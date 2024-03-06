Владимир Путин призвал увеличить производство томатов

К концу февраля сбор томатов превысил 59 тысяч тонн Е. Разумный

В ходе встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» (входит в АПХ «ЭКО-культура») в Ставропольском крае, президент Владимир Путин призвал аграриев увеличить производство томатов, пишет ТАСС. Участники встречи отметили, что проведение фестиваля томатов в регионе будет способствовать росту их потребления. Глава государства поддержал эту инициативу, отметив необходимость также увеличить предложение томатов, чтобы не приходилось обращаться за поставками к другим странам, как это происходит с некоторыми другими видами продукции.



Президент также обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с вопросом о росте производства томатов за последние годы. Министр отметил, что общая ситуация в тепличном хозяйстве значительно улучшилась и подчеркнул важность наличия собственного производства оборудования.



В конце февраля пресс-служба Минсельхоза сообщала, что тепличные хозяйства с начала года произвели 135 тыс. т продукции, что на 1,6% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. В частности, производство томатов увеличилось на 1%, достигнув 59,4 тыс. т, огурцов — на 3,9%, до 73,4 тыс. т. Лидерами среди регионов по выращиванию овощей в закрытом грунте являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика, Башкортостан и Татарстан.



В конце января директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, сообщал, что в 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22,8%, что является рекордным показателем за последние шесть лет. В 2022 году этот показатель был отрицательным (-0,2%). Некрасов отмечал, что в прошлом году был получен хороший урожай тепличных овощей, почти 1,7 млн т.



В январе совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил квоты на беспошлинный ввоз томатов в Россию объемом до 100 тыс. т, что меньше запрошенного изначально объема в 130 тыс. т. Квота будет действовать до конца мая 2024 года. Решение касается среднеплодных и крупноплодных томатов, за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отмечал, что наблюдается тенденция перехода сельхозпроизводителей на выращивание других видов томатов из-за увеличения спроса. В связи с этим импортные поставки из Турции, Китая, Египта и Ирана помогут сбалансировать рынок в ближайшем будущем.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

