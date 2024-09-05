ГАП «Ресурс» продолжит расширять экспорт продукции

ГАП «Ресурс» - крупнейший российский экспортер мяса птицы Ю. Эйвазова

Группа агропредприятий «Ресурс» и транспортная группа FESCO на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили меморандум о сотрудничестве. Они намерены работать над диверсификацией товарных номенклатур и логистических маршрутов для расширения экспортных поставок продукции агрохолдинга, в том числе в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индию и ОАЭ, сообщается в пресс-релизе группы. Также стороны наладят взаимодействие для обеспечения обратной загрузки. Планируется, что результатом взаимодействия станет разработка оптимальных транспортно-логистических решений на базе ключевых сервисов и активов FESCO для вывода мясной и птицеводческой продукции, а также растительных масел ГАП «Ресурс» на новые рынки в странах Азии.



Директор по внешним связям и GR ГАП «Ресурс» Дмитрий Антонов отметил, что подписание меморандума — важный шаг для развития поставок российского продовольствия на мировые рынки. «Сотрудничество с FESCO позволит нам объединить усилия и ресурсы для разработки более эффективных и конкурентоспособных логистических решений», — цитирует его пресс-служба компании.



Накануне в своем выступлении на одной из сессий ВЭФ Антонов отметил, что ГАП «Ресурс» является четвертой по обороту компанией в России, лидером по производству мяса птицы — группа агропредприятий два года подряд производит более миллиона тонн этой продукции, и в этом году повторит результат. Также компания развивает другие направления, в числе которых — производство и экспорт подсолнечного масла, баранины, моло ка, колбас, полуфабрикатов.



«ГАП “Ресурс” является значимым для России экспортером. Если разделить экспорт нашей страны на три группы — страны бывшего СССР, Китай и остальные международные каналы поставок, прежде всего, это Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии кроме Китая, — то в этом пространстве мы занимаем почти 90% всех поставок мяса птицы. На ряде рынков, в том числе, в Саудовской Аравии, мы занимаем почти 10% всех импортных поставок», — рассказал Антонов.



Дальний Восток компания всегда рассматривала как очень важный географический хаб. «Этот макрорегион приближает нас к клиентам Китайской Народной Республики и с точки зрения сухопутного маршрута, и с точки зрения судоходной доставки», — отметил руководитель. Он добавил, что агрохолдинг сохраняет интерес ко многим географически близким к Дальнему Востоку странам, в которые компания еще не поставляет свою продукцию. Среди них есть даже такие сейчас полузакрытые рынки, как Япония. «Мы проводим консультации с японскими коммерческими организациями, так как заинтересованы в осуществлении наших поставок на этот рынок», — поделился Антонов.



С точки зрения развития бизнеса ГАП «Ресурс» непосредственно на Дальнем Востоке, компания детально изучает рынок с точки зрения колбасных изделий и молочных продуктов. Подход к развитию бизнеса на Дальнем Востоке должен быть только комплексным, уверен Антонов. «И наша задача — не только диверсифицироваться географически, но и выполнить поставленные задачи с точки зрения продовольственной безопасности, в том числе плановые задачи по экспорту и получению валютной выручки», — добавил он. Руководитель ожидает, что компания по итогам года получит хороший прирост валютной выручки за счет экспорта мяса птицы.



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