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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

За полгода производство сельхозпродукции выросло на 0,9%

Однако в июне произошло снижение

| Агроинвестор |

Производство скота и птицы увеличилось на 2,6%
Производство скота и птицы увеличилось на 2,6%

Производство сельхозпродукции по итогам первого полугодия увеличилось на 0,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост был на уровне 1,3%, говорится в материалах . В том числе в июне сельхозпроизводство снизилось на 0,3%, при этом в мае наблюдался рост на 1%. Годом ранее в июне темпы роста составляли 0,8%.

На 1 июля, по расчетам , зерновые и зернобобовые (без кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены на площади 2,3 млн га (в 4,6 раза больше по сравнению с соответствующей датой 2023 года). Было собрано 10,6 млн т зерна — в пять раз больше, чем годом ранее, в том числе пшеницы — 8,3 млн т (в 9,5 раза больше). За шесть месяцев сельхозорганизации реализовали 32,7 млн т зерна — на 8,1% выше показателя годом ранее.

Расчетное производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах за шесть месяцев составило 7,8 млн т в живом весе — на 2,6% больше, чем годом ранее, молока — 16,8 млн т (плюс 1,1%), яиц — 22,8 млрд штук (на 2,2% меньше, чем в январе-июне 2023-го). Сельхозорганизации по итогам первого полугодия реализовали 6,8 млн т скота и птицы в живом весе (плюс 3%), 10,2 млн т молока (плюс 3,9%), 16,5 млрд яиц (на 3,6% меньше, чем год назад).

Темпы роста сельхозпроизводства в первой половине каждого года достаточно волатильны, и по их значениям трудно судить о годовой динамике, обращает внимание научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. «Пока не собран урожай основных культур в растениеводстве, можно смотреть не на индекс валовой продукции, а на динамику производства отдельных продуктов, — сказал он «». — Так, из данных видно, что растет производство мяса, как минимум не снижается выпуск молока. По данным Минсельхоза, увеличивается производство овощей закрытого грунта». В то же время, отмечается снижение производства яйца, отмечает Терновский, полагая, что в последние месяцы в этом секторе сохраняется эффект базы — уменьшение производства, приведшее к ценовому кризису, началось в июле прошлого года.

Окончательную годовую динамику сельхозпроизводства определит текущий урожай, говорит эксперт. «По поступающим оценкам, рост производства масличных не перекроет снижение урожая зерновых, сахарной свеклы и овощей открытого грунта, — говорит он. — По итогам года мы, вероятно, увидим снижение объемов сельхозпроизводства. Оно будет ниже уровней рекордных 2022 и 2023 годов, но в целом будет соответствовать тренду роста последнего десятилетия»

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