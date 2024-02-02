M&A на $3,2 млрд. «Средний чек» сделок в АПК в 2023 году уменьшился, но общая сумма выросла

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В первой половине минувшего рынок наблюдал сокращение числа сделок в агропроме и общей их стоимости. Однако по итогам 12 месяцев показатели увеличились: вклад в прирост общей стоимости внес ряд крупных операций по приобретению-продаже активов. Главными покупателями в отрасли в 2024 году продолжат оставаться большие холдинги. Они и дальше станут усиливать свои позиции на рынке за счет приобретения новых мощностей, в том числе в нетрадиционных для себя сегментах. Важным трендом наступившего года станет повышение интереса агрокомпаний к активам в Сибири и на Дальнем Востоке, считает автор этой статьи

В первой половине 2023 года весь рынок ожидал закрытия ряда крупных сделок с иностранными компаниями, но новости о переходе контроля над компаниями Danone и Carslberg Росимуществу в середине июля значительно поменяли рынок и заставили многих иностранных игроков отложить или вообще отказаться от планов по уходу из России, а последовавшее повышение ключевой ставки охладило интерес покупателей к сделкам M&A. Но, даже несмотря на все эти негативные факторы, ряд крупных сделок поддержал рынок и позволил ему не только не упасть, но даже вырасти.



Так, по итогам 2023 года рынок слияний и поглощений в АПК и смежных секторах вырос на 8,1% и превысил $3,2 млрд в сравнении с $2,97 млрд годом ранее. Количество сделок увеличилось до 75 с 51 в 2022-м, при этом «средний чек» купли-продажи активов уменьшился до $42,8 млн с $58,2 млн соответственно.



Ключевым сегментом рынка была пищевая промышленность. На нее в прошлом году пришлось около $1,5 млрд и 23 сделки, на сельское хозяйство — почти $1,4 млрд и 44 сделки, на транспорт — $320 млн и восемь сделок.



Что покупали и продавали

Самыми крупными в 2023 году стали две сделки в секторе овощей закрытого грунта, продажа МЭЗов ГК «Юг Руси» предприятию «Рeсypс», компании British American Tobacco (BAT) консорциуму инвесторов, а также НМЖК группе «Русагро». Только на эти отдельно взятые пять сделок суммарно пришлось около $1,6 млрд, что составляет около 50% всего рынка M&A в АПК и смежных секторах в прошлом году.



Общий объем сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка в ушедшем году составил $936 млн (29% всего объема сделок), количество — 11 (15% от общего количества операций). Самыми крупными стали уже упомянутый выкуп ГК «Русагро» 50% в НМЖК и продажа бизнеса British American Tobacco. Ранее одним из потенциальных покупателей на активы BAT в России называли дистрибьютора табачных изделий и напитков ГК «СНС», тем не менее, в итоге бизнес отошел российскому менеджменту британской компании.



Значимой для рынка сделкой была также продажа российского подразделения Heineken за $109 млн ГК Arnest Group, конечным бенефициаром которой является Алексей Сагал: цена 100% долей ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» составила €1, но у покупателя осталось обязательство погасить задолженность российского бизнеса перед Heineken на €100 млн. По оценке Bloomberg, общая стоимость активов, которые за последние полтора года приобрела группа Arnest, приблизилась к $1 млрд, что сделало Сагала одним из крупнейших бенефициаров ухода иностранных игроков из России. Кроме Heineken, ГК Arnest Group приобрела российские активы Ball Corporation и завод Oriflame в Московской области.







Наиболее активным покупателем по количеству операций по купле-продаже на агрорынке выступила ГК «Таврос» Рустема Миргалимова, которая закрыла в 2023 году шесть сделок на общую сумму $118 млн. Активному неорганическому росту группы способствовала реализация 19% долей в холдинговой компании Альфа-Банку в июне прошлого года, по оценкам, за 8 млрд руб.



В конце 2022 года ГК «Таврос» выкупила у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» и начала активную экспансию на рынке столового яйца. В частности, структурой башкирского агрохолдинга впоследствии были приобретены «Советская агрофирма» в Кировской области, птицефабрика «Комсомольская» в Пермском крае и агрокомплекс «Оредеж» в Ленинградской области. Данные сделки позволили компании выйти на первое место в стране по производственным мощностям в столовом яйце. С учетом всех купленных активов общая мощность яичных предприятий «Тавроса» сейчас составляет более 2 млрд яйца в год и если бы не форс-мажор на птицефабрике «Башкирская», то по итогам 2023 года группа стала бы и лидером по объему выпуска столового яйца. Из-за вспышки гриппа птиц на башкирском предприятии в начале августа компания была вынуждена уничтожить 3,25 млн голов птицы, 18,25 млн яиц и 70 т мяса и мясопродуктов. В целом, учитывая последовавший в второй половине 2023-го рост цен на столовое яйцо, вход холдинга на этот рынок был более чем своевременным. Сам по себе данный сектор низкоконсолидирован, так, крупнейший производитель отрасли — птицефабрика «Синявинская» - выпускает не более 4% от всего объема столового яйца в стране.



