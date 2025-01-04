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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

«Черкизово» увеличила экспорт на 20%

Основным экспортным продуктом компании остается мясо курицы

| Агроинвестор |

Самыми крупными импортерами продукции «Черкизово» в 2024 году были Китай и Казахстан
Самыми крупными импортерами продукции «Черкизово» в 2024 году были Китай и Казахстан

По итогам 2024 года группа «» увеличила объемы экспорта мясной продукции примерно на 20% как в натуральном, так и стоимостном выражении, сообщила «» пресс-служба компании.  Драйвером роста экспорта в натуральном выражении стала продукция из курицы (прирост более 25%), при этом темпы увеличения экспортной выручки в этой категории отставали от темпов повышения объемов вывоза. Мясо индейки и готовая продукция (колбасные изделия и копчености), наоборот, показали опережающий рост экспортной выручки относительно темпов роста объемов экспорта. «Основным экспортным продуктом компании по-прежнему остается мясо курицы — на его долю приходится более 75% от объемов экспорта», — уточнила пресс-служба агрохолдинга.

Большим достижением компания считает уже сам факт увеличения объемов экспорта на фоне проблем с прохождением валютных платежей (даже при том, что расчетов в долларах компания не ведет, каждый платеж требует ювелирной точечной настройки, в некоторых случаях прохождение платежей занимает месяцы) и растущих затрат на логистику из-за продолжающегося дефицита предложений по морским контейнерным перевозкам.

«Из достижений можно также отметить значительное увеличение поставок халяльного мяса птицы на рынок Саудовской Аравии по сравнении с 2023 годом, — отмечает пресс-служба «». — Драйвером роста объемов экспорта мяса курицы в 2024 году стало увеличение поставок в страны СНГ и ЕАЭС — в натуральном выражении они прибавили более чем 50%». Самыми крупными странами-импортерами продукции группы «» в 2024 году были Китай и Казахстан.

Ключевыми вызовами для экспорта компания считает растущую себестоимость продукции и наличие профицитных объемов на российском рынке. «Именно эти два фактора будут определять привлекательность экспортного канала продаж, — комментирует пресс-служба «». —  Безусловно, не стоит сбрасывать со счетов и такой важный фактор, влияющий на мировой рынок мяса, как эпизоотическая обстановка в ключевых странах-экспортерах и импортерах».

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