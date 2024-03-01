Бактерии, грибы и насекомые-хищники. В российском АПК растет популярность биологических средств защиты растений

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Тренд на расширение производства органической, экологически чистой сельскохозяйственной продукции способствует и увеличению использования в растениеводстве различных биометодов для борьбы с болезнями и вредителями. Иногда внедрение БСЗР бывает вынужденным, когда, например, по каким-либо причинам применение агрохимии неоправданно или невозможно. Впрочем, полностью отказаться от химпрепаратов получится не скоро, а скорее всего, и никогда. Идеальным подходом эксперты и аграрии считают совмещение в работе химических и биологических средств

В декабре 2020 года в Европе стартовала программа European Green Deal, основой которой является стратегия From Farm to Fork — «от поля до вилки». Стратегия обозначает ряд целей, в числе которых к 2030 году сократить потребления химических СЗР на 50%, а также увеличить долю органической продукции до 25%.



Биологизация земледелия становится общемировым трендом. В 2022-м объем продаж биопрепаратов в мире в стоимостном выражении приблизился к $7 млрд, а к 2025-му, согласно прогнозу Exactitude Consultancy, превысит $10 млрд при ежегодных темпах прироста в 17%.



В российском сельском хозяйстве переход к биозащите также становится одним из драйверов развития. Заместитель директора по научной работе ВНИИ биологической защиты растений Владимир Исмаилов считает, что это хороший стимул для расширения площадей под органику. Данный тренд наблюдают и производители биологических средств защиты растений (БСЗР). Так, по словам руководителя регионального представительства «Юг» компании «Бионоватик» (занимается разработкой, производством и внедрением биотехнологических методов защиты и питания растений) Ивана Лысенко, Россия находится в первой пятерке в мире по объемам использования биопрепаратов. «Страна сильно продвинулась в биологизации растениеводства за прошедшие пять лет», — констатирует он.



Российская Стратегия развития органического производства до 2030 года тоже предполагает увеличение использования БСЗР. В ее рамках планируется перевести на органическое земледелие более 4 млн га. Сейчас площади, на которых применяют биосредства защиты, составляют в стране, по разным оценкам, от 655 тыс. до 700 тыс. га.



Исторически в деле внедрения биологических СЗР отечественное растениеводство опережает Запад, где в ХХ веке активно развивалось и совершенствовалось применение системных химикатов. «Биозащита агрокультур не является чем-то новым и эксклюзивным, — утверждает заместитель президента компании «Соевый комплекс» («СОКО») по научной части (специализируется на создании сортов сои для разных регионов России и зарубежья, испытании и продвижении наиболее эффективных препаратов, разработке новых зональных технологий возделывания данной агрокультуры) Александр Слухов. — Если вернуться во времена СССР, где данное направление активно развивалось, то только в РСФСР площадь, защищенная биометодом, превышала 1 млн га». И до сих пор он не утратил своей значимости и активно применяется во многих бывших союзных республиках. В частности, в Узбекистане, где производят хлопчатник и овощи — культуры, которые очень сильно подвержены поражению различными видами вредных насекомых, — биометод используют с успехом и теперь.



Существуют и тормозящие распространение БСЗР факторы. Прежде всего это недостаток осведомленности сельхозпроизводителей, нехватка специальных знаний, из-за чего происходят нарушения технологии и биосредства в итоге оказываются неэффективными, говорит Иван Лысенко. Недоверию агропредприятий способствует печальный опыт применения некачественных биопрепаратов, которые производятся в кустарных условиях, полагает замдиректора по науке НВП «БашИнком» (Башкортостан, разработка, производство и внедрение биопрепаратов для растениеводства и животноводства), доктор биологических наук Владислав Сергеев. «Для выпуска качественных биологических препаратов необходимо наладить производство продукции по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме, входной контроль сырья и приемочный контроль готового продукта», — говорит он.



Организация такого высокотехнологичного производства весьма затратна, поэтому для насыщения рынка качественными препаратами важна поддержка государства. И в частности — заинтересованность региональных властей, акцентирует внимание председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Они могут на местном уровне помогать продвижению БСЗР организацией мероприятий по обмену опытом, демонстрации посевов.



