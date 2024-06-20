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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Мираторг» и «Инарктика» будут заниматься селекцией ценных пород рыб

Также агрохолдинг вложит 5 млрд рублей в белгородский завод по производству кормов для аквакультуры

| Агроинвестор |

Ученые Центра геномной селекции «Мираторга» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне
Ученые Центра геномной селекции «Мираторга» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне

Центр геномной селекции «» и компания «Инарктика» объединили усилия для развития аквакультуры и селекции ценных пород рыб, говорится в сообщении агрохолдинга. Ученые Центра геномной селекции «» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне. Они применяют генетический анализ рыб, повышая точность селекции и эффективность бизнеса.

Ученые «» ищут взаимосвязь между геномными признаками, такими как скорость роста, устойчивость к заболеваниям, кормовой коэффициент, продуктивность и качество филе, чтобы проводить целенаправленную селекцию и подбирать пары. Для аквакультуры применяются методы, разработанные для теплокровных сельскохозяйственных животных, что позволяет повысить производительность существующих пород и избежать зависимости от импорта генетики, уточняет «».

«Аквакультура — самое быстрорастущее направление сельского хозяйства. При этом отрасль производства лососевых в России наиболее импортозависима с точки зрения генетики. "" предлагает свой опыт и экспертизу компании "Инарктика" для повышения продовольственной безопасности страны. Лосось на полках магазинов — это всего седьмое поколение особей, которые были дикой рыбой в 1970-ые годы. Благодаря использованию современной селекции у нас есть все шансы сократить этот период до 3-4 поколений», — отметила пресс-служба «».

«» решает задачи комплексно: на заводе в Курской области ранее уже началось производство кормов для ценных пород рыб рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других. Кроме того, агрохолдинг намерен вложить 5 млрд руб. в белгородский завод по производству кормов для аквакультуры. В рамках политики импортозамещения компания планирует постепенно увеличивать производство и ассортимент кормов для обеспечения потребностей рыбоводных заводов России.

В январе «» определил ключевые показатели своей программы геномной селекции в племенном животноводстве. Целью программы до 2030 года является увеличение показателей долголетия и здоровья животных, продуктивности, качества молодняка и их репродуктивных характеристик у КРС на 10%. В свиноводстве планируется улучшение поголовья через геномную селекцию и кроссбридинг. Компания запустила собственный Центр геномной селекции в Московской области в 2019 году. 

«» активно ведет научную работу, чтобы не зависеть от иностранного генетического материала КРС, свиней и овец. Геномная селекция основана на изучении последовательности ДНК животных. Лаборатория Центра геномной селекции «» способна проводить до 400 тыс. исследований ДНК сельскохозяйственных животных в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности. Научные разработки Центра геномной селекции уже распространяются на весь агропромышленный комплекс России и используются как в крупных компаниях, так и в частных фермерских хозяйствах для развития и улучшения поголовья, отмечала компания. С 2023 года центр реализует пятилетнюю программу оценки племенной ценности молочного скота в Подмосковье.

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