РЗС: рост затрат в АПК может привести к банкротству хозяйств

В 2023 году средняя рентабельность сельхозпроизводителей составила 15,5% без госсубсидий М. Стулов

В предстоящем сезоне прогнозируется увеличение затрат на сельхозпроизводство, что может привести к банкротству многих хозяйств, особенно в некоторых регионах. Об этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал на пресс-конференции в Москве, пишет «Интерфакс». Несмотря на снижение цен на топливо и средства защиты растений, рост цен на семена в два раза за год может привести к серьезным финансовым трудностям для сельхозпроизводителей, считает он.



Особое беспокойство вызывают квоты на импорт семян, которые, по мнению Злочевского, несправедливо распределены между компаниями, не имеющими опыта в данной области. При этом на границе накопились партии семян, ввезенных до введения квот и новых правил, которые не были растаможены. Теперь эти партии семян либо необходимо вернуть, либо уничтожить.



Глава союза отметил, что увеличение доли отечественных семян на внутреннем рынке в целом правильный шаг. Однако важно определить, каким образом это следует делать. «Сначала необходимо было создать специальный режим для развития производства отечественных семян, чтобы наши селекционеры могли производить конкурентоспособную генетику. Это осуществимая задача, просто потребуется время», — отметил он.



В конце января Россия ввела квоту на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в объеме 33,1 тыс. т. Согласно соответствующему постановлению правительства, квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, в том числе восковидной — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь, сою квота нулевая.



Согласно февральской оценке Минсельхоза, в 2023 году средняя рентабельность сельхозпроизводителей составила 15,5% без госсубсидий и 18,9% с ними. В прошлом году эти показатели были на уровне 16,3% и 20,3%, а в 2021 году — 21,2% и 25,6%. Снижение рентабельности происходит за счет растениеводства, в то время как в животноводстве отмечается прирост на 1%. Об этом сообщала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас сельскохозяйственная отрасль находится в сложном положении. Рентабельность снижается третий год подряд, цены зафиксированы на уровне как минимум 2020 года, а затраты растут по всем показателям. Корбут отмечал, что низкие доходы отрасли не дают возможности для достаточных инвестиций. По его мнению, полагаться только на государственную поддержку неверно, так как она предоставляется лишь в случае эффективного развития отрасли. Для стимулирования развития необходимы доходы, которые являются первостепенным фактором.



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