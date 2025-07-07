Господдержка фермеров сохранится на уровне 15 млрд рублей

Доля КФХ в производстве продукции АПК составляет 14% Е. Разумный / Ведомости

В следующем году Минсельхоз надеется сохранить господдержку малого агробизнеса на уровне 2024-2025 годов — 15 млрд руб., сказала глава ведомства Оксана Лут на форуме «Развитие малого агробизнеса» в рамках Всероссийского дня поля. «С точки зрения мер поддержки у нас все стабильно, — отметила она. — Будем защищать малый бизнес, чтобы финансирование не снижалось».



При этом со следующего года министерство планирует запустить новый федеральный проект по развитию малого агробизнеса, который должен стабилизировать меры его поддержки. «Сейчас деньги по “малышам” размазаны по разным программам, их можно перераспределять, регионы их часто перераспределяют, — пояснила Лут. — Надеюсь, со следующего года мы их зафиксируем. Их можно будет перераспределять только внутри мер поддержки по “малышам”, больше никто их получить не сможет».



Предполагается, что в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» все меры поддержки для малых хозяйств будут консолидированы и распределены на пять приоритетных направлений: развитие фермерских хозяйств, малых сельхозтоваропроизводителей, поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, инфраструктуры сбыта фермерской продукции, а также развитие сельского туризма.



Замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза в ходе Всероссийского дня поля уточняла, что одним из приоритетных направлений нового проекта будет развитие сбыта фермерской продукции. Прежде всего будет субсидироваться создание логистической инфраструктуры, мощностей по сбору, хранению, переработке и обработке продукции малого агробизнеса. «Предусматривается также предоставление субсидий на обеспечение прослеживаемости продукции малых форм, в особенности личных подсобных хозяйств, — цитирует Бибарсову «Интерфакс». — Кроме того, планируем предоставлять субсидии на закуп продукции агроагрегаторами с тем, чтобы они смогли обеспечить лучшую цену по сравнению с перекупами так называемыми». В планах также предоставление господдержки на сертификацию такой продукции, если она необходима. Эти меры будут не только способствовать реализации продукции малого агробизнеса на внутреннем рынке, но и позволят консолидировать партии для ее экспорта, добавила она.



По словам Оксаны Лут, доля КФХ в производстве продукции АПК составляет 14% и каждый год она увеличивается. Так, доля фермеров в производстве зерна составляет 30%, мяса — 4%, овощей открытого грунта — 24%, молока — 9%, картофеля — 16%, плодов и ягод — 7%, следует из презентации главы агроведомства.

Кроме того, в ходе форума Лут рассказала, что со следующего года Минсельхоз планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности. Бизнес-модель предполагает закупку замороженного хлеба у крупного предприятия и затем выпечку «под конкретного потребителя». Можно производить хлеб и по своим рецептам, но «свое тесто будет неэффективно, потому что все работают над затратами», отметила Лут. «Если тема пойдет, это будет очень хорошо. Нам кажется, что это стабилизирует цены на хлеб, и в целом даст новое дыхание хлебопекарной промышленности, позволит людям иметь хороший качественный хлеб на столе», — добавила министр.



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