Севооборот наоборот. Каких ошибок следует избегать при выращивании различных агрокультур

Развитие селекции, генетики, агротехнологий, появление новых сортов семян и гибридов с начала 2000-х способствовали изменению ассортимента выращиваемых агрокультур в тех или иных округах. Однако иногда в погоне за прибылью аграрии забывают об агрономических нормах, почвенно-климатических условиях и стараются производить прибыльные на рынке, но по каким-либо параметрам «неудобные» в их конкретном севообороте позиции. В большинстве случаев такие попытки не приносят дохода и даже приводят к убыткам.



Изменения происходят

Агрокультуры, которые не соответствуют природным условиям, заведомо имеют невысокую продуктивность, не отвечают рыночным требованиям повышенной доходности и рентабельности, выращивать в отдельных регионах страны не следует, категоричен профессор кафедры земледелия и методики опытного дела РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева, доктор с.-х. наук Алексей Беленков. Например, стоит ограничить распространение гречихи и сои на юг страны, поскольку возможность получения высоких и устойчивых урожаев там ограниченна. Не нужно ориентироваться на посевы озимых зерновых агрокультур в районах с малоснежным и чрезвычайно морозным осенне-зимним периодом. Следует сдерживать распространение яровой пшеницы в крайне засушливых условиях из-за низкого продуктивного потенциала существующих сортов, рекомендует эксперт.



Расширять же следует, по возможности, посевы подсолнечника и кукурузы в более северные районы страны — с учетом их высокой стоимости и возможности получения хорошей прибыли, продолжает Беленков. «Хорошо бы принять меры к распространению новых продуктивных сортов картофеля в степной и полупустынной зонах страны. И не только при орошении, но и в богарных условиях, при обязательном соблюдении технологии возделывания и при использовании перспективных сортов, прежде всего отечественного производства», — говорит он. По мнению эксперта, пора подумать и о продвижении границ посевов люцерны на корм в более северные области, сообразуясь с биологическими и сортовыми особенностями, расширить территорию посевов ярового и озимого рапса, малораспространенных масличных и усилить работу с селекцией отечественных сортов хлопчатника, риса и топинамбура.







Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов напоминает об основных тенденциях: пшеница и ячмень, например, дают хороший результат практически везде. Кукуруза наивысшие показатели урожайности показывает в Центральном Черноземье и Приморье, немного хуже — на юге страны. Cоя демонстрирует высокий сбор с гектара на орошении в Поволжье и в южных регионах. Озимая рожь и тритикале дают неплохие показатели также практически повсеместно, а рис можно вырастить только на юге на орошении. «Но, помимо общих рекомендаций, есть особенности и частности, на которые нельзя так просто закрыть глаза», — добавляет эксперт.



Как показывают данные Росстата, с 2000 года российская структура посевов претерпела значительные изменения. В первую очередь они касаются расширения масличного клина. Основными драйверами роста в это время в первую очередь были соя и рапс. При этом увеличились не только посевы в целом, но и ареал их распространения. Так, если 18 лет назад 78% посевов сои располагалось на Дальнем Востоке, то в 2018 году доля округа сократилась до менее чем 50%. Почти 31% сои теперь сеется в центре страны. При этом площади агрокультуры в округе увеличились в 103 раза по сравнению с 2000-м. Основной рывок был сделан в последние семь-восемь лет.



С 2008 года активно росли и посевы рапса, увеличившись в 2,3 раза. Больше всего за это время расширили площади данной агрокультуры аграрии того же ЦФО — более чем вдвое до 356 тыс. га, Урала — в 6,5 раз до 137 тыс. га и Сибири — в 4,9 раза до 637 тыс. га.



