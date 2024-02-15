В России замедлился рост цен на овощи «борщевого набора»

Подорожание овощей имеет сезонный характер из-за постепенного сокращения запасов урожая Pixabay

С 6 по 12 февраля темпы роста цен на овощи «борщевого набора» в России замедлились, говорится в материалах Росстата. Так, капуста подорожала на 1,8% (в сравнении с 4,2% неделей ранее), свекла — на 1,5% (2,3%), лук — на 1,2% (1,3%), картофель — на 0,8% (0,9%), морковь — на 0,7% (1,6%). Рост цен на огурцы также замедлился с 4,6% до 3,2%, а яблоки подорожали на 0,6% (0,9%).



В то же время цены на томаты ускорили свой рост до 1,1% с предыдущих 0,6%. С начала текущего года наибольший рост цен зафиксирован на огурцы — 28%. Капуста подорожала на 20,7%, свекла — на 12,2%, томаты и морковь — на 11,4%, картофель — на 9,6%, лук — на 9,3%, бананы — на 6,2%, яблоки — на 5,4%. В целом за 2023 год цены на фрукты и овощи в России выросли на 24,19%, в январе текущего года — на 7,3%.



По данным Росстата, в январе потребительские цены на яйца снизились на 1,8% по сравнению с декабрем прошлого года, мясо кур стало дешевле на 2,5%. Однако в годовом исчислении яйца в январе подорожали почти в 1,6 раза, а курица — на 25,3%. По данным Минсельхоза, отпускная цена яиц первой категории у производителей на 14 февраля составила 91,67 руб. за десяток, второй категории — 80,96 руб. за десяток.



Кроме того, Минсельхоз сообщил, что производители гречневой крупы за месяц снизили цены на 8,3%, в годовом выражении — на 22%. «Такая динамика обусловлена высоким урожаем гречихи в прошлом году, который полностью закрывает потребности российских переработчиков в доступном сырье», — говорится в сообщении министерства.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, рост издержек производителей, сезонное повышение отпускных цен и опережающий темпы производства рост потребления оказали комплексное влияние на ситуацию с доступностью мяса птицы и куриного яйца во второй половине прошлого года. Наблюдается постепенное снижение цен на курицу, которое связано с отложенным эффектом от мер по реконструкции производственных площадок и увеличением производства в середине 2023 года. Караваев выразил надежду, что увеличение предложения недорогой курицы приведет к дальнейшему снижению цен на мясо.



Он отметил, что ситуация на рынке куриных яиц в январе стабилизировалась благодаря предпринятым шагам правительства. Караваев подчеркнул, что цены на яйца напрямую зависят от оптовых закупочных цен и сезонного спроса зимой. Что касается ритейла, то торговые сети-члены АКОРТ смогли удержать рост цен на социально значимые товары на 2,3 п.п. ниже инфляции в прошлом году и продолжат инвестировать в сдерживание цен, включая продукцию птицеводства. Он также отметил устойчивое снижение стоимости гречневой крупы и пояснил, что это связано с хорошим урожаем, высокой базой прошлого года и освобождением хранилищ к новому урожаю. Эксперт уточнил, что подорожание овощей имеет сезонный характер из-за постепенного сокращения запасов отечественного урожая и возможного импорта из стран ближнего зарубежья в начале весны.



По данным Росстата, в январе 2024 года инфляция в России составила 0,86%, что превысило показатель декабря прошлого года в 0,73%. Цены на продовольственные товары в январе выросли на 1,26%. Годовая инфляция в этом месяце составила 7,44%, в сравнении с 7,42% в декабре. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 4-4,5% в 2024 году, Минэкономразвития — 4,5%. На 2025 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития соответствуют цели в 4%.



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