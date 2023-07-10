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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Арендуемые «Эко-культурой» теплицы в Курской области вновь выставлены на торги

Изначально актив продавали за 1,77 млрд, но его цена снизилась до 1,59 млрд рублей

| Агроинвестор |

«Эко-культура» не планирует принимать участие в торгах по выкупу имущества комплекса
«Эко-культура» не планирует принимать участие в торгах по выкупу имущества комплекса

Тепличный комплекс обанкротившейся компании «Агропарк» в Глушковском районе Курской области, который сейчас арендует «», выставлен на повторные торги за 1,59 млрд руб. Изначально актив продавали за 1,77 млрд руб., но на торги не было подано ни одной заявки, пишет «Абирег».

В пресс-службе агрохолдинга «» рассказали, что теплицы простаивали долгое время, при этом на период простоя не были предприняты необходимые усилия для полноценной консервации комплекса. «Не соблюдались условия по температурным параметрам и влажности, а потому к моменту передачи теплиц в аренду “Эко-культуре” значительная часть оборудования и коммуникаций пришла в негодность. Пришлось вложить немало усилий и ресурсов, чтобы привести теплицы в рабочее состояние и обеспечить стабильность производственных процессов. Сейчас продолжается плодоношение, томаты отгружаются в торговые сети», — уточняет пресс-служба компании. При этом «» не планирует принимать участие в торгах по выкупу имущества комплекса.

«Агропарк» начал работу в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. (с учетом заемных средств Россельхозбанка) в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленных культур. Однако осенью 2022 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. Процедура наблюдения в отношении «Агропарка» была введена в мае 2022 года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. В реестр было включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка. В конце 2022 года тепличный комплекс восстановил работу — его арендовал агрохолдинг «Эко-культура».


Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что сейчас в России есть только два крупных холдинга, заинтересованных в покупках действующих тепличных комплексов — «» и ГК «Рост». По ее мнению, есть вероятность того, после снижения стоимости актива появятся и новые претенденты. «”Агропарк” — вполне достойный комплекс. У него нет технологических или технических проблем, которые могли бы повлиять на его стоимость. Мне кажется, это рыночные торги, что вполне естественно — в стране хватает теплиц, инвесторы которых планируют выйти из тепличного бизнеса», — прокомментировала «» Решетникова. 

Правда, продолжает она, такой формат тепличного комплекса — он относительно небольшой — не совсем соответствует стратегии «Эко-культуры» или ГК «Рост», так как они обычно строят для себя крупные или средние по площади комбинаты. «Для таких холдингов очень важна широкая ассортиментная матрица, так как они напрямую работают с сетями. Чем шире их возможности в плане предложения, тем для них лучше, а в “Агропарке” выращивали и огурцы, и томаты», — говорит Решетникова, добавляя, что и переориентировать производство не так сложно.

Тепличный бизнес в последние годы сталкивается с большим количеством проблем: активный рост тарифов на электроэнергию, удобрения, зависимость от импорта качественных СЗР. Также ситуацию осложняет закон о локализации производства семян, который начнет действовать с осени. Утвержденный вариант выгоден для российской стороны, но не для зарубежных селекционеров, которые вкладывали в свои разработки долгие годы и серьезные инвестиции. 

«Я не знаю, согласятся ли они на такую локализацию или же все уйдет в теневой импорт, который нам мало выгоден: во-первых, цены будут выше, во-вторых, это нарушает права оригинаторов», — говорит эксперт. Кроме того, в таком случае поставки в Россию последних селекционных достижений будут вестись с задержкой. Кроме того, современная селекция уделяет повышенное внимание защите от болезней, интенсивности плодоношения, лежкости и др.

«Но, несмотря на все эти сложности, по нашим оценкам, тепличный бизнес очень неплохо себя чувствует, если выполняется одно очень важное условие — менеджмент и персонал грамотно подходят к решению всех вопросов, начиная от агрономических, технологических, инженерных, заканчивая коммерческими», — говорит Решетникова. По ее словам, в прошлом году было значительно больше прибыльных теплиц, чем в 2021-м, а объективно сложный 2020-й более половины комбинатов закончили с убытками или на грани убытков.

Главный стимул для улучшения финансового положения — это цены реализации, продолжает Решетникова. Зимой-весной этого они были очень высокими, но с конца мая они находятся на уровне 2021-2022 годов (они были практически одинаковыми). Дальнейшая динамика цен будет в большой степени зависеть от геополитической ситуации. При прочих равных, по оценкам эксперта, они должны быть примерно на уровне прошлого — позапрошлого годов. 

Причина сохранения цен на уровне прошлых лет — высокая конкуренция. «В целом по России в теплое время года у нас отличное предложение с широким ассортиментом овощей тепличной группы <...>. Сейчас в Москве торговое предложение тепличных овощей и салатов лучше, чем в целом на европейском рынке», — говорит Решетникова. Сохранность столь высокой конкуренции — важная задача, так как благодаря ей потребительские цены стабильны. 

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