Неоднозначные изменения происходили с посевами основной масличной агрокультуры России — подсолнечника. Общие площади выросли в стране с 800 тыс. га в 2000-м до 4643 тыс. га до 8160 тыс. га в 2018-м. Лидерами по увеличению посевов стали Приволжье — в 2,8 раза, Сибирь — в 2 раза, Урал — в 2,7 раза и ЦФО — в 1,7 раза. А из регионов, пожалуй, больше всех выделилась Саратовская область, которая сейчас является крупнейшей по площадям этой агрокультуры. Местные сельхозпроизводители довели ее посевы до 1220 тыс. га, что составляет уже треть от общей посевной площади. Однако были и регионы, которые сократили производство подсолнечника. В первую очередь это касается ЮФО. В частности, в 1,8 раза с 2008 года уменьшила ареал данной агрокультуры Ростовская область, в 1,2 раза — Краснодарский край, в 1,1 раза — Волгоградская область.



Заметно расширилась география посевов озимой пшеницы. Например, в Сибири в 2000 году ее вообще практически не выращивали (2,9 тыс. га), а теперь агрокультура занимает уже 209 тыс. га. В 1,8 раза увеличил площади озимой пшеницы ПФО, в 1,6 раза — ЦФО.



Набрала популярность и другая зерновая агрокультура — кукуруза. В центре страны ее посевы выросли с 2000 года в 5,5 раз до 684 тыс. га, на Северном Кавказе почти вдвое с 2008-го — до 560 тыс. га. Активнее сеют кукурузу на Дальнем Востоке, теперь там под ней уже 48,4 тыс. га против 8,4 тыс. га в 2000-м.



Определиться со структурой

России следует стремиться к качеству продукции и интенсивному развитию, продвижению новых агротехнологий, которые снижают зависимость от погодных условий, себестоимость и т. д, считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. При этом, по его мнению, реальный успех имеют те хозяйства, которые не только давно занимаются выращиванием тех или иных агрокультур, но и смотрят далеко в будущее, думают о том, что на этой земле через 10-20 лет предстоит сеять их детям.



Понятие севооборота существует не первое столетие, те или иные последовательности чередования агрокультур появились неспроста, продолжает эксперт. Оптимальные севообороты — длинные, рассчитанные не на четыре, а на пять-восемь и более лет, с включением бобовых. «Сахарная свекла, например, не любит в севообороте картофель (они имеют общие источники корневых гнилей). Не стоит сочетать подсолнечник с кукурузой — они вытягивают глубинную влагу из почвы, и что бы вы ни посеяли после них на следующий год, даже слабая засуха может погубить весь урожай», — знает Иванов.







Однако прогресс не стоит на месте, напоминает Суханов: новые сорта растений позволяют выращивать их там, где еще 15-20 лет назад этого нельзя было представить именно из-за неподходящих природных условий. Сейчас, например, есть сорта озимой пшеницы, которые можно сеять в Сибири. «С переменным успехом, но все же при соблюдении агротехнологий и должном везении фермеры получают неплохой результат, — утверждает он. — Да и в принципе больших и непреодолимых ограничений в плане климатических условий при посеве большинства зерновых уже нет, не считая, конечно, территории полупустынь на границе между Волгоградом и Ростовом, зоны вечной мерзлоты на севере страны и т. п. , где действительно трудно что-либо вырастить». Гораздо более серьезным ограничивающим фактором, по мнению эксперта, часто является отсутствие необходимой инфраструктуры и людских ресурсов в сельской местности.



Чтобы определиться с тем, какие агрокультуры стоит производить, в первую очередь оцениваются почвенно-климатические условия, пригодность той или иной местности к выбранным позициям, в том числе и сумма эффективных температур, говорит руководитель отдела зерновых, кормовых культур и подсолнечника компании «Джермэн Сид Альянс Русс» Александр Косенков. При выборе севооборота важно оценить и кислотность почвы, добавляет Иванов. «Казалось бы, азбучная истина, а далеко не все к ней прислушиваются», — сетует он. Нужно вовремя проводить известкование почвы, внесение кальцийсодержащих препаратов, что повышает урожайность, говорит Косенков. Некоторые агрокультуры — сахарная свекла, люцерна — вообще не растут на сильнокислых участках. Хотя, отмечает он, есть и те, которые хорошо «мирятся» с кислыми почвами — овес, озимая рожь и картофель в Нечерноземье.