Неожиданной для всех сделкой стало приобретение ГК «Таврос» компании «Багерстат Рус», которая выпускает свежие и замороженные булочки для бургеров и хот-догов, хлеб для сэндвичей для ресторанов и магазинов на площадке в подмосковном Егорьевске. Продавцом компании выступили совладелец сети «Европейский медицинский центр» (EMC) Игорь Шилов и его гендиректор Андрей Яновский, которые в октябре прошлого года продали доли в ООО «НТ» менеджменту башкирского холдинга. Само ООО «НТ» выкупило 100% долей «Багерстат Рус» двумя месяцами ранее у шведской группы Lantmannen Unibake.







Кроме «Тавроса», активными игроками на рынке в 2023 году были также «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который в том числе связывают с покупкой МЭЗов ГК «Юг Руси» (сумма сделки оценивается в $450 млн), и ГАП «Ресурс», который закрыл в минувшем году четыре сделки, при этом все они были относятся к ключевым сегментам группы — птицеводству и производству комбикормов. Также прошлым летом ГАП «Ресурс» выкупила права требования по кредиту ГК «АИСФеР» в АО «Россельхозбанк» на 2,4 млрд руб. и вышла таким образом в новый для себя сегмент — молокопереработку и молочное животноводство. Однако, данная сделка не нашла отражения в отчете по M&A, так как не произошла смена собственника компании. АИСФеР работает в Московской области и выпускает молоко под брендом «Правильное молоко», а также сливки, творог и сливочное масло. Помимо этого, у компании АИСФеР есть ферма на 2 тыс. коров, 7 тыс. га земель и завод по производству молочной продукции мощностью 30 тыс. т в год. Скорее всего ГАП «Ресурс» и дальше будет развивать новое направление бизнеса и консолидировать активы в производстве и переработке молока.



На молочном рынке, кроме ГАП «Ресурс», активным игроком была компания ООО «Румелко» Владимира Лисина, которая в ушедшем году приобрела два сельхозпредприятия в Тверской области и выкупила с торгов имущественный комплекс молокопереработчика в Ивановской области, ООО «Ивмолокопродукт».



Наиболее активным сектором в сельском хозяйстве в 2023 году был сегмент овощей закрытого грунта, на который суммарно пришлось $683 млн или 21,3% всего объема рынка. На сделки в ключевой отрасли АПК, растениеводстве, пришлось лишь $202 млн (6,3% общего объема) в сравнении с $952 млн в 2022 году. Сделки в животноводстве заняли 5,2% рынка M&A с показателем $168 млн, но при этом интерес к этому сектору значительно повысился уже ближе к концу завершившегося года после значительного роста цен на мясную продукцию и столовое яйцо.







На продажу проблемных активов в прошлом году пришлось только $186 млн (5,8% от общего объема сделок). Например, за 7,2 млрд руб. был реализован бизнес по глубокой переработке зерна в Ростовской области — компания АО «Донбиотех». Покупателем выступило АО «Русский водород», которое стало победителем торгов по продаже акций «Донбиотеха». Поиск инвестора для «Донбиотеха» велся ключевым кредитором проекта — Россельхозбанком - несколько последних лет после того, как в 2018 году реализация проекта была приостановлена, а в 2019-м в компании была введена процедура наблюдения.



Значимым для рынка событием в конце 2023 года стало изъятие активов концерна «Покровский» в пользу государства. В соответствии с информацией на сайте компании она владеет около 240 тыс. га земли, тремя сахарными заводами мощностью переработки 16,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки и производит более 110 тыс. т сырого молока в год. Основанием для изъятия послужил иск прокуратуры, в котором говорится, что собственник концерна, Андрей Коровайко, не соблюдал запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Сам Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов с 2021 года находятся в розыске.



Рыночные ожидания на 2024 год

На рынке уже практически не осталось иностранных компаний в АПК и смежных секторах, которые рассматривают выход из России, поэтому в наступившем году не стоит ждать большого объема сделок по выходу иностранцев, а, следовательно, скорее всего по итогам 2024-го на рынке будет падение M&A активности. При этом не стоит исключать, что по аналогии со сделкой «Багерстат» мы увидим перепродажу активов зарубежных компаний, которая может поддержать рынок слияний и поглощений.



Главными покупателями в отрасли продолжают оставаться крупнейшие агрохолдинги, которые будут и дальше усиливать свои позиции на рынке за счет приобретения новых предприятий и мощностей, в том числе в новых для себя сегментах.







Сохранится интерес к растениеводческим активам: данная отрасль является базовой в АПК и имеет значительный нереализованный потенциал. Интерес к земельным активам проявляют как крупные агрохолдинги, так и непрофильные инвесторы. Только за один год с июля 2022 по август 2023-го объем земельных банков топ-5 крупнейших игроков вырос на 313 тыс. га. В ноябре прошлого года, в частности, появилась информация, что ГК «Аеон» Романа Троценко заинтересовалась покупкой ГК «А7 Агро», которая управляет более чем 80 тыс. га в Оренбургской области, кроме того в этом году нельзя исключать передачу активов концерна «Покровский» кому-то в управление или их продажу. Рынок M&A в растениеводстве должно также поддержать продолжающееся падение маржинальности в данном сегменте, которое может привести к возникновению финансовых сложностей у небольших фермеров, у которых отсутствует финансовая подушка, и как следствие — к их поглощению крупными игроками.



