Минсельхоз заявил об отсутствии оснований для роста цен на овощи

Продукция по относительно низким ценам закончится до нового года Е. Разумный

Оснований для резкого повышения цен на овощи в России нет, сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам совещания, посвященном производству овощей в защищенном грунте. На встрече присутствовали руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что производственные показатели овощеводства в защищенном грунте не дают оснований для роста цен. Он также призвал представителей бизнеса принять меры, которые помогут оперативно снизить стоимость овощей.



Министерство отметило, что в последние годы овощеводство, особенно в теплицах, показывает рост. В 2022 году сбор овощей в организованном секторе составил 7,2 млн т, в том числе в защищенном грунте было собрано более 1,6 млн т. По прогнозу Минсельхоза, в этом году ожидается прирост производства овощей, включая зимние теплицы, на 1-2%. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с 10 по 16 октября выросли в среднем на 0,4%. За неделю с 3 по 9 октября цены снизились на 0,2%. Рост цен на томаты составил 5,5%, на репчатый лук — 0,9%. В то же время цены на морковь снизились на 1,8%, белокочанную капусту — на 1,5%, картофель — на 1,3%, столовую свеклу — на 0,8%.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что на стоимость овощей влияет урожайность, сезонность, баланс спроса и предложения, курсовая динамика (для импорта), стоимость логистики и так далее. По его словам, на данный момент в промышленном секторе собрано порядка 6,6 млн т картофеля, что превышает показатели годичной давности на 34,5%. Овощей собрано 3,8 млн т, что на 23,2% выше уровня прошлого года. Цены на овощи снижаются как в опте, так и в рознице, отметил Леонов. Так, средние оптовые цены на лук в России сейчас составляют 13,8 руб./кг (-2,8% за неделю), на морковь — 17,3 руб./кг, (-3,4%), на капусту — 13,7 руб./кг, (-5,5%).



Розничные цены на картофель составляют 29,4 руб./кг. За неделю они снизились на 2,6%, за месяц — на 9,5%. Стоимость моркови за неделю уменьшилась на 2% и составила 43,7 руб./кг. За месяц снижение составило 10,1%. Розничные цены на свеклу составляют 34,5 руб./кг. За неделю они ослабели на 1,3%, за месяц — на 1,6%. Цены на капусту достигли 32,4 руб./кг, за неделю они стали на 2,5% меньше, за месяц — на 10,7%. Розничные цены на лук составляют 32,8 руб./кг — минус на 0,2% за неделю и 4,9% за месяц.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что объемы товарного производства — не единственный фактор, влияющий на стоимость овощей. «В отпускной цене и цене закупки сетями очень велика доля логистики, особенно для овощей борщевого набора. Они достаточно дешевые сами по себе, но тяжелые и объемные, и перевозка делает их значительно дороже. Только за 2023 год стоимость логистики увеличилась в среднем на 40%», — рассказала эксперт.



По ее оценке, к новому году цены на овощи увеличатся на 25% от текущих показателей. На них также влияет значительный рост цен на ГСМ в этом году, который будет заложен в стоимость товара. Кроме того, наблюдаются проблемы с комплектующими для машин, которые занимаются перевозками, рассказала Решетникова. «У нас большинство машин, которые занимаются перевозкой овощей, зарубежного производства. Ремонтировать их в текущих условиях достаточно сложно из-за проблем с поставками комплектующих», — знает Решетникова. По ее словам, продукция по относительно низким ценам закончится до нового года. «Однозначно в декабре будет очередной виток отпускных цен у самих производителей, на это наложатся проблемы с логистикой. Стоит отметить, что в декабре цены растут всегда, но насколько высоким рост окажется в этом году — будет ясно из действий государства — как станут решать проблемы с ГСМ, логистикой и так далее», — заключила эксперт.



В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что в 2023 году производство сельхозпродукции может снизиться, в том числе потенциал валового сбора овощей в этом году ведомство оценивает в 13,9 млн т — примерно на уровне 2022-го. Исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» говорил, что урожай овощей открытого грунта в этом году может увеличиться на 2% относительно 2022-го. Средняя урожайность овощей открытого грунта прогнозируется на 5% выше прошлогодней и составит около 299-300 ц/га, оценил он.



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