При составлении последовательности чередования растений нужно учитывать потенциальное почвенное последействие применяемых гербицидов. Особенно это касается чувствительных агрокультур, таких как бобовые, сахарная свекла, рапс. Например, если на озимой пшенице применяют гербициды с явным последействием или используют дешевые препараты неизвестного происхождения (чаще всего небезопасные), следующая в севообороте позиция после пшеницы может показать значительное снижение урожайности, утверждает Косенков.



При составлении севооборота необходимо учитывать и график загрузки техники и персонала, чтобы распределять их работу равномерно. К примеру, для засушливой зоны Ставропольского края и Ростовской области самая выгодная агрокультура по выручке с гектара — озимая пшеница. «Но нецелесообразно все засеять ей, потому что, помимо наличия определенных требований по предшественнику, также, скорее всего, вам не удастся в оптимальные сроки провести все технологические операции из-за недостатка трудовых и технических ресурсов», — предупреждает Косенков.



Подробное картирование полей позволяет выявить локальные проблемы определенных элементов питания, говорит Иванов. Так, на одном и том же поле почва может местами быть кислой, местами перенасыщенной азотом, фосфором, калием и т. д. Следует работать точечно: техника способна раздельно вносить удобрения. Так можно добиться высоких результатов и заметно сэкономить на общей дозе используемых средств. «К сожалению, в сравнении с советскими временами аграрии стали применять заметно меньше органики, — отмечает эксперт. — Свой скот мало кто держит, зачастую органические удобрения просто негде взять. К тому же затраты на них отбиваются не сразу, а за два-три сезона».



Погоня за выгодой

Проблемы многих компаний заключаются в том, что они не смотрят на перспективу в уплотнительных севооборотах. С сахарной свеклой, например, нельзя работать по «трехполке», предупреждает Иванов. Часть вопросов в этом случае можно снять с помощью удобрений и пестицидов, но вредители и специфические болезни все равно накапливаются. «Даже если ячмень сеять пять лет подряд — это гарантировано снизит плодородие почвы, урожайность и качество», — констатирует он, подтверждая мысль о том, что не все можно исправить «химией».







Нередко российские аграрии, особенно представители мелких хозяйств, крестьянских, фермерских подразделений вынуждены идти на нарушения агротехнических требований, предъявляемых к выращиванию отдельных агрокультур, признает Беленков. «В пример можно привести тот же подсолнечник, границы посевов которого уже подступают близко к Московской области, — говорит он. — Причины этого очевидны: агрокультура дает хороший доход, а высокий спрос на нее обеспечивает быструю реализацию».



Косенков рассказал о реальном случае, когда банк дал задание агроному подконтрольного агрохолдинга засеять 60% пашни подсолнечником. «Но это стратегия одного года, желание выжать из земли все за раз, а потом, как говорится, трава не расти», — считает он. Еще с советских времен считалось, что подсолнечник должен возвращаться на одно и то же поле раз в шесть-восемь лет. В регионах с широким выбором агрокультур для выращивания многие руководители действительно придерживается этого правила. С другой стороны, сейчас нередко (в том числе и крупные агрохолдинги), особенно в регионах Поволжья, допускают насыщение севооборота подсолнечником до 33%. Практикуя так называемую «трехполку» (озимая пшеница — подсолнечник — пар), они снимают проблемы с заразихой различными агрономическими приемами (технология Clearfield, устойчивые гибриды и др.).



