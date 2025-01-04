«Черкизово» увеличила экспорт на 20%

Самыми крупными импортерами продукции «Черкизово» в 2024 году были Китай и Казахстан Pixabay

По итогам 2024 года группа «Черкизово» увеличила объемы экспорта мясной продукции примерно на 20% как в натуральном, так и стоимостном выражении, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Драйвером роста экспорта в натуральном выражении стала продукция из курицы (прирост более 25%), при этом темпы увеличения экспортной выручки в этой категории отставали от темпов повышения объемов вывоза. Мясо индейки и готовая продукция (колбасные изделия и копчености), наоборот, показали опережающий рост экспортной выручки относительно темпов роста объемов экспорта. «Основным экспортным продуктом компании по-прежнему остается мясо курицы — на его долю приходится более 75% от объемов экспорта», — уточнила пресс-служба агрохолдинга.



Большим достижением компания считает уже сам факт увеличения объемов экспорта на фоне проблем с прохождением валютных платежей (даже при том, что расчетов в долларах компания не ведет, каждый платеж требует ювелирной точечной настройки, в некоторых случаях прохождение платежей занимает месяцы) и растущих затрат на логистику из-за продолжающегося дефицита предложений по морским контейнерным перевозкам.



«Из достижений можно также отметить значительное увеличение поставок халяльного мяса птицы на рынок Саудовской Аравии по сравнении с 2023 годом, — отмечает пресс-служба «Черкизово». — Драйвером роста объемов экспорта мяса курицы в 2024 году стало увеличение поставок в страны СНГ и ЕАЭС — в натуральном выражении они прибавили более чем 50%». Самыми крупными странами-импортерами продукции группы «Черкизово» в 2024 году были Китай и Казахстан.



Ключевыми вызовами для экспорта компания считает растущую себестоимость продукции и наличие профицитных объемов на российском рынке. «Именно эти два фактора будут определять привлекательность экспортного канала продаж, — комментирует пресс-служба «Черкизово». — Безусловно, не стоит сбрасывать со счетов и такой важный фактор, влияющий на мировой рынок мяса, как эпизоотическая обстановка в ключевых странах-экспортерах и импортерах».



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