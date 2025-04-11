Россия почти не импортирует мясо индейки с 2017 года Д. Абрамов

К 2030 году экспорт индейки вырастет более, чем вдвое, до 60 тыс. т, такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» озвучил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По итогам прошлого года было вывезено более 27 тыс. т мяса индейки, в 2025-м, рассчитывают в НАПИ, показатель составит уже около 35 тыс. т. «Наша задача — экспортировать порядка 10% от объема произведенной продукции», — уточнил Вельматов. По итогам 2024 года основным рынком сбыта был Китай — туда было поставлено 60% продуктов индейководства от общего объема их вывоза. «Фактически, мы вытеснили с этого рынка крупных поставщиков: США и Южную Америку», — уточнил исполнительный директор НАПИ.



В течение 12 лет ежегодные темпы роста в индейководстве долгое время не снижались и составляли порядка 15-20% в год, однако в последние три-четыре года они замедлились: в 2024-м производство мяса индейки составило 438 тыс. т, что на 3,8% больше, чем в 2023-м. В НАПИ рассчитывают, что по итогам 2025 года производство мяса индейки увеличится на 6% относительно 2024-го, до 465 тыс. т. Показатель, по словам Вельматова, мог быть и выше — рост производства мог бы составить 8-9%, но из-за ухудшения эпизоотической ситуации в мире произошел временный дефицит по поставкам в Россию инкубационного яйца. При этом эксперт обратил внимание, что индейка перестала быть нишевым продуктом. «Производителем нужно было переструктурировать производство, чтобы остаться на плаву и конкурировать с другими видами мяса», — пояснил Вельматов. Топ-5 производителей индейки, по подсчетам НАПИ, занимают порядка 80% рынка.



Россия почти не импортирует мясо индейки с 2017 года. «Импорт этого мяса на протяжении упомянутого периода составляет около 4 тыс. т, в основном из стран ближнего зарубежья. Например, в Омскую область ближе привезти индейку из Казахстана, чем, например, из Тамбовской области», — пояснил Вельматов.



В числе рисков отрасли в текущем году в Ассоциации называют ухудшение эпизоотической ситуации, что уже привело к снижению производства мяса индейки на основных рынках, в частности, в США и в Европе. «Кроме того, мы также видим риски, связанные со снижением общего потребления мяса. Например, Европа уже минусует по потреблению всех видов мяса. Кроме того, мясо зачастую становится менее доступным для потребителя», — добавил Вельматов. Еще один риск — влияние повестки ESG на эффективность и конкурентоспособность предприятий. «Например, Европа снижает производство мяса индейки, в том числе, из-за ужесточения требований к птицеводам», — поделился эксперт.



Вместе с тем, в последние годы в стране существенно улучшилась ситуация с обеспеченностью инкубационным яйцом. «Если раньше мы в основном импортировали его из Европы, Северной Америки, Канады, то по итогам 2024 года 66% продукции, или 34 млн штук мы произвели у нас стране при общей потребности рынка в 52 млн яиц», — рассказал Вельматов. По итогам 2025 года он прогнозирует рост производства инкубационного яйца до 38 млн штук, при этом потребность в нем увеличится до 55-56 млн шт.



Эксперт напомнил, что четыре основных производителя инкубационного яйца в России уже в прошлом году вышли на полную мощность, а один — «Донская индейка» - только запускается, и уже в конце этого года начнет производить первое инкубационное яйцо. Также обсуждается ряд инвестпроектов, которые позволили бы еще увеличить производство инкубационного яйца на 30-40%, чтобы была возможность не только закрывать внутреннюю потребность, но и поставлять его на другие рынки, добавил он.



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