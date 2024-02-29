Владимир Путин: к 2030 году объем производства в АПК должен увеличиться на четверть

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе снизился на 0,2% Pixabay

К 2030 году объем производства в АПК должен увеличиться на четверть, а экспорт агропродукции должен вырасти в 1,5 раза. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул важную роль малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, отметив, что Россия не только обеспечивает себя продовольствием, но и является одним из лидеров на мировом рынке пшеницы, входя в двадцатку крупнейших экспортеров продуктов питания. Президент также заверил в продолжении поддержки отрасли со стороны государства.



Между тем, по данным Росстата, объем производства продукции сельского хозяйства в январе снизился на 0,2% по сравнению с январем 2023 года и составил 251,4 млрд руб. Производство яиц сократилось на 1,9%, достигнув 3,7 млрд штук, производство молока увеличилось на 2% до 2,3 млн т. Объем производства скота и птицы в живом весе возрос на 0,9%, достигнув 1,2 млн т.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что задача, поставленная президентом России, — это минимальные параметры, которых должна добиться отрасль. «Я считаю, что эти показатели достижимы, но для этого нужны определенные условия. Главное их них - чтобы сельхозпроизводители не были связаны различными ограничениями, в том числе они должны получать за свою продукцию адекватные деньги», — считает эксперт.



По его словам, сейчас отрасль АПК находится «в достаточно сложном состоянии». Рентабельность снижается третий год подряд, цены находятся на уровне как минимум 2020 года, при этом затраты выросли по всем параметрам. «Если доходы отрасли недостаточные, у них не будет денег на инвестиции. Рассчитывать на то, что все инвестиции будут только от государства, наивно и неправильно, потому что государство поддерживает, только есть отрасль развивается эффективно. Для развития нужны стимулы, которые в первую очередь представлены в виде доходов», — рассуждает Корбут. По его мнению, сейчас государству нужно сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры и снятии любых экспортных ограничений.



В 2023 году рентабельность сельского хозяйства с учетом субсидий снизилась до 18,9% по сравнению с 20,3% в 2022 году, писал «Агроинвестор» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. Без учета субсидий в прошлом году рентабельность агросектора составила 15,5%. Фастова поясняла, что цены на сельхозпродукцию не растут так быстро, как производственные затраты. По ее прогнозу, в текущем году рентабельность вероятно не увеличится. Она отмечала, что для сельского хозяйства существует много рисков и необходимо сохранить рентабельность не менее 20%.



Фастова подчеркивала, что субсидии слабо влияют на уровень рентабельности, поскольку доля государственной поддержки составляет всего 3% от всех затрат. В отраслях с низкой рентабельностью, таких как производство крупного рогатого скота, доля господдержки оценивается примерно в 6%, а в овцеводстве и производстве молока — в 8%. В декабре прошлого года на парламентских слушаниях в Госдуме Фастова предполагала, что рентабельность сельского хозяйства в 2023 году с учетом субсидий составит 19,1%. Она также отмечала, что такие отрасли, как производство мяса крупного рогатого скота и баранины, остаются убыточными без господдержки: средняя рентабельность там за последние годы составила 2,5% и 3,5% соответственно. Молочная отрасль также нуждается в государственной поддержке. Общий объем господдержки АПК по итогам 2023 года составил 540 млрд руб., а на текущий год запланировано предоставить 529,3 млрд руб.