Гендиректор компании «АгроБиоТехнология» (производит биологические СЗР, производственные мощности — в Белгородской и Московской областях) Денис Морозов соглашается с тем, что внедрение биозащиты могло бы происходить быстрее при более активной государственной поддержке. «Отсутствие субсидий для агропредприятий на биологические СЗР и консультационных центров по внедрению биологической и интегрированной защиты растений — вот это все и задерживает развитие данного направления».



Какие преимущества

Основным преимуществом биологической защиты является ее экологичность. «Микробиологические препараты безопасны для растений, человека, животных и окружающей среды», — перечисляет Сергеев. Помимо этого, биопрепараты часто производят комплексное воздействие на агрокультуру: помимо собственно защиты, они положительно влияют на полезную почвенную микрофлору, повышают иммунитет растений, стимулируют рост, способствуют лучшему усвоению питательных веществ. Тогда как после пестицидных обработок на агрокультурах вследствие стресса наблюдается задержка роста.



Применение биопрепаратов — это и вынужденная мера, добавляет Иван Лысенко. В агрохимии в последние годы не появилось новых действующих веществ (ДВ), а патогены изменяются, приспосабливаются, вырабатывают резистентность. Все, что могут сделать производители при создании нового препарата, — смешать несколько известных ДВ в разных пропорциях. «В то же время БСЗР на основе микроорганизмов мутируют каждую секунду, борьба уж происходит, они взаимно приспосабливаются, — рассказывает руководитель. — Полезная бактерия выделяет порядка 60 антибиотиков. Есть патоген, и она “подбирает к нему ключик”, определяет, какой фермент наиболее активен против данного патогена, и вырабатывает больше именно этого фермента».



Глава КФХ «Орловское» (Ростовская область) Юрий Глуховский считает, что БСЗР актуальны для хозяйств, которые придерживаются нулевой или минимальной технологии обработки почв и не хотят «перегружать» землю химикатами. «Мы работаем глубокорыхлителями, без оборота пласта, потом проводим поверхностную обработку — до 8 см, не глубже, для разложения пожнивных остатков применяем биопрепараты, — делится он. — Как только погодные условия позволяют зайти в поле, вносим страховую дозу биофунгицида для уничтожения перезимовавшей инфекции, а также биогербицида по зимующему сорняку. Затем идут минудобрения: до 1 февраля — сульфат аммония, до 20 февраля — КАС. Таким образом, на начало марта наш азот уже находится в прикорневой зоне, и через две-три недели мы проведем основную обработку с применением химического гербицида».



Биологические средства защиты растений это препараты, содержащие в своем составе полезные бактерии (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Azotobacter chroococcum и др.), грибы (Trichoderma spp. и др.) и их метаболиты, которые выполняют разнообразные функции. БСЗР защищают растения от болезней и вредителей, а также усиливают питание азотом, фосфором, калием и микроэлементами из почвы, повышают устойчивость к холоду, жаре, засухе, переувлажнению и засолению, которые снижают урожайность агрокультур.

«Орловское» возделывает озимую пшеницу, горох, подсолнечник, яровой ячмень. Под биозащитой находится 1,2 тыс. га озимой пшеницы. В прошлом году средняя урожайность данной агрокультуры составила 53 ц/га, притом что 5-7 ц/га забрала погода. Динамика сбора с гектара положительная: четыре года назад было 38 ц, в 2021-м — 46 ц, в 2022-м — 52 ц, а в прошлом — 53 ц, — констатирует фермер. — Но еще есть над чем работать».



Применение биопрепаратов повышает качество урожая, отмечает директор компании «РегионАгро» (Башкортостан, Давлекановский район) Вадим Нуриахметов. На 8 тыс. га хозяйство выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, рапс и сахарную свеклу. «В основном применяем классическую технологию почвообработки, есть площади, где работаем по минимальной, — сообщает он. — Биопрепараты используем уже несколько лет, преимущества их видим в том, что они экологичные, недорогие и обладают пролонгированным действием. Можно сказать, что мы на многие годы закладываем основу для экологической профилактики почвы».



КФХ «Салават» (Башкортостан, Аургазинский район) начало использовать БСЗР несколько лет назад с небольшого опытного участка. «Сейчас применяем их на всех полях, — говорит директор хозяйства Василий Федоров. — Проводим предпосевную обработку семян, позже делаем подкормки биопрепаратами и удобрениями в баковых смесях». При обработке по вегетации КФХ также использует биоприлипатели, которые позволяют лучше работать как биологическим, так и традиционным СЗР и удобрениям, а также рационально распределять производственные ресурсы.



