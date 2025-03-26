Экспорт мясной продукции в этом году может достигнуть 1 млн тонн

Среди рисков реализации прогноза — укрепление рубля и эпизоотическая ситуация М. Стулов

При благоприятном сценарии в этом году Россия может экспортировать 1 млн т мясной продукции, сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе пресс-конференции. Этот объем включает, мясо, готовую продукцию и субпродукты, уточнил он. В 2024 году на внешние рынки было поставлено около 860 тыс. т продукции (с учетом живого скота в пересчете на убойный вес).



«Темпы, которые мы набрали, говорят об одном: несмотря на наличие проблем, которые есть и у нас, и в Европе, мы работаем в режиме, позволяющем экспортировать продукцию», — оценил Данкверт. Так, например, по данным на 21 марта, в этом году поставки свинины достигли 60,5 тыс. т против 32,3 тыс. т годом ранее, в том числе в Китай без учета экспорта в Гонконг было отгружено 10,7 тыс. т продуктов свиноводства.



Однако сохраняются риски для реализации благоприятного сценария, среди которых Данкверт отметил курс доллара, который не всегда выгоден экспортерам — при укреплении рубля поставки становятся менее привлекательными. Также глава Россельхознадзора обратил внимание на ухудшение ситуации по ящуру в Европе, кроме того, есть риски заноса опасных заболеваний, в том числе ящура, с Украины, где эпизоотическая ситуация не контролируется. «Это ведет к тому, что мы сейчас находимся в зоне риска», — сказал он.



Между тем, группа компаний «Дамате» сообщила, что первой из российских производителей мяса индейки получила право экспорта продукции в Сингапур. Сейчас компания финализирует ассортимент и ведет переговоры с сингапурскими компаниями. «Мы оптимистично смотрим на открывающиеся возможности и рассчитываем занять достойное место на рынке мяса индейки Сингапура», — отметила заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко. В прошлом году компания поставила более 19 тыс. т мяса, изделий глубокой переработки и готовых к употреблению продуктов из индейки в страны Африканского континента, Персидского залива, Азии и Ближнего Зарубежья. Более половины от общего объема экспорта индейки пришлось на Китай.



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