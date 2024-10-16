Сэндвич с ломтиком индейки появится в утреннем меню в ноябре «Дамате»

«Дамате» сообщила, что начинает поставки индейки в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Ранее индейка никогда не присутствовала в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника (McDonald’s). Сэндвич, в состав которого войдут ломтик индейки, яйцо и плавленый сыр Чеддер, появится в утреннем меню в ноябре во всех более чем 900 заведениях сети в 65 регионах России.



Продукция производится на заводе глубокой переработки индейки, который расположен в Пензенской области, сообщается в пресс-релизе «Дамате». Перед договоренностями о сотрудничестве и включении в меню сети была проделана большая работа: «Дамате» прошла строгие аудиты и проверки по безопасности, подтвердив соответствие технологии производства, сырья и качества готовой продукции.



Президент Agrifood Strategirs Альберт Давлеев отмечает, что вопрос включения индейки в меню лидеров фуд-сервиса — McDonald’s, Burger King и KFC — прорабатывался еще несколько лет назад. «Бургеры или мини-“слайдеры” из идейки, например, очень популярны в США, да и в России — в небольших несетевых кафе, барах и ресторанах. Во-первых, это мясо считается диетическим, во-вторых, у него ярко выраженная мясная структура, и в-третьих оно хорошо впитывает специи, поэтому вкус бургеру из идейки можно придать любой — от очень острого до мягкого и нежного», — рассказал он «Агроинвестору».



Еще одно преимущество индейки в том, что она принимается всеми религиями. «В свое время свиная котлета в меню McDonald’s была единственным мясным ингредиентом на завтрак. Наше агентство настоятельно предлагало сделать на завтрак альтернативную котлету из индейки, которая бы принималась и мусульманами», — делится Давлеев. Он обращает внимание, что вся индейка, которая производится в России, халяльная, так как выпускается компаниями, сертифицированными российскими и международными органами Халяль. Кроме того, если для приготовления бургеров с куриной котлетой используется, как правило, грудка, то есть, белое мясо, то у индейки для этих целей лучше подходит филе бедра. «Это доступный и популярный продукт с большим объемом реализации в рознице, а по структуре и вкусу он даже ближе к телятине и говядине», — подчеркивает Давлеев.



Эксперт считает, что индейка в целом может стать хорошей добавкой к говядине и курице, которые в основном используются в ресторанах быстрого питания. Также это хорошая альтернатива свиным котлетам для тех, кто предпочитает другие виды мяса.



Он добавляет, что есть еще некоторые категории продуктов из индейки, популярные во всем мире, которые хорошо подойдут для ресторанов, в том числе быстрого питания, — это мини-колбаски и бекон. «Бекон из индейки, который практически является альтернативой свиному бекону, делается из полосок темного и белого мяса птицы — из филе грудки и филе бедра, но внешне и по структуре напоминает бекон. Он может добавляться в любые бургеры и другие блюда из мяса. При этом жир в нем почти отсутствует, что делает его также универсальным и диетическим мясным продуктом», — отмечает Давлеев. Бекон их индейки, по его словам, «Дамате» уже производит и успешно поставляет как на внутренний рынок, так и на экспорт. Еще один продукт из индейки, который может занять свое место в меню ресторанов, в том числе, быстрого питания — фрикадельки или мясные шарики. Они, считает глава Agrifood Strategies, могут позиционироваться, например, как детское блюдо.



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