Картина по насыщению севооборота подсолнечником различна как между регионами, так и между хозяйствами в одном регионе, отмечает Косенков. Основной фактор при выборе такого подхода к производству, да и любого севооборота в принципе, — экономика. «Важно, сколько будет вложено в агрокультуру и сколько она впоследствии даст», — акцентирует внимание он. Все позиции севооборотов выбраны по вполне конкретным экономическим параметрам — затраты на производство, стоимость итоговой продукции и ее ликвидность, добавляет Суханов. «Выбор культуры, основанный только лишь на краткосрочной конъюнктуре рынка, в перспективе ведет не к увеличению прибыли, а к краху предприятия, — уверен Иванов. — Нарушение системы оптимальной посевной структуры зачастую приводит к деградации почвенного плодородия». Косенков поэтому советует «не складывать все яйца в одну корзину» и выбирать несколько потенциально маржинальных позиций.



По словам Суханова, три основные зерновые агрокультуры в России — пшеница, ячмень и кукуруза. Именно они являются основной всего урожая зерна в стране, а остальные засевают по остаточному принципу, так как даже при высокой маржинальности могут возникнуть проблемы с рынками сбыта. «Есть агрокультуры, которые всегда ликвидны, например подсолнечник, — отмечает эксперт. — Засухоустойчивый нут тоже достаточно интересен, он неприхотлив и неплохо встраивается в севообороты, что позволяет успешно возделывать его даже в засушливых районах Ставрополья, Волгоградской и Саратовской областей. В то же время он идет в основном на экспорт и в отдельные годы может показывать очень высокую маржинальность, а в другие из-за непредсказуемости внешнего рынка можно получить обвал цен и резкое снижение ликвидности и доходности».



Еще один подобный пример — горох. Он очень хорош для почвы, для севооборотов, его можно выращивать практически везде. Существуют даже современные европейские сорта озимого гороха. Но потребление его внутри страны составляет всего 2 млн т, а урожай в прошлом году получился более 2,5 млн т, в 2017-м — 3,2 млн т, приводит данные Суханов. То есть значительную часть этого объема нужно экспортировать, чтобы убрать с рынка излишки. Но количество покупателей данного продукта существенно меньше, чем, к примеру, у пшеницы. «Так, одним из основных импортеров в последние годы является Индия, которая недавно установила заградительные пошлины на импорт гороха и нута по причине высокого урожая внутри страны и таким образом практически закрыла свой рынок, — рассказывает эксперт. — Это повлияло на стоимость гороха в России. И получилось, что при значительно более низкой урожайности, чем у пшеницы, горох оказалось еще и сложно продать». Именно поэтому при выборе севооборота в первую очередь нужно ориентироваться на экономику и специфику конкретного хозяйства, заключает Суханов.



Зерновой приоритет

У России зерновая ориентация производства, считает руководитель аналитического агентства «Агроспикер» Виталий Шамаев. Однако конъюнктура этого рынка действительно хорошей бывает нечасто — раз в 7-10 лет, как в этом сезоне. Тем не менее зерновые остаются основой севооборота значительной части хозяйств. В составе самарского агрохолдинга «Зерно жизни» (входит в группу «СИНКО») 13 сельхозпредприятий. Чуть больше половины из них используют шестипольный севооборот, обрабатывая земли по технологии «ноу-тилл», остальные работают по пятипольному севообороту и «мини-тилл». «Последние несколько лет мы стабильно выращиваем один и тот же набор агрокультур: пшеницу яровую и озимую, ячмень, кукурузу, горох, нут, масличный лен и подсолнечник, — перечисляет директор компании Андрей Зорин. — Этот ассортимент не меняется, иногда мы вносим корректировки в соотношение площадей между яровой пшеницей и ячменем, а также льном и нутом. Связано это с почвенно-климатическими условиями в хозяйствах и рыночной конъюнктурой».



