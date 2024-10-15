Экспорт мяса и мясной продукции достиг рекорда

В ближайшие три года рост мясного экспорта может замедлиться wikimedia.org

Экспорт мяса и мясопродуктов за первые девять месяцев этого года вырос на 16% по сравнению с 2023-м и достиг 570 тыс. т. Поставки мяса птицы увеличиваются за счет отгрузок в Саудовскую Аравию (плюс 11 тыс. т), Китай (8 тыс. т) и другие страны Азии и Ближнего Востока. С момента открытия рынка Китая для ввоза российской свинины в феврале 2024 года в эту страну было поставлено более 17 тыс. т этой продукции. По итогам всего года общий объем поставок всех видов мяса достигнет 800 тыс. т, что станет рекордным показателем с 2014 года, следует из исследования Россельхозбанка, на которое ссылается «Коммерсантъ». Кроме того, растут поставки готовой продукции, что повышает маржинальность российских производителей, отмечает управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.



Однако руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин прогнозирует, что в ближайшие три года темп роста мясного экспорта может замедлиться. «В мире все более отчетливо просматривается тенденция на достижение продовольственной независимости, поэтому уже сегодня многие страны пытаются ограничить импорт продовольствия ради развития собственной агроиндустрии и пищевой промышленности, даже если такая продукция будет дороже импортируемой», — сказал он «Коммерсанту».



Кроме того, для увеличения экспорта нужен соразмерный рост производства мяса, поясняет Юшин. По его словам, высокая стоимость заемных средств и ожидаемое повышение ставок по льготным инвестиционным кредитам для агропроизводителей уже заставляют компании пересматривать свои планы развития, поэтому ожидать высоких темпов прироста производства в ближайшие годы не стоит. На динамику российских поставок может негативно повлиять и возможное сокращение поддержки экспорта и субсидий на логистику в связи с острым бюджетным дефицитом. При этом для мясной отрасли экспорт сегодня является основным стимулом для новых проектов, так как внутренние потребности в этой продукции практически полностью закрыты.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что темпы роста экспорта в первую очередь зависят от конъюнктуры на внешних рынках: если коммерческие условия сделки привлекательны, то компания-производитель постарается найти возможности для экспортной поставки. В то же время, по его словам, прямой взаимосвязи между заемными средствами и объемами выпуска экспортной продукции нет. «Заемные средства — это, прежде всего, деньги на капитальное строительство, а большинство сделок при экспорте мяса совершается на условиях предоплаты — никто с отсрочкой платежа не грузит», — объясняет эксперт. Также, продолжает он, на динамику отгрузок влияет себестоимость производства, которая, во-первых, зависит от цен на зерновые и другие составляющие кормов, во-вторых, от транзакционных издержек на обслуживание внешнеэкономических сделок.



Кроме того, Корнеев обращает внимание на то, что российский экспорт мясной продукции достаточно специфичен с точки зрения ассортимента — во многом он представлен не самыми востребованными на внутреннем рынке позициями: куриными лапами, свиными субпродуктами. «В любом случае они будут приносить дополнительный доход экспортерам, потому что внутренний рынок не дает по этим позициям такой же доходности, как экспортные сделки. А выход с другими частями — промышленными отрубами, потребительской упаковкой и брендированной продукцией — это уже вопрос конъюнктуры на рынках стран-импортеров», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



Последние два года обеспечили для производителей достаточный уровень рентабельности, чтобы иметь возможность инвестировать без привлечения заемных средств, считает собеседник «Агроинвестора» в мясной отрасли. «Сейчас в ней есть определенный уровень финансовой стабильности, который компании могут направить на модернизацию и дооснащение инфраструктуры для развития экспортных поставок», — считает он, добавляя, что примером этого служит активность компаний мясного сектора в области сделок M&A. По его мнению, сейчас производителям довольно выгодно вложить средства в необходимую реконструкцию предприятия и идти на экспортный рынок, чтобы получать, например, юани, дирхамы и тем самым снизить инфляционные риски.



Однако директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также считает, что повышение процентных ставок действительно создает финансовые сложности для производителей, что может ограничить их возможности по расширению мощностей и снижению себестоимости продукции, и это напрямую скажется на объемах поставок за рубеж. Однако есть факторы, которые могут поддержать рост экспорта: в первую очередь — высокий спрос на российское мясо со стороны стран Азии и Ближнего Востока, особенно на готовую продукцию, которая приносит производителям наибольшую маржу. «Россия уже расширила географию поставок более чем на 100 стран и планирует к 2030 году увеличить объемы сельскохозяйственного производства на 25%, что создает перспективы для дальнейшего роста экспорта», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Кабакова, государственная поддержка отрасли и программы по стимулированию отгрузок на внешние рынки могут помочь преодолеть некоторые финансовые барьеры, но в то же глобальная конкуренция и возможные торговые ограничения могут стать сдерживающими факторами.



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