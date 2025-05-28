Россия лидирует по темпам роста в мировом производстве индейки

Помешать дальнейшему росту могут нехватка инкубационного яйца, зависимость от импортных ветпрепаратов, оборудования и кадровый вопрос Д. Абрамов / Ведомости

С 2015 по 2024 год производство мяса индейки в России почти утроилось, в то время как в большинстве стран мира оно стагнирует или падает на фоне снижения выпуска в странах-лидерах на 4,6%. Об этом сообщил на саммите «Аграрная политика России» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, представив результаты ежегодного анализа производства индейки в топ-10 странах, сделанного по заказу Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) (есть в распоряжении «Агроинвестора»). По данным компании, в 2024 году Россия произвела 438 тыс. т индейки, что на 3,8% больше, чем в 2023-м и на 186% больше, чем в 2015-м. При этом Россия прочно закрепила свое лидерство на европейском рынке и является вторым крупнейшим производителем индейки в мире.



По данным компании, из топ-10 стран только Польша, Испания и Россия показали прирост производства индюшатины в последнее десятилетие. При этом в 2024 году и польское, и испанское индейководство тоже ушли в минус (5% и 6,8% соответственно) в связи с удорожанием себестоимости откорма и переходом значительного числа фермеров на выращивание курицы, обеспечивающей более быстрый оборот средств при более высокой сохранности поголовья. «На этом фоне Россия остается единственной страной, показавшей устойчивый рост производства индейки на протяжении всех последних лет», — отмечает Давлеев.



Лидер мирового индейководства — США — продолжает снижать ее производство: минус 6,1% в прошлом году и минус 9% за последние десять лет из-за гриппа птиц и инфекции метапневмовируса. Франция в прошлом году начала частично восстанавливать поголовье за счет эксперимента с вакцинацией от гриппа птиц (плюс 7,4%), однако общая тенденция негативная, что выражается в падении показателей выпуска продукции на 38,1% с 2015 года. Сильный провал в бразильском индейководстве на 61% за десять лет объясняется ограничениями экспорта в ЕС, а в британском (минус 53,6%) — общим снижением потребления из-за сокращения размеров домохозяйств, снижением ее покупок на Рождество и конкуренцией со стороны более дешевого импорта из Польши. Индейководство Германии, Канады и Италии также демонстрируют снижение производства от 7% до 22% ввиду зрелости рынков, крайне ограниченного экспорта и гриппа птиц.



По мнению Давлеева, положительная динамика в России в прошлом году была бы выше, если бы не дефицит инкубационного яйца, доступность которого резко сократилась из-за потерь племенного поголовья индеек в США, Канаде и Европе и ветеринарных ограничений на импорт из-за роста количества вспышек гриппа птиц в 2023—2024 годах. По данным НАПИ, российское индейководство по состоянию на первый квартал 2025-го обеспечено отечественным инкубационным яйцом и суточными птенцами индейки менее чем на 60%. Несмотря на строительство новых племрепродукторов, в России нет собственного прародительского поголовья промышленных кроссов индейки, и его приходится ввозить из-за рубежа. В связи с запланированным ростом производства индейки почти на 50%, до 650 тыс. т к 2030 году доля отечественного племенного материала снизится до 53%, что требует дополнительной государственной поддержки отрасли.



Впрочем, за последние три-четыре года темпы роста производства индейки замедлились, ранее отмечал исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. В ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» он говорил, что по итогам 2025 года производство мяса индейки увеличится на 6% относительно 2024-го, до 465 тыс. т. При этом эксперт обратил внимание, что индейка перестала быть нишевым продуктом. Вместе с тем, в последние годы в стране существенно улучшилась ситуация с обеспеченностью инкубационным яйцом. «Если раньше мы в основном импортировали его из Европы, Северной Америки, Канады, то по итогам 2024 года 66% продукции, или 34 млн штук мы произвели у нас стране при общей потребности рынка в 52 млн яиц», — говорил Вельматов. По итогам 2025 года он прогнозирует рост производства инкубационного яйца до 38 млн штук, при этом потребность в нем увеличится до 55-56 млн шт. Как ранее писал «Агроинвестор», помешать динамичному росту могут нехватка инкубационного яйца российского производства, зависимость от импортных ветпрепаратов и оборудования, а также кадровый вопрос.



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