При составлении севооборота предприятия учитывались потребности потребителей в производимой продукции, в том числе и двух собственных мукомольных заводов, экономическая эффективность, соответствие научно обоснованным требованиям к чередованию агрокультур в севообороте, возможность диверсификации рисков, рыночных и погодных, а также оптимизация техники и трудовых ресурсов (создание посевного, уборочного, логистического, складского конвейера), рассказывает Зорин. Но зерновые до текущего сезона были малорентабельны, что связано с относительно невысокой их урожайностью в зоне юго-востока Самарской области, где работает компания, и, как правило, более низкой, чем в Центрально-Черноземной зоне и ЮФО, ценой.







Несколько лет назад «Зерно жизни» отказалось от производства сорго из-за продолжительного периода вегетации этой агрокультуры, что создавало сложности в уборке из-за пересечения с более значимым для компании подсолнечником. Качество зерна из-за проблем с созреванием получалось невысокое, а цена продаж низкая. «В нашем регионе рынок сорго не сформировался, так что мы приняли решение пока от него отказаться», — комментирует Зорин.



В севообороте у «Прогресса» (Краснодарский край) озимые пшеница и ячмень, кукуруза, сахарная свекла и соя. Изменений в севообороте нет уже долгие годы. Есть небольшой кормовой севооборот, необходимый для КРС и свиней агрофирмы. «В наших климатических условиях — предгорье Северного Кавказа, где выпадает 700 мм осадков, мы считаем такую структуру оптимальной, — говорит гендиректор компании Александр Неженец. — С коммерческой точки зрения он также уместен. В новшествах и изменениях мы необходимости не видим».



При составлении севооборота специалисты «Прогресса» ориентировались на традиционные показатели — состав, стаж и структуру почвы, соотношение питательных веществ, влагу. Также важны накопленный опыт и климат, добавляет руководитель. Решение о внесении тех или иных удобрений или проведении известкования агрофирма принимает на основе ежегодных проб почв. «В целом производство у нас сбалансировано, чтобы не было резкого выноса питательных веществ. Не бывает случаев, когда неожиданно под какой-то агрокультурой почва оказывается обедненной», — утверждает Неженец.



Хозяйства «Агротех-Гаранта» ведут интенсивное сельхозпроизводство на площади более 86 тыс. га в Воронежской и Белгородской областях. «В каждом из наших 13 предприятий стандартный, четырех- или пятипольный севооборот, — отмечает президент группы Сергей Оробинский. — Он сформирован с учетом видового разнообразия, экологического соответствия и баланса агрокультур по их доходности». Хозяйства с животноводством имеют также кормовые севообороты. А пахотные склоны с уклоном более трех градусов выделены в почвозащитные севообороты без возделывания пропашных агрокультур.



В 2018 году в структуре посевов холдинга на озимую и яровую пшеницу пришлось 32%, яровой ячмень — 14%, сахарную свеклу — 15%, подсолнечник — 12%, сою и горох — 5%, на люпин, нут и кукурузу на зерно — совокупно 4%. Пары заняли еще 3%, а кормовые агрокультуры — 15%. В последние пять-семь лет в севообороте существенных изменений не происходило, обращает внимание Оробинский. «Единственное, что в последние годы ввиду низкой доходности мы практически отказались от выращивания кукурузы на зерно, уменьшив ее площади в пять раз, — делится он. — Теперь на этих полях мы разместили зерновые и сою».







К нишевым агрокультурам компания относится с осторожностью, так как могут возникать проблемы с реализацией, говорит Оробинский. «Волатильность рынка гороха, люпина, нута, горчицы, льна-кудряша слишком высокая. Поэтому мы отводим под них небольшие площади, которые не влияют принципиально на общую доходность нашего производства», — утверждает он.



