«Мираторг» и «Инарктика» будут заниматься селекцией ценных пород рыб

Ученые Центра геномной селекции «Мираторга» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне «Мираторг»

Центр геномной селекции «Мираторга» и компания «Инарктика» объединили усилия для развития аквакультуры и селекции ценных пород рыб, говорится в сообщении агрохолдинга. Ученые Центра геномной селекции «Мираторга» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне. Они применяют генетический анализ рыб, повышая точность селекции и эффективность бизнеса.



Ученые «Мираторга» ищут взаимосвязь между геномными признаками, такими как скорость роста, устойчивость к заболеваниям, кормовой коэффициент, продуктивность и качество филе, чтобы проводить целенаправленную селекцию и подбирать пары. Для аквакультуры применяются методы, разработанные для теплокровных сельскохозяйственных животных, что позволяет повысить производительность существующих пород и избежать зависимости от импорта генетики, уточняет «Мираторг».



«Аквакультура — самое быстрорастущее направление сельского хозяйства. При этом отрасль производства лососевых в России наиболее импортозависима с точки зрения генетики. "Мираторг" предлагает свой опыт и экспертизу компании "Инарктика" для повышения продовольственной безопасности страны. Лосось на полках магазинов — это всего седьмое поколение особей, которые были дикой рыбой в 1970-ые годы. Благодаря использованию современной селекции у нас есть все шансы сократить этот период до 3-4 поколений», — отметила пресс-служба «Мираторга».



«Мираторг» решает задачи комплексно: на заводе в Курской области ранее уже началось производство кормов для ценных пород рыб рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других. Кроме того, агрохолдинг намерен вложить 5 млрд руб. в белгородский завод по производству кормов для аквакультуры. В рамках политики импортозамещения компания планирует постепенно увеличивать производство и ассортимент кормов для обеспечения потребностей рыбоводных заводов России.



В январе «Мираторг» определил ключевые показатели своей программы геномной селекции в племенном животноводстве. Целью программы до 2030 года является увеличение показателей долголетия и здоровья животных, продуктивности, качества молодняка и их репродуктивных характеристик у КРС на 10%. В свиноводстве планируется улучшение поголовья через геномную селекцию и кроссбридинг. Компания запустила собственный Центр геномной селекции в Московской области в 2019 году.



«Мираторг» активно ведет научную работу, чтобы не зависеть от иностранного генетического материала КРС, свиней и овец. Геномная селекция основана на изучении последовательности ДНК животных. Лаборатория Центра геномной селекции «Мираторга» способна проводить до 400 тыс. исследований ДНК сельскохозяйственных животных в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности. Научные разработки Центра геномной селекции уже распространяются на весь агропромышленный комплекс России и используются как в крупных компаниях, так и в частных фермерских хозяйствах для развития и улучшения поголовья, отмечала компания. С 2023 года центр реализует пятилетнюю программу оценки племенной ценности молочного скота в Подмосковье.



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