и требуют комплексного подхода для возвращения в сельхозоборот».

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