Севооборот в оренбургской «Елани» также стабильный: озимые, яровые зерновые и бобовые, подсолнечник, масличный лен, крестоцветные, пар. «Он проверен и нами, и задолго до нас», — говорит гендиректор компании Алексей Орлов. По его словам, на первом этапе для составления севооборота подбираются агрокультуры, которые дают стабильный урожай в природно-климатических условиях (в случае «Елани» — южноуральские черноземные засушливые степи). Из них остаются те, которые можно назвать рентабельными при текущей экономической и рыночной ситуации, а затем выбираются озимые и яровые зерновые, которые будут хорошо с ними сочетаться. «Мы бы, может, и хотели выращивать сою и рапс, но, увы, не позволяет климат», — комментирует Орлов. Больший упор приходится делать на озимые, которые проще переживают засушливое лето. Из яровых предпочтение отдано твердой пшенице, которая демонстрирует высокое качество и востребована в экспорте. А мягкая пшеница стала нерентабельной, ее посевы компания сокращает уже пять лет. Выбыли из севооборота по этой же причине овес и фуражный ячмень, пивоваренный не прижился из-за погоды.



Из новых для «Елани» зерновых агрокультур в обороте кукуруза, сейчас под нее отведено 1 тыс. га. «Рентабельна, хотя и требует инвестиций, — констатирует Орлов. — Хотя в нашей зоне кукуруза непопулярна, да и мы раньше выращивали ее только на силос. Зерновое производство осваиваем последние пять лет, уже довели посевы до 1,5 тыс. га». На небольших площадях (500 га) компания также выращивает горох и нут. Первый трудно успеть посеять в нужный срок, а второй требует большего количества влаги.



Есть в хозяйстве и экспериментальные поля — всегда нужно искать альтернативу имеющимся агрокультурам, сравнивать, уверен Орлов. «Сеяли чечевицу, крестоцветные, рапс, рыжик, амарант, сафлор», — перечисляет он. Но стабильного результата эти позиции в зоне работы предприятия не дают, что не позволяет включить их в долгосрочное планирование. Тем не менее есть и подвижки вследствие развития технологий. Сейчас хозяйство почти может обходиться без черного пара, что еще 10 лет назад было невозможно.



Всегда доходные масличные

Цены на масличные в России стабильно выше стоимости зерна. Чтобы увеличивать валовой продукт пашни, предпочтение в севообороте необходимо отдавать именно этим агрокультурам, уверен Шамаев. И делать ставку нужно не на нишевые, так как у них в основном низкая урожайность, а на традиционные агрокултуры. Причем предпочтение стоит отдавать в первую очередь сое и рапсу, а не подсолнечнику, считает эксперт. Конечно, например, в Поволжье подсолнечник будет в приоритете, так как ему нужно меньше влаги и он прекрасно там растет, отмечает он. Но сою и рапс вполне можно выращивать на Юге, в ЦФО, Сибири, на Дальнем Востоке.







По данным «Агроспикера», объем мировой торговли соей составляет около $60 млрд, а той же кукурузой — $30 млрд, пшеницей — $40 млрд. «Глобальный рынок маслосемян очень большой в денежном выражении, но нас там нет, — констатирует Шамаев. — Без увеличения урожая масличных будет трудно добиться роста российской аграрной экономики». К тому же, по его словам, диверсификация производства пока остается лучшим инструментом хеджирования прибыли, поскольку рынок является лотереей по каждой, даже самой прибыльной агрокультуре.



Хотя сейчас цены на зерно в рублях находятся на исторических пиках, в следующем сезоне ситуация поменяется, прогнозирует Шамаев: отрыв цен на масличные от цен на зерновые будет увеличиваться. Поэтому эксперт рекомендует расширять объемы производства первых. При этом, акцентирует внимание он, ни в одной стране мира подсолнечник не является основной масличной агрокультурой (исключение разве что Украина) из-за его легкого натурного веса и негативного влияния на почву. Например, Аргентина сохранила производство подсолнечника на уровне 3,5 млн т, а урожай сои за последние годы увеличила до 55 млн т. А в Канаде из 28,5 млн т выращиваемых масличных агрокультур 21 млн т приходится на рапс, 7 млн т — на сою. «Нашим аграриям следует тоже идти по этому пути», — думает Шамаев.