Без фанатизма

Говоря о необходимости широкого внедрения биологических средств в агропрактику, спикеры, в числе которых и сами производители биозащиты, подчеркивают, что полный уход от системных химических препаратов в ближайшие десятилетия (а возможно, и в принципе) представляется маловероятным. БСЗР отлично зарекомендовали себя в профилактической пролонгированной защите, но если заражение уже произошло и быстро распространяется, если нужна «скорая помощь», то более эффективной будет именно агрохимия, обращает внимание Иван Лысенко.



Все опрошенные «Агроинвестором» аграрии, применяющие БСЗР, тоже признаются, что не отказались от химических обработок полностью, хоть и существенно их минимизировали. Наилучший результат, по мнению практиков, приносит разумное комплексное использование этих средств «без фанатизма».



Биологические препараты — это важный элемент в интегрированной системе защиты растений, который позволяет оптимизировать производственные затраты, что крайне важно в сложившейся ситуации в аграрном секторе, уверен Сергеев. «Это комплексный подход к решению вопросов борьбы с болезнями растений, где учитываются сильные и слабые стороны биопрепаратов и химических СЗР с учетом оптимизации производственных затрат, для получения экономически обоснованного урожая», — уточняет он.







Компании, выпускающие химические препараты, тоже повернулись лицом к биологии, и некоторые из них уже начали производство биопрепаратов. Такие средства есть, например, в активе фирмы «Август». И, по словам ее гендиректора Михаила Данилова, у компании имеются планы по расширению ассортимента. Лаборатория «Щелково Агрохим» по созданию биологических СЗР тоже разработала несколько новых продуктов для решения специальных задач. «Мы видим устойчивый спрос и потребность в биопрепаратах и готовы увеличивать объемы их производства», — утверждает гендиректор компании Салис Каракотов.



В сельском хозяйстве есть как радикальные «органики», так и радикальные «химики», комментирует Иван Лысенко. «Мы же за адекватность и золотую середину, когда система интегрированная — это логично и это работает», — резюмирует он.



Живые защитники

Важным звеном биозащиты полей являются энтомофаги, насекомые-хищники, естественные враги сельскохозяйственных вредителей. Они паразитируют на большом количестве (около 70 видов) чешуекрылых, к которым относят различные виды совок, огневок, молей, мотыльков и плодожорок, рассказывает начальник отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области Александр Кузнецов. После внесения энтомофага на поле он уничтожает вредителя, обездвиживая его, размножается, создавая природную популяцию, которая не позволяет увеличиваться числу неполезных насекомых. Это экологически безопасный способ борьбы с вредителями и одно из немногих средств, которое можно использовать в период цветения подсолнечника и кукурузы, подчеркивает Кузнецов. «Энтомофаги не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду, людей или полезные организмы, — заверяет эксперт. — Эти естественные враги насекомых-вредителей могут непрерывно воспроизводиться до тех пор, пока доступны хозяева или альтернативные хозяева, что обеспечивает устойчивость их популяций для долгосрочного регулирования количества вредителей».



Метод инсектицидной защиты с помощью энтомофагов также широко применяли в Советском Союзе. Например, при помощи сельхозавиации на посевы «десантировали» божью коровку — истребителя тли, златоглазку — естественного врага хлопковой совки и других насекомых. Причем данному методу биозащиты повезло больше, чем БСЗР: многие региональные Россельхозцентры сохранили «советское наследство» — лаборатории по воспроизводству энтомофагов.



Энтомофаги под учетом Уничтожая кладки, личинки, взрослых особей, энтомофаги существенно сокращают популяцию вредителей. «Мы ведем учет: какое количество энтомофагов существует в природе, какая яйцекладка, — рассказывает Игорь Кутищев из «Агро-Системы». — Бывают ситуации, когда их не нужно вносить на посевы, они уже живут в поле, как естественная защита, тогда можно и не восполнять их количество». При работе с инсектицидами такая ситуация невозможна. В этом случае учет естественных энтомофагов не ведется, и химическую обработку просто проводят по графику: нужна она или не нужна — такой вопрос не рассматривается, обращает внимание руководитель.

Заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по Белгородской области Сергей Кузьмичев рассказывает, что на базе филиала налажено производство таких энтомофагов как трихограмма и габробракон. Биологическая защита сельскохозяйственных посевов с помощью этих насекомых-хищников пользуется устойчивым спросом, так как не наносит вред окружающей среде. Их применение разрешается в населенных пунктах, водоохранных зонах и абсолютно безвредно для пчел, что очень важно для пчеловодов, отмечает он.



Случаются массовые нашествия вредителей, и тогда бороться с ними химическими средствами крайне тяжело, подчеркивает гендиректор предприятия «Агро-Система» (Краснодарский край) Игорь Кутищев. Так, при нашествии хлопковой совки химобработки уничтожают в поле в том числе и всех естественных врагов данного вредителя, поле становится стерильным. Таким образом, при следующем лете совки ее численность получится колоссальная. В финансовом отношении применение энтомофагов тоже более выгодно: они обходятся дешевле, добавляет руководитель.



Если соблюдать технологию, то эффективность от применения биологической защиты будет не ниже, чем у химической. Компания «СОКО» занимается селекцией сои, и утрата даже одного растения от повреждения насекомыми-вредителями может свести к нулю работу селекционера за несколько лет, утверждает Слухов. Для него немаловажными позитивными факторами являются удобство и качество внесения энтомофагов дронами. Еще один плюс — возможность обработки «здесь и сейчас» независимо от погодных условий. «Что касается вредителей — биометод себя полностью оправдывает», — делает вывод замруководителя.







По мнению Кузнецова, о востребованности энтомофагов говорит тот факт, что ежегодно сельхозтоваропроизводители всех форм собственности более чем из 10 районов Ростовской области активно используют в борьбе с совкой и мотыльком габробракона. Впрочем, востребованность зависит напрямую от количества вредителей: в 2022 году их в регионе было огромное количество, соответственно, и запрос на энтомофагов был очень большой. А вот в 2023-м вредных насекомых стало меньше, и спрос немного снизился.



Об энтомофагах нужно подумать заранее

Сельхозпроизводители чаще всего применяют на своих посевах трихограмму и златоглазку. Эти энтомофаги работают на стадии яйца и личинок. Если же по какой-то причине время упущено, произошло сильное заражение и нужна «скорая помощь», тогда применяют габробракона. «Если считать в процентном соотношении, то трихограмму и златоглазку применяем в 90% случаев, а габробракона — в 10%», — уточняет Игорь Кутищев. Последнего можно использовать для защиты пропашных, овощных, кормовых, плодово-ягодных культур и запасов зерна, рассказывает энтофитопатолог отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области Николай Новиков. «В прошлом году выпуски этого энтомофага были проведены в хозяйствах Неклиновского и Азовского районов нашего региона на посевах кукурузы, — делится он. — Габробракон является единственным средством для защиты посевов от гусениц в период цветения, когда применение инсектицидов останавливается из-за опасности отравления пчел, опыляющих цветки».



Два года подряд урожай подсолнечника КФХ Алексея Изварина из Красносулинского района Ростовской области страдал от нашествия совки, которая, помимо своей прожорливости и массовости, имеет свойство приспосабливаться к инсектицидам. Фермер решил испытать эффективность энтомофага. «Региональный филиал Россельхозцентра предоставил нам партию габробраконов, мы вносили их два раза, вручную, так как площадь у нас небольшая — 35 га, — сообщает он. — Совку увидели только вначале, но после выпуска энтомофага гусеницы исчезли так же быстро, как и появились».







Однако в применении энтомофагов есть ряд сложностей. В частности то, что сельхозпроизводителям необходимо заранее планировать их использование, делать предварительные заявки, чтобы полезное насекомое было выращено в нужном количестве, отмечает Александр Кузнецов. Помимо самого энтомофага, хозяйству нужно будет приобрести феромонные ловушки, которые позволят точно определить массовый лет вредителя и рассчитать сроки выпуска «хищника». «Мы всегда готовы помочь растениеводам — подсказать, как лучше расставить ловушки, как отслеживать насекомых», — заверяет руководитель.



При слабом знакомстве с биологической системой защиты и при незнании метода можно допустить ряд ошибок, предупреждает Кутищев. «Если неправильно определить сроки внесения, то это сразу неудача, работа будет неэффективной, — обращает внимание он. — Нужно отслеживать лет той же бабочки, следить за тем, когда начинается яйцекладка, и тут же начинать вносить энтомофагов». Вообще же существуют разные методики учета вредителя, и все их можно использовать, чтобы вовремя «отработать» энтомофагов, дополняет он.



