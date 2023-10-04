Несмотря на снижение рентабельности, тепличное овощеводство остается привлекательным для инвестиций Т. Кулистикова

Рентабельность тепличной отрасли падает, но она все равно остается привлекательной для инвестиций. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Инвесторы в овощеводство защищенного грунте стали главными получателями господдержки в части новых проектов: по оценке компании, более 35% всех целевых средств господдержки с 2015 по 2020 год приходилось как раз на тепличные проекты. «Инвестиционная привлекательность отрасли в те периоды оказалась так высока, что заниматься овощеводством в защищенном грунте захотели даже непрофильные инвесторы», — подчеркнула Решетникова.



В итоге за прошедшие восемь лет в России появились новые промышленные теплицы, которые совершили абсолютный переворот в секторе производства овощей закрытого грунта и полностью изменили баланс всего российского рынка данной продукции. По сравнению с 2012 годом, когда никаких мер поддержки тепличной отрасли не было, к 2023-му площади зимних и весенних теплиц увеличилось в полтора раза, а валовый сбор — почти втрое. «Таким образом, очевидно, что влияние технологичных факторов оказалось почти в два раза сильнее, чем экстенсивный рост отрасли», — обратила внимание Решетникова.



Быстрые темпы насыщения рынка привели к прекращению финансовой поддержки отрасли. «Какие-то меры сейчас, безусловно, еще действуют, но в деньгах их нельзя сравнивать с теми суммами, которые выделялись на отрасль 8,5 лет назад», — уточнила Решетникова. В итоге возникает вопрос: сохранилась ли вообще инвестиционная привлекательность тепличного сектора. По словам Решетниковой, поскольку динамика цен реализации огурцов держатся на уровне официальной инфляции, а по томатам опережает ее, то этот сегмент по-прежнему привлекателен для инвесторов. Стабильно растущие цены реализации обеспечивают тепличным предприятиям достойную выручку и прибыль. На продажах овощной продукции тепличные предприятия в прошлом году смогли заработать в среднем более чем по 2 млрд руб., выручка некоторых участников рынка доходила до 8 млрд руб. При этом каждый год количество комплексов с выручкой свыше 2 млрд руб. увеличивается в среднем на 15%.



Это, обратила внимание Решетникова, весьма неплохие показатели для аграриев, особенно если учитывать производственную площадь, которая используется для получения такой выручки. Расчетная выручка с квадратного метра, по данным «Технологий Роста», составляет более 7 тыс. руб. «Больше всего зарабатывают с квадратного метра предприятия на Дальнем Востоке, в Сибири. Например, сахалинский “Совхоз Тепличный” в прошлом году продал овощей и зеленных культур почти на 17 тыс. руб. с квадратного метра», — поделилась эксперт.



Однако хорошая выручка не гарантирует прибыли, опережающий рост себестоимости производства на продажах, обратила внимание Решетникова. Например, в 2020 году у производителей продукции категорий супер-фреш и фреш были серьезные проблемы. Из-за пандемии коронавируса снизилась покупательская способность, было много убыточных тепличных предприятий. В период с 2021-го до 2023 года ситуация выглядела лучше: рост отпускных цен тепличной продукции немного, но все же опережал увеличение производственной себестоимости.



В этом году, по предварительным прогнозам компании, рост производственной себестоимости все-таки опередит увеличение отпускных цен. Кроме того, подчеркнула Решетникова, затраты на логистику в этом году кардинально выросли. Среднегодовая выручка промышленных теплиц в текущем году, по расчетам «Технологий Роста», приблизится к 8 тыс. руб. с квадратного метра без НДС. Но из-за ускоренного повышения производственной себестоимости рентабельность продаж вряд ли превысит 10% — это заметно ниже, чем вот предыдущие два года, сравнила Решетникова. По сравнению с очень удачным 2021-м рентабельности продаж в текущем году уменьшится примерно в два раза, но все равно показатель будет минимум в полтора раза выше, чем в провальном 2020-м. «По нашей оценке, такой уровень рентабельности сохраняет инвестиционную привлекательность тепличного бизнеса. Но речь идет именно о предприятиях современного формата», — заключила руководитель «Технологий Роста».



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