Однако несмотря на сложности севооборота с подсолнечником, многие сельхозпроизводители России ценят его за урожайность и ликвидность. Так, уже несколько лет подряд наибольшую рентабельность и существенную прибыль «Агротех-Гарант» имеет именно на данной агрокультуре. Впрочем, обращает внимание Оробинский, завидную стабильность в плане доходности показывает и озимая пшеница. В 2018 году существенно возросла маржинальность сои и ячменя.



В Самарской области подсолнечник является самой стабильной по урожайности и ценам агрокультурой, говорит Зорин. К «достаточно эффективным» позициям он также относит нут и лен-кудряш, хотя год от года они бывают волатильны как по сбору с гектара, так и по качеству. В целом же в Поволжье ситуация с подсолнечником с точки зрения агрономии плохая, считает топ-менеджер. На юге региона эта агрокультура стала преобладающей. Некоторые хозяйства и вовсе выращивают подсолнечник как монокультуру, что повлекло за собой обострение проблемы с сорняком-паразитом заразихой. «Последствия затронули все южные районы, теперь там даже добросовестные хозяйства вынуждены нести дополнительные издержки из-за снижения урожайности и вкладываться в более дорогие семена устойчивых гибридов», — говорит Зорин.



А вот в Забайкальском крае самый хороший результат из всех масличных дает рапс. Он является основной выращиваемой позицией в компании «Комсомолец». «Эта агрокультура сеялась на наших землях исторически, поэтому и в своем севообороте мы отвели ей максимальные площади — 15 тыс. га, — рассказывает председатель совета директоров предприятия Валерий Нагель. — При урожайности в 15 ц/га рентабельность рапса в текущем сезоне составила 43%». В этом году «Комсомолец» рассчитывает увеличить сбор агрокультуры до 30 тыс. т против 21 тыс. т в 2018-м. Рост планируется за счет расширения парка техники (компания приобрела новые посевные комплексы, опрыскиватели и т. д. ), что позволит уложиться в оптимальные сроки полевых работ, поясняет Нагель.



Вводятся в севооборот и новые агрокультуры: второй год засевается масличный лен, который сразу же дал 16,5 ц/га. Три года идут эксперименты с соей. Но предприятию пока не удалось подобрать сорт, который будет требовать меньше влаги и солнца. «В этом году попробуем ультраранние сорта», — делится планами топ-менеджер. Также третий год подряд отводятся поля и под подсолнечник. Возвращать его на одно и то же место компания планирует не раньше чем через восемь лет. «Пока мы достоверно не выясним влияние тех или иных сортов подсолнечника на севооборот, мы не будем сеять его чаще, — уверяет Нагель. — Земли у нас много — 112 тыс. га, поэтому мы можем позволить себе с этим не торопиться». Пока и лен, и подсолнечник — это эксперименты, но уже видно, что их производство в крае может быть очень прибыльным, ожидаемая рентабельность после оттачивания агротехнологии — не менее 40%.







Алексей Орлов называет подсолнечник «черным золотом». «Это самая стабильная и высокомаржинальная агрокультура, в иные годы она дает до 200% прибыли», — доволен он. Хотя, конечно, подсолнечник имеет серьезные ограничения по севообороту. В «Елани» он возвращается на одно и то же поле не ранее чем через пять лет. «Наверное, есть современные гибриды и методы борьбы с вредителями, сорняками и болезнями, благодаря которым можно сеять подсолнечник хоть каждый год, но, вероятно, это потребует очень больших вложений и особых условий, поэтому мы таким путем не идем», — отмечает топ-менеджер.