Просвещение и пропаганда

Уже много лет в России работает агрессивная централизованная реклама химических СЗР, о БСЗР информации значительно меньше, говорит Кузнецов. «Думаю, что про биозащиту многие просто забыли! — высказывается он. — При этом сельское хозяйство является одним из самых консервативных секторов, поэтому все новое (или в нашем случае — хорошо забытое старое) нуждается в тщательной проверке, подтверждающей его эффективность».



Большим плюсом для популяризации БСЗР являются семинары, конференции, сельскохозяйственные выставки, дни поля с посещением демопосевов и обучением технологиям применения БСЗР. Аграрии считают, что производители биологических средств должны активнее продвигать свои препараты на подобных мероприятиях. «Необходимо расширять просветительскую деятельность, чтобы земледельцы лучше понимали механизмы действия биологических препаратов на целевые объекты», — соглашается Владислав Сергеев.



Тем не менее даже в существующей ситуации информационного дефицита применение БСЗР в России растет. Хотя хозяйства чаще обращаются к биопрепаратам не для того, чтобы снизить затраты, а потому, что у них есть задачи, с которыми нельзя справиться химией. В частности, защита посевов от совки без ущерба пчелам или разложение пожнивных остатков, приводит пример Иван Лысенко.



Переход к комбинированным системам защиты с преимущественным использованием БСЗР не представляет для агропредприятий особых сложностей, уверен Александр Слухов. «Нужно волевое решение или необходимость, — считает он. — Многие компании переходят на биометод, исходя из потребностей рынка: производство сельскохозяйственной продукции без применения ХСЗР, выпуск экологически чистых продуктов питания». Чтобы избежать разочарований из-за некачественных средств, при внедрении биозащиты нужно тщательно выбирать партнера-поставщика и соблюдать регламенты применения препаратов, советует замруководителя.



Особенности внесения насекомых-хищников Энтомофаги должны вноситься равномерно по всей обрабатываемой площади, рекомендует Сергей Кузьмичев из филиала Россельхозцентра по Белгородской области. Трихограмму вносят с помощью малой авиации либо дронов. Габробракон — вручную согласно схеме. Главный залог успешного применения энтомофагов — строгое соблюдение сроков и норм внесения, подчеркивает он.



Если говорить о том, что нужно минимизировать вредное влияние на почву и растения и при этом защитить урожай от вредителей и от стрессов, то энтомофаги являются универсальной защитой. Но если говорить о нормах и сроках внесения, то тут существует очень много нюансов, акцентирует внимание Игорь Кутищев из «Агро-Системы». «Нужно учитывать особенности агрокультуры, сорта, климатической зоны, самого поля, характеристику почв, — перечисляет он. — Каждый год отличается от предыдущего по концентрации вредителей, началу эпидемии, или иногда бабочка прилетает в определенное время и откладывает яйца, а бывает затяжной лет». Именно поэтому при работе с энтомофагами необходима гибкая система с индивидуальным подходом, подчеркивает руководитель.

В пользу более широкого применения БСЗР играют совершенствование данных средств и расширение их спектра действия. «Развитие биотехнологической отрасли в сельском хозяйстве идет уверенно вверх, — обращает внимание Владислав Сергеев. — Если раньше были распространены монопрепараты с одним штаммом бактерий, то сейчас применяют многоштаммовые БСЗР, которые содержат несколько активных агентов для расширения спектра действия против болезней (Bacillus subtilis, Trichoderma spp., Pseudomonas fluorescens) или улучшения пищевого режима растений (Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus) по обеспечению азотом, фосфором и калием», — говорит Владислав Сергеев. По его мнению, такой ответ на запросы сельхозпроизводителей может способствовать росту спроса.



Хорошие перспективы эксперты видят и у инсектицидной защиты с помощью энтомофагов. «Энтомология учит нас тому, что у любого вредителя есть энтомофаг, — говорит Кутищев. — На планете существует 80 тыс. видов насекомых, из них более-менее изучено меньше половины — 30 тыс. Таким образом, можно подбирать энтомофагов, осваивать технологии их производства и применения в сельском хозяйстве». Это однозначно общий тренд развития, резюмирует он.

