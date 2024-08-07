Объемы потребления мяса птицы и свинины могут сравняться

Потребление мяса в России в этом году может увеличиться до 83 кг на человека «Белая птица»

В следующем году объемы потребления мяса птицы и свинины в России могут сравняться благодаря увеличению доступности последней. Об этом на круглом столе «10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве», организованном в Общественной палате, рассказал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Если раньше ели “ножки Буша”, потом российскую птицу, то сегодня потребляется больше более “статусного” мяса — свинины. В свое время оно было более дорогим, сейчас стало более доступным», — отметил Юшин.



В целом, по его прогнозу, потребление мяса в России в этом году может увеличиться до 83 кг на человека, что выше среднего уровня потребления в богатых странах. В прошлом году потребление было на уровне 80 кг. «С 2014 года потребление мяса неуклонно растет, даже в те годы, когда снижались располагаемые доходы населения, потребление мяса, как одного из наиболее экономически доступных продуктов, увеличивалось», — сказал Юшин.



По данным Национального союза свиноводов, потребление мяса в прошлом году составило 81 кг на человека против 79,5 кг в 2022-м и 73,2 кг в 2014-м. В том числе потребление свинины за прошлый год выросло с 29,8 кг до 30,9 кг, в общей структуре потребления мяса на нее пришлось 38%. Потребление мяса птицы в 2023 году увеличилось на 0,4 кг относительно 2022-го, до 35,4 кг.



Производство мяса продолжает расти, в том числе заметный вклад в динамику отрасли внесло продэмбарго, введенное в августе 2014 года. Однако в целом российское сельское хозяйство начало системно развиваться еще в начале 2000-х с запуска нацпроекта, а затем госпрограммы развития сельского хозяйства, напомнил глава НМА. «Руководство страны отлично понимало, что зависимость от импорта лишит возможности проводить суверенную внешнюю политику, поэтому предпринимало много других системных мер», — отметил он. Так, благодаря господдержке только за последние десять лет инвестиции в животноводство составили около 1,35 трлн руб.



По прогнозу НМА, в этом году производство мяса птицы увеличится до 5,3 млн т против 5,27 млн т в 2023-м, свинины — с 4,7 млн т до 4,95 млн т, говядины — с 1,65 млн т до 1,67 млн т. По сравнению с 2014 годом выпуск мяса птицы вырос в 1,3 раза, свинины — в 1,6 раза. Хотя по говядине динамика менее заметная, премиальной говядиной страна обеспечивает себя самостоятельно: если в 2014 году ввозилось 3 тыс. т, то сегодня ее потребляется в 15 раз больше, и это мясо собственного производства. «Возрождением отрасли стали заниматься лет за семь-восемь до введения ответных экономических мер, поэтому к августу-сентябрю 2014 года уже появились приличные объемы именно российской премиальной говядины», — пояснил Юшин. По производству мяса птицы и свинины Россия находится на четвертом месте в мире, по говядине входит в топ-10.



Также практически с нуля, в том числе благодаря продэмбарго, была создана отрасль индейководства. Со 100 тыс. т в 2014 году производство выросло до 422 тыс. т в 2023-м и в этом году, по прогнозам, составит 440 тыс. т. По объемам выпуска этого вида мяса наша страна занимает второе местов мире и является его единственным поставщиком на китайский рынок.



Экспорт всех видов мяса за прошедшие десять лет увеличился со 135 тыс. т до 800 тыс. т (с учетом субпродуктов, готовой продукции и живого скота — до 1 млн т на $2 млрд), импорт снизился с почти 2 млн т до 640 тыс. т. Если когда-то Россия была одним из крупнейших импортеров мяса в мире, то в последние четыре года является устойчивым нетто-экспортером, подчеркнул Юшин. Оно поставляется более чем в 60 стран на разных континентах. По словам главы НМА, большие возможности российским производителям открывает рынок Китая, который может стать нашим ключевым партнером в этой сфере. Однако не менее важно расширять сотрудничество со странами Южной Азии и Африки, добавил он.



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