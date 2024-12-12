Оптовые цены на курицу начали расти

В конце года перед праздниками мясо обычно дорожает Ю. Эйвазова

Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря выросла на 4% за неделю и на 9% к прошлому году, до 195 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов, который ссылается в том числе на подсчеты Национального союза птицеводов. Аналитики NTech, выполнявшие расчеты, указывают, что показатель превысил значение прошлого года впервые с конца июня: с июля наблюдалось устойчивое снижение цен, сменившееся ростом после 20 октября.



В Минсельхозе изданию сказали, что мясо кур сейчас на 5,3% дешевле, чем годом ранее, и стоит в среднем 161,3 руб./кг. Но себестоимость его производства растет, подчеркнули в министерстве. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отмечает, что цены на тушку бройлера были стабильны с начала года, но в ноябре пошли вверх — в закупке мясо подорожало на 5,5%. Розничные цены повышаются медленнее закупочных, говорит он. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предполагает, что начавшийся рост цен на курицу будет сезонным и незначительным: в конце года перед праздниками мясо обычно дорожает. Эксперт замечает, что производство курицы в России может увеличиться на 2,6% в этом году, а в следующем прибавить еще 3%, но ее потребление растет быстрее.



Группа «Черкизово» проводила повышение цен на курицу с 1 ноября на 5,7%, следует из текста письма ритейлерам, на которое ссылается «Коммерсантъ». Компания отметила увеличение стоимости зерна, масла и аминокислот более чем на 20%, премиксы подорожали на 17%, ветеринарные препараты — на 10%, упаковки — на 23%, транспортные услуги — на 40%. Накануне ФАС предписала группе продавать часть птицеводческой продукции на бирже. Как сообщает антимонопольная служба, это предписание выдано в ходе согласования сделки по покупке структурой компании производителя «Руском». Предполагается, что «Черкизово» одной из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах. «Реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот социально значимый продовольственный товар», — сообщает ФАС. — Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки.



Российский рынок обладает определенной спецификой, при которой продажи на товарно-сырьевой бирже должны пройти определенный путь развития, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Так, объясняет он, большинство российских компаний стремятся работать по долгосрочным контрактам — как в части поставок в сетевые каналы продаж, так и в каналы b2b (оптовики, переработчики т.д.), в то время как биржа — это, прежде всего, площадка для спотовых сделок. «Производители хотят заранее знать, кому будет реализован произведенный объем», — объясняет он.



Во-вторых, основной спрос на российском рынке мяса приходится на охлажденную продукцию, которая хранится недолго: для птицы это 7-10 суток. Соответственно, на бирже должно быть достаточно покупателей, иначе производителю в срочном порядке нужно будет реализовать предложенный товар через другие каналы продаж. Кроме того, продолжает Корнеев, российские компании хоть и выпускают схожие продукты, но они все же отличаются по некоторым параметрам (сроки годности, упаковка, маркировка и др.), которые не позволяют сформировать полностью унифицированную партию от разных производителей.



С января по декабрь этого года производство мяса птицы было на уровне 4,065 млн т (без учета ЛПХ), что составляет почти половину от выпуска всех видов мяса (8,167 млн т), следует из презентации гендиректора агентства ИМИТ Любови Савкиной, представленной в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024». По словам эксперта, за 2024 год прирост производства мяса птицы может составить порядка 3%, до 4,9 млн т в убойном весе, но главным драйвером развития является индейководство. Савкина также отметила рост объемов импорта мяса птицы для переработки, но подчеркнула, что Россия полностью самообеспечена этой продукцией.



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