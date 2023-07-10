Арендуемые «Эко-культурой» теплицы в Курской области вновь выставлены на торги

«Эко-культура» не планирует принимать участие в торгах по выкупу имущества комплекса «Эко-культура»

Тепличный комплекс обанкротившейся компании «Агропарк» в Глушковском районе Курской области, который сейчас арендует «Эко-культура», выставлен на повторные торги за 1,59 млрд руб. Изначально актив продавали за 1,77 млрд руб., но на торги не было подано ни одной заявки, пишет «Абирег».



В пресс-службе агрохолдинга «Агроинвестору» рассказали, что теплицы простаивали долгое время, при этом на период простоя не были предприняты необходимые усилия для полноценной консервации комплекса. «Не соблюдались условия по температурным параметрам и влажности, а потому к моменту передачи теплиц в аренду “Эко-культуре” значительная часть оборудования и коммуникаций пришла в негодность. Пришлось вложить немало усилий и ресурсов, чтобы привести теплицы в рабочее состояние и обеспечить стабильность производственных процессов. Сейчас продолжается плодоношение, томаты отгружаются в торговые сети», — уточняет пресс-служба компании. При этом «Эко-культура» не планирует принимать участие в торгах по выкупу имущества комплекса.



«Агропарк» начал работу в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. (с учетом заемных средств Россельхозбанка) в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленных культур. Однако осенью 2022 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. Процедура наблюдения в отношении «Агропарка» была введена в мае 2022 года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. В реестр было включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка. В конце 2022 года тепличный комплекс восстановил работу — его арендовал агрохолдинг «Эко-культура».

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что сейчас в России есть только два крупных холдинга, заинтересованных в покупках действующих тепличных комплексов — «Эко-культура» и ГК «Рост». По ее мнению, есть вероятность того, после снижения стоимости актива появятся и новые претенденты. «”Агропарк” — вполне достойный комплекс. У него нет технологических или технических проблем, которые могли бы повлиять на его стоимость. Мне кажется, это рыночные торги, что вполне естественно — в стране хватает теплиц, инвесторы которых планируют выйти из тепличного бизнеса», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Правда, продолжает она, такой формат тепличного комплекса — он относительно небольшой — не совсем соответствует стратегии «Эко-культуры» или ГК «Рост», так как они обычно строят для себя крупные или средние по площади комбинаты. «Для таких холдингов очень важна широкая ассортиментная матрица, так как они напрямую работают с сетями. Чем шире их возможности в плане предложения, тем для них лучше, а в “Агропарке” выращивали и огурцы, и томаты», — говорит Решетникова, добавляя, что и переориентировать производство не так сложно.



Тепличный бизнес в последние годы сталкивается с большим количеством проблем: активный рост тарифов на электроэнергию, удобрения, зависимость от импорта качественных СЗР. Также ситуацию осложняет закон о локализации производства семян, который начнет действовать с осени. Утвержденный вариант выгоден для российской стороны, но не для зарубежных селекционеров, которые вкладывали в свои разработки долгие годы и серьезные инвестиции.



«Я не знаю, согласятся ли они на такую локализацию или же все уйдет в теневой импорт, который нам мало выгоден: во-первых, цены будут выше, во-вторых, это нарушает права оригинаторов», — говорит эксперт. Кроме того, в таком случае поставки в Россию последних селекционных достижений будут вестись с задержкой. Кроме того, современная селекция уделяет повышенное внимание защите от болезней, интенсивности плодоношения, лежкости и др.



«Но, несмотря на все эти сложности, по нашим оценкам, тепличный бизнес очень неплохо себя чувствует, если выполняется одно очень важное условие — менеджмент и персонал грамотно подходят к решению всех вопросов, начиная от агрономических, технологических, инженерных, заканчивая коммерческими», — говорит Решетникова. По ее словам, в прошлом году было значительно больше прибыльных теплиц, чем в 2021-м, а объективно сложный 2020-й более половины комбинатов закончили с убытками или на грани убытков.



Главный стимул для улучшения финансового положения — это цены реализации, продолжает Решетникова. Зимой-весной этого они были очень высокими, но с конца мая они находятся на уровне 2021-2022 годов (они были практически одинаковыми). Дальнейшая динамика цен будет в большой степени зависеть от геополитической ситуации. При прочих равных, по оценкам эксперта, они должны быть примерно на уровне прошлого — позапрошлого годов.



Причина сохранения цен на уровне прошлых лет — высокая конкуренция. «В целом по России в теплое время года у нас отличное предложение с широким ассортиментом овощей тепличной группы <...>. Сейчас в Москве торговое предложение тепличных овощей и салатов лучше, чем в целом на европейском рынке», — говорит Решетникова. Сохранность столь высокой конкуренции — важная задача, так как благодаря ей потребительские цены стабильны.



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