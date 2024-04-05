«Мираторг» планирует купить производителя семенного картофеля «Балтийские семена»

В конце прошлого года «Мираторг» заявил о намерении вложить 1 млрд рублей в селекцию семян картофеля «Балтийские семена»

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила структуре АПХ «Мираторг» приобрести производителя семенного картофеля «Балтийские семена». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании. Ее учредителями являются нидерландская компания Somers International B.V., фонд Daleod и гражданин Белоруссии Леон Доминик Буйон, наследник анонсировавшего ряд проектов в Калининграде Доминика Буйона.



Компания «Балтийские семена» из Калининграда управляет комплексом емкостью 12,5 тыс. т, на проект выделено 3,5 тыс. га, сообщается в материалах Союза участников рынка картофеля и овощей. По данным объединения, в сезоне 2022 года «Балтийские семена» вошли в десятку лидеров России по сертификации семенного картофеля, оформив документы на 4 тыс. т семян. «Мираторг» является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Также компания производит полуфабрикаты, готовые блюда, управляет розничной сетью, занимается овощеводством, производством кормов и другими видами деятельности. В 2023 году «Мираторг» собрал 103 тыс. т овощей и картофеля, переработал 52 тыс. т продукции. В рамках партнерства с сетью быстрого питания «Вкусно — и точка» компания планирует запустить завод по производству до 100 тыс. т картофеля фри к 2025 году, для которого потребуется 250 тыс. т сырья. В конце прошлого года «Мираторг» также заявил о намерении вложить 1 млрд руб. в селекцию семян картофеля в Калининградской и Брянской областях.



Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников сказал «Коммерсанту», что приобретение «Балтийских семян» позволит «Мираторгу» уменьшить риски из-за ограничений на импорт семян, введенных Минсельхозом. На 2024 год установлена квота на импорт семян картофеля из недружественных стран в размере 16 тыс. т. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в следующие три года планируется уменьшать объем квот по мере роста отечественного производства.



По мнению Красильникова, комплекс «Балтийских семян» обладает благоприятными природно-климатическими условиями для производства высококачественного семенного картофеля. Однако он отмечает, что потенциальной слабой стороной может быть организация поставок из Калининградской области в другие регионы России. «Мираторг» выращивает овощи и картофель в Тульской, Брянской, Орловской областях и Ставропольском крае. Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова в беседе с изданием отметила, что доля импортных семян в стандартных сортах картофеля составляет около 65%, в то время как в сортах, предназначенных для переработки, этот показатель приближается к 100%.



В ассортименте компании «Балтийские семена» есть сорта, специально разработанные для производства чипсов и картофеля фри, сообщало правительство Калининградской области в 2022 году. Решетникова также отметила, что селекция — это долгосрочный процесс, однако необходимые сорта можно выращивать, используя импортные чистые линии. По оценкам Красильникова, для производства 100 тыс. т картофеля фри в год требуется урожай с площади около 6 тыс. га, что может потребовать примерно 15 тыс. т семян.



В начале марта Красильников говорил «Агроинвестору», что основные рынки сбыта российского столового и семенного картофеля находятся в странах бывшего Советского Союза. Однако отечественные производители картофеля проявляют интерес к поставкам эксклюзивных сортов с красной мякотью из Сербии. Также развивается экспорт семян этой культуры. Например, поступила заявка из Таджикистана на приобретение 1,5 тыс. т семенного картофеля. «Мы предложили этой стране поставку 5,5 тыс. т семян клубней отечественной селекции в середине января. Надеемся на успешное сотрудничество», — рассказывал Красильников.



Решетникова отмечала важность поддержки сельхозпроизводителей, которые специализируются на выращивании картофеля для производства фри. «Выращивание семян сортов, предназначенных для переработки, а также их товарное производство требует значительных затрат, по сравнению с обычным столовым картофелем», — говорила эксперт. По ее мнению, для селекционеров было бы целесообразно предоставить поддержку в виде субсидий и налоговых льгот для строительства лабораторий микроклонального размножения. А производителям клубней для переработки была бы полезной помощь при строительстве складов и картофелехранилищ.



По данным Картофельного союза, среднегодовой импорт семян картофеля в Россию составляет 13 тыс. т, примерно 90% — семена высоких репродукций сортов, предназначенных для промышленной переработки на чипсы и фри. «Осенью прошлого года Россельхознадзор запретил поставку семян и саженцев из Нидерландов, поэтому 5 тыс. т семян мы уже не получим. Поставками из Германии, возможно, также столкнутся с проблемами», — говорил он.



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