Объем сделок M&A в АПК в 2023 году вырос на 56%

В сельском хозяйстве наиболее активно проводились сделки в овощеводстве закрытого грунта А. Гордеев

В 2023 году объем сделок M&A в АПК составил 299 млрд руб., что на 56% больше, чем в 2022-м. Рост в долларовом выражении — 16% до $3,45 млрд. Количество сделок выросло с 51 до 80, но при этом средняя сумма сделки снизилась с $58 млн до $43 млн. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов, его слова приводит «Интерфакс».



Ключевым сегментом рынка сделок в прошлом году была пищевая промышленность: на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок. В сельском хозяйстве прошло 46 сделок на $1,52 млрд. Объем сделок, связанных с уходом иностранных компаний, вырос до $630 млн с $449 млн в 2022 году, но их количество сократилось с 14 до 11. В 2023 году суммарная стоимость топ-5 сделок составила около $1,6 млрд. Самая крупная — продажа агрохолдинга «Юг Руси» (маслоэкстракционные заводы) за $450 млн. По количеству сделок лидируют «Таврос» (шесть сделок на $118 млн) и ГАП «Ресурс» (четыре сделки на $58 млн).



В сельском хозяйстве наиболее активно проводились сделки в овощеводстве закрытого грунта — их сумма составила $795 млн, или 23% от объема рынка. Сделки в животноводстве заняли 6% с показателем $214 млн, но интерес к этому сектору повысился. В рыбной отрасли объем сделок составил $213 млн, в растениеводстве — $172,3 млн.



В числе тенденций на текущий год в сфере M&A Шумов назвал продолжение ухода иностранных компаний, прежде всего в пищевой промышленности, усиление интереса к активам в Сибири и на Дальнем Востоке, продолжение консолидации агрохолдингов и их вертикальной интеграции с выходом в новые сегменты. К примеру, ГАП «Ресурс» купила активы в молокопереработке и свиноводстве.



Шумов считает, что большие возможности для M&A есть в производстве и переработке говядины, рыбопереработке, производстве кормов. «Интересен сегмент производства подсолнечного масла. Несмотря на то, что степень консолидации рынка достаточно высокая — топ-5 занимают порядка 44% рынка — у отрасли высокий экспортный потенциал, и многие стараются купить активы в виде маслоэкстракционных заводов», — сказал он.



Высокий экспортный потенциал сохраняет интерес и к сделкам в растениеводстве. Несмотря на укрупнение компаний, на топ-10 в этой отрасли пока приходится всего 6% пашни, отметил Шумов. Перспективы сделок M&A в производстве фруктов и ягод, а также картофеля он связывает с низкой консолидацией этих рынков.



Вместе с тем, в 2024-м объем рынка M&A в АПК снизится в связи с завершением большинства сделок с иностранными компаниями. «Прирост сделок с иностранцами (в 2023 году) в долларовом выражении составил около $200 млн, прирост еще на $300 млн пришелся на другие сделки в секторе. В том числе в 2023 году имела место продажа компании "Донбиотех" — сумма сделки составила около $80 млн», — пояснил «Агроинвестору» Шумов. По его словам, делать прогноз на 2024 год сложно, но учитывая высокие ставки кредитования, объем рынка вряд ли превысит результат 2022-го. То есть, скорее всего, объем рынка M&A в АПК будет ниже $3 млрд.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что спрос на активы в АПК по многим причинам остается высоким: так, в условиях «запертых» в России капиталов, вырос интерес крупных непрофильных инвесторов. В то же время сами аграрии сталкиваются с определенными и хорошо известными трудностями. Совокупное действие этих двух факторов и привело к росту сделок в прошлом году, добавляет он. В 2024-м, по мнению эксперта, такая тенденция может продолжиться и стать более явной, особенно в растениеводстве.



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