«Разбавляет» севооборот «Елань» нишевыми масличными — льном (его рентабельность стремится к нулю, но он удобен как предшественник) и горчицей — по 1 тыс. га под каждую из агрокультур. Лен также хорош тем, что рано созревает и активно уходит на экспорт, что позволяет быстро возвращать вложенные средства, добавляет Орлов. С пшеницей же, например, приходится ждать месяцы, а иногда год-два до подходящей конъюнктуры рынка.



Капризная свекла

Сахарная свекла традиционно выращивается более чем в 20 регионах России. И она явно не дает на себе экономить: вложения на гектар будут почти одинаковыми что в Башкирии, что в Краснодарском крае, с амортизацией техники выходит более 80-90 тыс. руб., знает Евгений Иванов. Без необходимых удобрений, СЗР, почвообработки, хороших семян достойный урожай не получить. «Больше, наверное, вкладываются только те, кто занимается тепличными овощами», — думает он.



Есть у агрокультуры и особенности выращивания. Например, ее нельзя сеять на полях с уклоном более чем в три градуса, на кислых почвах (оптимально 6,5-7 pH), при весенне-летнем избытке азота (который способствует образованию мелассообразующих веществ, что снижает выход сахара). А известь, дефекат и органические удобрения лучше всего вносить не под свеклу, а под предшествующие агрокультуры, отмечает эксперт. Для нее также обязательна глубокая пахота (не менее 30 см) с оборотом пласта, которая не дает развиваться корневым гнилям. «Это безальтернативный способ почвообработки, как минимум в условиях Центрального Черноземья с достаточной увлажненностью (кроме самых засушливых юго-восточных районов)», — утверждает Иванов. Лучшим предшественником для агрокультуры являются озимые пшеница или рожь, а перед ними в идеале черный пар с внесением органики. Свеклу тоже в идеале хорошо бы сеять на одном и том же поле не чаще, чем раз в четыре-пять лет, дает рекомендации эксперт.



Экономика свеклы не терпит дальних перевозок. В корнях сахара — 18-22%, остальное — вода и клетчатка. «Зачем возить воду более чем на 70 км? — задается вопросом Иванов. — Ряд регионов мог бы заметно улучшить экономику отрасли, оптимизировав логистику транспортировки и внедрив технологии длительного хранения (в первую очередь в северо-восточных свеклосахарных регионах с более континентальным климатом)».



По оценке эксперта, оптимально посевы сахарной свеклы должны составлять 1,05 млн га. Такая площадь позволит покрывать существующие потребности и не будет приводить при этом к избыточному падению цен на рынке. Интерес к производству сахарной свеклы в последние годы снижается, отмечает Сергей Оробинский. Основные причины — существенный рост затрат, перепроизводство сахара в стране и, как следствие, значительное (до 30%) снижение стоимости произведенной продукции. Сам «Агротех-Гарант» тоже сократил посевы этой агрокультуры на 10%.



По мнению Иванова, не все регионы, которые сейчас возделывают сахарную свеклу, оптимально подходят для ее выращивания по почвенно-климатическим условиям. В первую очередь это касается тех районов, где среднемноголетняя продуктивность свекловодства (сбор сахара с 1 га) заметно ниже среднего по стране. Например, в Чечне, Оренбургской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Чувашии и Башкирии. Заметно ниже, чем в соседних Краснодарском и Ставропольском краях, получаются показатели в Ростовской области. Кроме того, в самом регионе нет ни одного сахарного завода, а ближайший находится дальше, чем это было бы оптимально с точки зрения логистики. Всего малопродуктивных посевов свеклы сейчас не более 23% от общероссийской площади агрокультуры. Они обеспечивают менее 20% отечественного производства сахара. Регионы, не располагающие собственными сахарными заводами (помимо Ростовской области это также касается Оренбуржья и Чувашии), могут относительно безболезненно переориентироваться на выращивание масличных, бобовых, зерновых и других агрокультур, уверен Иванов.



В подготовке статьи участвовала Инна Ганенко.

