На Камчатке появится первый круглогодичный тепличный комплекс

Сейчас порядка 90% овощей на Камчатке — импорт из Китая «Теплицы регионов»

Группа «Теплицы регионов» построит на Камчатке тепличный комплекс мощностью 1,2 тыс. т томатов и 1,6 тыс. т огурцов в год — это около 80% потребности края в овощах. Инвестиции в проект превысят 2,3 млрд руб., общие вложения — 2,8 млрд руб., сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. «Камчатский» станет четвертым комплексом в составе группы и первым на полуострове круглогодичным тепличным комплексом, он будет расположен на площадке агропромышленного кластера «Зеленовские озерки». «Теплицы регионов» инициировали строительство комплекса еще четыре года назад, ввод комбината в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2024 года.



«С июня текущего года мы приступили к активному строительству тепличного комплекса “Камчатский”. К первой декаде августа выполнено 50% фундаментов сооружения теплицы, выполняется монтаж фундаментов здания сервисного блока, закончено возведение строительного городка, — приводятся в сообщении Корпорации слова гендиректора комплекса Дмитрия Шашикашвили. — В ближайшее время ожидаем поставки комплектующих конструкций, оборудования российского и зарубежного производства. На сегодняшний день все работы ведутся по графику». Руководство комплекса не исключает возможности открытия при тепличном комплексе специализированного магазина, в котором овощи будут реализовываться с минимальной наценкой или без нее.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Теплицы регионов» — это относительно недавно образованный тепличный холдинг, в который сейчас входят три комплекса: в Коми (около 12 га), Пермском крае (24 га) и Чувашии (24 га). Три действующих комплекса выращивают достаточное количество овощей с хорошей урожайностью в теплицах пятого поколения с круглогодичным досвечиванием. Они, по словам Решетниковой, стали в своих регионах практически монополистами, поэтому достаточно успешны и уверенно чувствуют себя на рынке.



Скорее всего, задержка в строительстве «Камчатского» связана с тем, что новому холдингу сложно браться сразу за несколько проектов, так как сначала нужно на одном примере понять нюансы строительства, поставки и установки оборудования, агротехнологий, сбыта и др. «Это они успешно сделали <...>, комплексы вышли на стадию полной загрузки <...>. Изначально на Камчатке они планировали комплекс меньшей площади, чем у работающих комбинатов компании в связи с низкой концентрацией населения и малыми населенными пунктами в округе», — рассказала «Агроинвестору» Решеткниова.



По ее словам, сейчас на Камчатке очень скудный выбор овощей тепличной группы, и он в основном представлен китайской продукцией, на которую приходится порядка 90% ассортимента. Однако иногда встречаются и овощи, которые самолетами доставляют из Московской области, но они сильно дороже, а свежесть оставляет желать лучшего, говорит Решетникова. По ее словам, на полуострове есть только одно тепличное производство — горшечных салатов, но в летнее время реализуются огурцы и немного томатов из местных фермерских теплиц, которые отапливаются гейзерами, но у них совсем небольшие объемы производства. Оптимальный размер тепличного круглогодичного комплекса на полуострове — 2-3 га. Его продукция сможет полностью вытеснить импорт.



«Многие инвесторы заявляли о своих планах построить на Камчатке тепличные комплексы, но все они заморозили проекты или отказались от них», — отмечает Решетникова. По ее словам, вероятно, это связано со сложностями, присущими работе в регионе. Первая — низкая концентрация населения и малое количество крупных городов. Из-за этого сложно организовать сбыт, поэтому производителю, скорее всего, нужно будет сотрудничать с оптовиками, что снижает маржинальность бизнеса. Вторая сложность — доставка оборудования: оно в подавляющем большинстве идет из или через Европейскую часть страны (в случае импорта). Третья — электричество, с которым на всем Дальнем Востоке есть проблемы.



«Теплицы регионов» принадлежит инвестиционному фонду Ream Managment. Компания строит и управляет высокотехнологичными тепличными комплексами для круглогодичного выращивания овощной продукции. Комплексы в Коми, Чувашии и Пермском крае были построены с 2019 по 2021 год. Сейчас общая площадь теплиц составляет 60 га, объем производства — 55 тыс. т, сообщается на сайте компании. Там также уточняется, что «Камчатский» займет 3,6 га.



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