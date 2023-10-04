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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Рентабельность тепличной отрасли падает

В этом году она вряд ли превысит 10%

| Агроинвестор |

Несмотря на снижение рентабельности, тепличное овощеводство остается привлекательным для инвестиций
Несмотря на снижение рентабельности, тепличное овощеводство остается привлекательным для инвестиций

Рентабельность тепличной отрасли падает, но она все равно остается привлекательной для инвестиций. Об этом в ходе конференции «: PRO растениеводство» рассказала гендиректор компании Тамара Решетникова. Инвесторы в овощеводство защищенного грунте стали главными получателями господдержки в части новых проектов: по оценке компании, более 35% всех целевых средств господдержки с 2015 по 2020 год приходилось как раз на тепличные проекты. «Инвестиционная привлекательность отрасли в те периоды оказалась так высока, что заниматься овощеводством в защищенном грунте захотели даже непрофильные инвесторы», — подчеркнула Решетникова.

В итоге за прошедшие восемь лет в России появились новые промышленные теплицы, которые совершили абсолютный переворот в секторе производства овощей закрытого грунта и полностью изменили баланс всего российского рынка данной продукции. По сравнению с 2012 годом, когда никаких мер поддержки тепличной отрасли не было, к 2023-му площади зимних и весенних теплиц увеличилось в полтора раза, а валовый сбор — почти втрое. «Таким образом, очевидно, что влияние технологичных факторов оказалось почти в два раза сильнее, чем экстенсивный рост отрасли», — обратила внимание Решетникова.  

Быстрые темпы насыщения рынка привели к прекращению финансовой поддержки отрасли. «Какие-то меры сейчас, безусловно, еще действуют, но в деньгах их нельзя сравнивать с теми суммами, которые выделялись на отрасль 8,5 лет назад», — уточнила Решетникова. В итоге возникает вопрос: сохранилась ли вообще инвестиционная привлекательность тепличного сектора. По словам Решетниковой, поскольку динамика цен реализации огурцов держатся на уровне официальной инфляции, а по томатам опережает ее, то этот сегмент по-прежнему привлекателен для инвесторов. Стабильно растущие цены реализации обеспечивают тепличным предприятиям достойную выручку и прибыль. На продажах овощной продукции тепличные предприятия в прошлом году смогли заработать в среднем более чем по 2 млрд руб., выручка некоторых участников рынка доходила до 8 млрд руб. При этом каждый год количество комплексов с выручкой свыше 2 млрд руб. увеличивается в среднем на 15%.  

Это, обратила внимание Решетникова, весьма неплохие показатели для аграриев, особенно если учитывать производственную площадь, которая используется для получения такой выручки. Расчетная выручка с квадратного метра, по данным «Технологий Роста», составляет более 7 тыс. руб. «Больше всего зарабатывают с квадратного метра предприятия на Дальнем Востоке, в Сибири. Например, сахалинский “Совхоз Тепличный” в прошлом году продал овощей и зеленных культур почти на 17 тыс. руб. с квадратного метра», — поделилась эксперт.

Однако хорошая выручка не гарантирует прибыли, опережающий рост себестоимости производства на продажах, обратила внимание Решетникова. Например, в 2020 году у производителей продукции категорий супер-фреш и фреш были серьезные проблемы. Из-за пандемии коронавируса снизилась покупательская способность, было много убыточных тепличных предприятий. В период с 2021-го до 2023 года ситуация выглядела лучше: рост отпускных цен тепличной продукции немного, но все же опережал увеличение производственной себестоимости.

В этом году, по предварительным прогнозам компании, рост производственной себестоимости все-таки опередит увеличение отпускных цен. Кроме того, подчеркнула Решетникова, затраты на логистику в этом году кардинально выросли. Среднегодовая выручка промышленных теплиц в текущем году, по расчетам «Технологий Роста», приблизится к 8 тыс. руб. с квадратного метра без НДС. Но из-за ускоренного повышения производственной себестоимости рентабельность продаж вряд ли превысит 10% — это заметно ниже, чем вот предыдущие два года, сравнила Решетникова. По сравнению с очень удачным 2021-м рентабельности продаж в текущем году уменьшится примерно в два раза, но все равно показатель будет минимум в полтора раза выше, чем в провальном 2020-м. «По нашей оценке, такой уровень рентабельности сохраняет инвестиционную привлекательность тепличного бизнеса. Но речь идет именно о предприятиях современного формата», — заключила руководитель «Технологий Роста».

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