Ожидается, что большие холдинги продолжат диверсифицировать бизнес и наращивать свое присутствие в новых для себя секторах. Так, в частности, не исключены сделки по покупке ГК «Таврос» новых активов в столовом яйце, а ГАП «Ресурс» - предприятий молокоперерабатывающей отрасли и молочного животноводства.



Сохранится тренд на вертикальную интеграцию. По-прежнему наблюдается интеграция как «вниз» через покупку сырьевой базы, к примеру растениеводческих активов, так и «вверх», через приобретение свиноводами и птицеводами мясоперерабатывающих мощностей. Продолжится интерес к животноводству, который подогревается ростом цен на мясную продукцию, и возможно, что в 2024 году произойдет ряд крупных сделок в данном сегменте, в частности, открытие экспорта свинины в Китай поддержит M&A активность в свиноводстве.



Новые сделки За первые две недели 2024 года СМИ сообщили уже о нескольких сделках в АПК, а точнее в перерабатывающем и рыбном сегментах. Так, основатель инвесткомпании Indigo Capital Partners Петр Жуков стал владельцем 34,96% компании «Велле Холдинг», которая управляет Velle — производителем продуктов на растительной основе, следует из ЕГРЮЛ. Остальная доля принадлежит Владиславу Романовскому. По информации «Коммерсанта», Петр Жуков является сыном первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. В Indigo Capital Partners сообщили изданию, что покупка доли в Velle вписывается в стратегию по увеличению присутствия на рынке производства и дистрибуции продуктов, особенно в сегменте здорового питания. Там добавили, что планируют включить Velle в холдинг с компанией «Фрутти», производящей напитки под брендом BeTrue, и активами, которые пока находятся в стадии приобретения. Velle вышла на рынок растительных альтернатив в 2004 году, ее основатель — создатель брендов Invite и «Быстров» Сергей Выходцев. Производство находится под Санкт-Петербургом, ассортимент включает растительные альтернативы молока и йогуртов, каши, десерты и т. д. По оценкам NielsenIQ, в январе-ноябре 2023 года бренд Velle был седьмым по продажам растительных аналогов молока в денежном выражении.



В рыбном секторе — сразу две сделки. Крупный поставщик северной креветки в мире Royal Greenland со штаб-квартирой в Гренландии продал 50% долю в ООО «Агама Роял Гринланд» своему партнеру по бизнесу — ГК «Агама». С декабря 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, 100% совместного предприятия перешло к компании «Агама», писал «Коммерсантъ». В 2022 году предприятие в Подмосковье выпустило более 9 тыс. т продукции из рыбы, ракообразных и моллюсков под брендами Agama и «Бухта изобилия». «Агаме» также принадлежат фабрика в Мурманске мощностью переработки 500 т рыбы тресковых пород в месяц, магазины «Рыбная мануфактура № 1». Также в 2022-м группа выкупила у польской Hortex российское производство замороженных овощей. Royal Greenland считается крупным поставщиком северных креветок и черного палтуса в мире, объединяет 49 фабрик в Гренландии, Европе и Канаде. После остановки поставок Россию, годовая стоимость которых оценивалась в 100 млн датских крон (1,3 млрд руб. по курсу ЦБ), российская группа договорилась о выкупе доли партнера.



Оптимизирует портфель квот на другие виды рыбы «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Планируя сфокусироваться на промысле минтая, группа продала две компании с правами на вылов около 15 тыс. т сельди Валерию Пономареву, который считается совладельцем холдинга «Океанрыбфлот». Таким образом, Пономарев стал собственником рыбодобывающих структур ООО «Сельдь-Д» и ООО «Сельдь-В», ранее принадлежавших РРПК. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены также в конце декабря 2023 года, сообщил в январе «Коммерсантъ». РРПК, по собственным данным, владеет квотами на вылов 376 тыс. т рыбы, включая 330 тыс. т минтая. «Океанрыбфлот», добывающий минтай, кальмара и сельдь, в 2022 году выловил более 277 тыс. т рыбы и выпустил почти 180 тыс. т продукции на собственных заводах.

Интерес к сектору АПК продолжат проявлять непрофильные игроки. Сейчас на рынке имеется большая ликвидность, и агропром сохраняет для всех повышенную инвестпривлекательность. АПК является ключевой отраслью для пищевой промышленности, продукция которой всегда будет пользоваться спросом, несмотря на макроэкономическую нестабильность.



Еще один важный рыночный тренд — увеличение интереса агрохолдингов к активам в Сибири и на Дальнем Востоке. Сближение с КНР и выход крупных торговых сетей в новые регионы побуждают крупные компании также присматриваться к данным территориям. Примером этого может быть продажа племзавода «Комсомолец» в Забайкальском крае фонду Signet Capital Глеба Фетисова.



Автор — инвестиционный банкир. Статья написана специально для «Агроинвестора».

